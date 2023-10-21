Дзюба о падении после контакта с защитником «Динамо» у штрафной: «Не фол?🤮»
Артем Дзюба после игры с «Динамо» выразил недовольство решением судьи.
Рефери не отреагировал на падение форварда «Локомотива» у штрафной площади соперника после столкновения с защитником Роберто Фернандесом.
«Не фол?» – написал нападающий, выложив игровые кадры и добавив эмодзи со рвотой.
Изображение: instagram.com/artem.dzyuba
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Призывают ВСЕХ судей судить одинаково. По единому мнению. Как-то там решить судьям между собой.. и трактовать эпизоды одинаково..
А то игроки, тренеры, коментаторы и болельщики не понимают их ..
А тут оказыается - даже один и тот же судья, в одинаковых эпизодах, принимает противоположные решения.
То есть даже судья свои решения не понимает ))
Это один и тот же судья - а хотят, что бы ВСЕ судьи одинаково понимали.. Когда даже один в контре сам с собой..
Минимум КК за ЛЯВЗГ + опасный ШУ + большинство на 35 минут
на Ютьюбе и Локо, и Динамо выложили обзор (Динамо с датой только ошиблись), но ни в одном нет этого момента.
в любом случае, вратаря на скринах видно, а чрезмерную грубость бы точно все заметили.
т.к. никто не пишет, что в мяч сыграл защитник, значит, нарушение точно было, значит, точно штрафной.
видео нужно лишь для того, чтобы определить: были ли шансы у защитника выбить мяч или нет: не было карточки, была жёлтая — соответственно.
Ну и останавливал ли он уже так кого-то с лёгким фолом и без шансов сыграть в мяч (такое не показывают в обзорах :( )
если фол мог как-то травмировать Дзюбу, то тогда могли бы дать жёлтую (но на скрине этого тоже не видно).
можно разве что за систематическое нарушение правил дать жёлтую, если как-то фолил ранее динамовец