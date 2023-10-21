Дзюба о падении после контакта с защитником «Динамо» у штрафной: «Не фол?🤮»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов соцсети Роберто Фернандес Футбол

Артем Дзюба после игры с «Динамо» выразил недовольство решением судьи.

Рефери не отреагировал на падение форварда «Локомотива» у штрафной площади соперника после столкновения с защитником Роберто Фернандесом.

«Не фол?» – написал нападающий, выложив игровые кадры и добавив эмодзи со рвотой.

Изображение: instagram.com/artem.dzyuba

Экс-судья Николаев о падении Дзюбы у штрафной «Динамо»: «В идеале – красная Фернандесу за лишение явной возможности забить. Иванов в идентичной ситуации удалял игрока «Пари НН»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арасланов Роман
Смайлик с блевотиной, это реакция на почти любое высказывание Дзюбы
+71
-14
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Стоп-кадры давно пора перестать считать доказательством, но показалось, что фол был. Дзюбинье извинения, Фернандесу выговор.
+34
-9
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коженков
Там железный фол был, даже не о чем спорить
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Евгений Дремов
Комментарий скрыт
потенциально красная карточка+ опасный штрафной
+36
-18
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azax
Ответ debond
Комментарий удален пользователем
Еще и казалось, что рисует, мог устоять на ногах, падал ноги поджимал картинно.
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Как болельщик Динамо скажу, что фол был, судья прохлопал. А еще скажу, что Дзюба очень долго лежал и держался за бедро, хотя на повторе и стоп-кадре видно, что касание было на уровне икры и об бедро защитника. От чего Дзюба так страдал?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Торт Спартак
Дзюба, это не фол теперь, чай не за зенит уже играешь.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
судейское позорище...
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karel
Ответ Евгений Дремов
Комментарий скрыт
Дело в том, что и в матче Зенита с НН у этого судьи был аналогичный эпизод. Абсолютно. Но решения абсолютно разные. Там Иванов, кстати, тоже не увидел сначала..

Призывают ВСЕХ судей судить одинаково. По единому мнению. Как-то там решить судьям между собой.. и трактовать эпизоды одинаково..
А то игроки, тренеры, коментаторы и болельщики не понимают их ..

А тут оказыается - даже один и тот же судья, в одинаковых эпизодах, принимает противоположные решения.
То есть даже судья свои решения не понимает ))
Это один и тот же судья - а хотят, что бы ВСЕ судьи одинаково понимали.. Когда даже один в контре сам с собой..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Надо было сначала в штрафную войти и там падать. ВАР только пенальти свистит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
нырок
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bogdan Minakov
Ответ Максим Семин
Как болельщик Динамо скажу, что фол был, судья прохлопал. А еще скажу, что Дзюба очень долго лежал и держался за бедро, хотя на повторе и стоп-кадре видно, что касание было на уровне икры и об бедро защитника. От чего Дзюба так страдал?
Сильный удар коленом в голень/кость это весьма болезненно. Допускаю что он даже (почти) не рисовал боль
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redmi Note9
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ justbored
Комментарий скрыт
Болельщик безтрофейника говорит ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
при всём неуважение к Дзюбе, фол был
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ ЗЕНИТ65
Красная Дзюбе за симуляцию?
нет тебе за бред
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Нагорнов
Ответ гога11
Дзюба любит выкладывать всякие кадры и ролики со своими биологическими жидкостями.
Пересматриваешь на досуге?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Александр Коженков
Там железный фол был, даже не о чем спорить
Прям как болт?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Контрольный выстрел
Фол. Но до штрафной. А уж как умирал, вот это точно рвота.
Такой артист погибает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Матча я не смотрел, но, судя по всем скриншотам из интернета, фол был. И красная за лишение явной возможности забить гол, похоже, тоже должна быть. Косяк судьи дичайший.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OopsIDidItAgain
У одного нашего друга сложные отношения с интернетом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Бакаев был сбит даже не в продольной проекции штрафной, а Дзюба выходил под удар
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wayne Gretzky 99
Дзюбо негодуэ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Нагорнов
Чистейшая КК! Иванов крот!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Viktor Martunov
Даже открывать не буду, извини.
Имеешь право!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Leftdefender
Тянут судейки Динаму чтобы опять в ФНЛ не оказаться.
охохо. и ахаха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ justbored
Я симпатизирую католицизму - но не при нынешнем Папе. Это всего лишь приговорка https://cyclowiki.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%8B_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
Даже открывать не буду, извини.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Максим Семин
Как болельщик Динамо скажу, что фол был, судья прохлопал. А еще скажу, что Дзюба очень долго лежал и держался за бедро, хотя на повторе и стоп-кадре видно, что касание было на уровне икры и об бедро защитника. От чего Дзюба так страдал?
Вот ты сам это и подтвердил, все твои плюсы от сам знаешь кого, но только не от Динамиков, давай продолжай в том же духе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Сергей Нагорнов
Иванов матч отработал на твердую 2!
Перед игрой писали что он всё время Динамо,, душит,, выходит исправился?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Борщёв
То же самое хотел написать🤘
Вот видишь как, не всем это можно писать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Dinamik1
Игрочишька.
Ты извини, ставил +, а вылетел минус, но Валюхе и то и то не прошло, это от стажа зависит, так думаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Андрей Катиков
Похоже на фол. Если ВАР не вмешивался, значит до штрафной падение было? ( сам матч не смотрел)
Значит надо смотреть внимательно, как ваш будущий тренер рыжего сдвинет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
debond
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ justbored
До штрафной, да. Но моя мысль собственно - "быть святее папы римского". Совершенно не хочется превращаться в амбассадоров других клубов с их постоянным отрицанием очевидного, перекладыванием вины, визгами и прочим.
Минус это не мой, если что.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ justbored
До штрафной, да. Но моя мысль собственно - "быть святее папы римского". Совершенно не хочется превращаться в амбассадоров других клубов с их постоянным отрицанием очевидного, перекладыванием вины, визгами и прочим.
Ты вот это всё ещё раз на понятном всем языке Раскажи, причëм тут Папа Римский? Ты католик?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tespik
Ответ justbored
Ну всё бы так было.
Хорошо.
Минимум КК за ЛЯВЗГ + опасный ШУ + большинство на 35 минут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ DMITRY KRYUKOV
начал писать: "нафига? накрутить просмотров матчтв?" но решил глянуть. на Ютьюбе и Локо, и Динамо выложили обзор (Динамо с датой только ошиблись), но ни в одном нет этого момента. в любом случае, вратаря на скринах видно, а чрезмерную грубость бы точно все заметили. т.к. никто не пишет, что в мяч сыграл защитник, значит, нарушение точно было, значит, точно штрафной. видео нужно лишь для того, чтобы определить: были ли шансы у защитника выбить мяч или нет: не было карточки, была жёлтая — соответственно. Ну и останавливал ли он уже так кого-то с лёгким фолом и без шансов сыграть в мяч (такое не показывают в обзорах :( )
я же писал изначально, что это красная. четко написано - потенциально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DMITRY KRYUKOV
Ответ Дядя ТУРА
посмотри матч для начала в обзоре
начал писать: "нафига? накрутить просмотров матчтв?" но решил глянуть.
на Ютьюбе и Локо, и Динамо выложили обзор (Динамо с датой только ошиблись), но ни в одном нет этого момента.

в любом случае, вратаря на скринах видно, а чрезмерную грубость бы точно все заметили.
т.к. никто не пишет, что в мяч сыграл защитник, значит, нарушение точно было, значит, точно штрафной.

видео нужно лишь для того, чтобы определить: были ли шансы у защитника выбить мяч или нет: не было карточки, была жёлтая — соответственно.

Ну и останавливал ли он уже так кого-то с лёгким фолом и без шансов сыграть в мяч (такое не показывают в обзорах :( )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Viktor Martunov
Дядя, а как думаешь болела Динамо с абиком, но сегодня на работе и не смотрел? неуважение какое-то.
болельщик динамо это меняет дело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Дядя ТУРА
потенциально красная карточка+ опасный штрафной
Штрафной 50 на 50,красная за что, если честно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DMITRY KRYUKOV
Ответ Дядя ТУРА
потенциально красная карточка+ опасный штрафной
ситуации с лишением явной возможности забить гол там нет, чрезмерной силы там тоже не видно (матч не смотрел, только скрин) - красной карточки быть не может.
если фол мог как-то травмировать Дзюбу, то тогда могли бы дать жёлтую (но на скрине этого тоже не видно).
можно разве что за систематическое нарушение правил дать жёлтую, если как-то фолил ранее динамовец
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tespik
Ответ Евгений Дремов
Комментарий скрыт
КК за ЛФВЗГ и опасный ШУ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Дремов
Ответ Дядя ТУРА
потенциально красная карточка+ опасный штрафной
Красной там не было. Максимум жк.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
смайл отражает мнение нормального люда к этому персонажу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
"Матча не смотрел", но "судя по скриншотам" - "явный". Дорогие петербургские друзья, понятно, что у вас зудит с Того Самого Поражения, но постыдились бы ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чакСЕВЕРНАЯкореа
Может кто обратил внимание,но в тот момент Иванов задергался,как пацан,но не свистнул. Видимо,боялся чьего то гнева.И по ходу матча,все его свистки были с опозданием, на пару -тройку секунд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Катиков
Похоже на фол. Если ВАР не вмешивался, значит до штрафной падение было? ( сам матч не смотрел)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий