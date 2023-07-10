«Интер» и Nike продлили соглашение до 2031 года. Миланцы получат около 30 млн евро за сезон

«Интер» и Nike продлили партнерское соглашение до 2031 года.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, партнерство с американским брендом будет приносить « » около 30 миллионов евро за сезон: 26 млн плюс порядка 3 млн в зависимости от продажи продукции. В прошлом сезоне годовой доход «нерадзурри» от партнерства с составил 12,5 млн евро без учета бонусов.

Сообщается, что в четверг «Интер» презентует домашнюю форму на сезон-2023/24. Гостевая форма будет представлена во время тура в Токио.

«Интер» и Nike сотрудничают с 1998 года. Отметим, что «нерадзурри» – единственный клуб Серии А, для которого бренд производит игровую форму.