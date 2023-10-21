Дзюба о падении после контакта с защитником «Динамо» у штрафной: «Не фол?🤮»

Артем Дзюба после игры с «Динамо» выразил недовольство решением судьи.

Рефери не отреагировал на падение форварда « » у штрафной площади соперника после столкновения с защитником .

«Не фол?» – написал нападающий, выложив игровые кадры и добавив эмодзи со рвотой.

Изображение: instagram.com/artem.dzyuba

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