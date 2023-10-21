Карасев не удалил форварда «Факела» Маркова за удар шипами в голень Флорентину из «Оренбурга»
Сергей Карасев не удалил за грубость форварда «Факела» Евгения Маркова.
Главный арбитр матча предупредил Маркова желтой карточкой в конце первого тайма за фол на Сесаре Флорентине из «Оренбурга». Форвард «Факела» въехал ему шипами в голень.
«Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать», – написал в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.
«Нууууу... Не понимаю. Просто не понимаю🤷♂️🤷♂️🤷♂️», – написал его коллега Константин Генич.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Факел» (0:1, второй тайм).
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Какое оправдание они придумают в этот раз.
Если правила ВАР считают показ ЖК вместо КК ошибкой недостаточной, чтобы вмешиваться, то эти правила очевидно стоит изменить.
Маркову - в морду дать и в пердив до конца дней. Паспортист бесполезный
Молодец!