Убытки «Интера» сократились с 245,6 млн до 80 млн евро за два года

«Интер» сократил убытки почти в два раза за последний сезон.

Как передает La Gazzetta dello Sport, в конце сентября состоится заседание совета директоров «нерадзурри», на котором будут подведены итоги финансового года.

В 2021 году были зафиксированы убытки в размере 245,6 млн евро, в 2022-м – 140 млн. На этот раз дефицит составит примерно 80-85 млн евро (по данным Calcio e Finanza – 80 млн).

Во многом такая разница связана с выходом в финал Лиги чемпионов – по итогам кампании выплатил « » около 100 млн евро. Также « » получил чистые 80 млн за счет продажи билетов (в том числе рекордные 12 млн за ответную игру с «Миланом»).

Вдобавок клубу удалось сократить расходы на зарплаты на 10-12%.

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