Убытки «Интера» сократились с 245,6 млн до 80 млн евро за два года

Теги Интер серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес деньги Футбол

«Интер» сократил убытки почти в два раза за последний сезон.

Как передает La Gazzetta dello Sport, в конце сентября состоится заседание совета директоров «нерадзурри», на котором будут подведены итоги финансового года.

В 2021 году были зафиксированы убытки в размере 245,6 млн евро, в 2022-м – 140 млн. На этот раз дефицит составит примерно 80-85 млн евро (по данным Calcio e Finanza – 80 млн).

Во многом такая разница связана с выходом в финал Лиги чемпионов – по итогам кампании УЕФА выплатил «Интеру» около 100 млн евро. Также «Интер» получил чистые 80 млн за счет продажи билетов (в том числе рекордные 12 млн за ответную игру с «Миланом»).

Вдобавок клубу удалось сократить расходы на зарплаты на 10-12%.

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13 комментариев

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Lucky Happy
Ответ Temo Sokhadze
откуда у Интера убытки вообще? вроде на трансферы тратят +- умеренно, стадион не строят да и неплохие результаты инмют что в чемпионате, что в еврокубках
Стадион муниципальный, доход от тв небольшой, спонсорские контракты мизерные, основной спонсор диджитал битс кинули и т.д.
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Драпежник
Интересная схема от ффп, Интер в прошлом сезоне заработал практически максимально возможную прибыль. При этом чтобы выйти в ноль надо или продавать каждый год по одному ведущему игроку или иметь зп ведомость как у условного Кальяри. И зачем нужен этот ффп, я до сих не понимаю.
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Ебздрогыч
Заметьте, без всяких рычагов!
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Temo Sokhadze
откуда у Интера убытки вообще? вроде на трансферы тратят +- умеренно, стадион не строят да и неплохие результаты инмют что в чемпионате, что в еврокубках
+3
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coil666
Да уж, от финансового fair play командам поплохело. Пусть уефа продолжит свой путь по уничтожению футбола!
В итоге все нормальные игроки, рекламодатели и деньги уйдут в Медиалиги, а на откуп уефа и фифа останется проведение молодежных соревнований.
Скриньте, через 10 лет все изменится ;)
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Евгений Дмитриченко
Было бы такое грамотное управление в эпоху баснословных трат Моратти, эх. Ну да ладно.
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Ебздрогыч
Барселона: а что, так можно?
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QWertY
Грамотный менеджмент в купе с отличным тренером творит чудеса
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Ярик01
У финалиста ЛЧ убытки в 80 млн. А не будут попадать в финал, то опять вернутся за 100+?
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Джанлука Нальюка
Хорошая работа менеджмента. Особенно селекция. За небольшие деньги классную команду собрали
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Bohdan Kravets
Взяли Маротту спорт диром и вот результат.
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a2wai
Удачи Интеру в еврокубках в этом сезоне, чтобы они вновь улучшили свои финансовые показатели.
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