«Интер» и Nike продлили соглашение до 2031 года. Миланцы получат около 30 млн евро за сезон

Теги Интер серия А Италия бизнес Nike игровая форма стиль деньги Футбол

«Интер» и Nike продлили партнерское соглашение до 2031 года.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, партнерство с американским брендом будет приносить «Интеру» около 30 миллионов евро за сезон: 26 млн плюс порядка 3 млн в зависимости от продажи продукции. В прошлом сезоне годовой доход «нерадзурри» от партнерства с Nike составил 12,5 млн евро без учета бонусов.

Сообщается, что в четверг «Интер» презентует домашнюю форму на сезон-2023/24. Гостевая форма будет представлена во время тура в Токио.

«Интер» и Nike сотрудничают с 1998 года. Отметим, что «нерадзурри» – единственный клуб Серии А, для которого бренд производит игровую форму.

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9 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
Найк всегда классные формы делают для Интера
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Vlados 86
25 лет сотрудничают с клубом. А кто больше? Навскидку - только Бавария-Адидас, там аж с 70-х.
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White Bone
Только Pirelli ассоциирую с Интер)
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Kazbek Ilyassovskiy
Любимая форма - сезон 17/18.
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Влад Панарин
На семечки)))
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JENNINGS
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Найк всегда классные формы делают для Интера
Согласен, из последних - если на ошибаюсь, в сезоне 21/22 с принтом змеиной кожи! Просто пушка!
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Газонокосильщик Хави
Ответ John Gotti
Найки*
Ты прям и Адидас с правильным ударением произносишь? Что же ты итали не говоришь? Любой, кто старше 25 знает, что твои найки 10 лет назад никому не упали и все говорили найк. Скажешь правильно говорить найки? Еще раз ты говоря Адидас правильно ударение ставишь? Италию итали называешь?
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