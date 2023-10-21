Карасев не удалил форварда «Факела» Маркова за удар шипами в голень Флорентину из «Оренбурга»

Теги премьер-лига Россия судьи видео Факел Оренбург Сергей Карасев Константин Генич Евгений Марков Матч ТВ Сесар Флорентин Сергей Дурасов Футбол

Сергей Карасев не удалил за грубость форварда «Факела» Евгения Маркова.

Главный арбитр матча предупредил Маркова желтой карточкой в конце первого тайма за фол на Сесаре Флорентине из «Оренбурга». Форвард «Факела» въехал ему шипами в голень.

«Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать», – написал в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

«Нууууу... Не понимаю. Просто не понимаю🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️», – написал его коллега Константин Генич.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Факел» (0:1, второй тайм).

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25 комментариев

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Razrubsis
Как за это можно красную не дать? И это лучший арбитр России.
Какое оправдание они придумают в этот раз.
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Денис
Сначала Иванов у нас судил как пернатый, теперь Карасев чистейшую красную не дал.
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Игорь Новиков
Судьи профнепригодны, если не удаляют за такое. Это и ВАР касается.
+13
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stee
действительно же красная должна быть.
Если правила ВАР считают показ ЖК вместо КК ошибкой недостаточной, чтобы вмешиваться, то эти правила очевидно стоит изменить.
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Динар
да как вообще это работает, если комментаторы матча и люди кто смотрел все единодушно понимают что это красная, а ВАР нет, как это вообще. Это уже никак не объяснить, что там происходит у наших судей то??
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TiNO
Что ВАР, что Карасев, находившийся в паре метров просто эпично обделались. Повезло еще что Флорентина на носилках не унесли.
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Altered Carbon
Просто позорище, это чистая красная, для чего там ВАР сидит?
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Арасланов Роман
Скучали по нашей Лиге Приколов?)
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Spaten
Это бордовая, ещё и ногу задержал
+5
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Дмитрий Агалаков
Краснее карточки, чем в этом эпизоде, сложно придумать. Стопроцентное удаление. Но Карась на своей волне.
+3
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Vićtor Diaź
Карасева и бригаду ВАР - судить медиалигу до конца дней,
Маркову - в морду дать и в пердив до конца дней. Паспортист бесполезный
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Yury Fedoseev
Сергей Геннадьевич до матча знал , что удалений не будет, поэтому какие могут быть претензии к лучшему арбитру ?
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Новый тренер ФК Спартак
что он что его помощники когбудто слепые
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укротитель троллей
посмотрим как ЭСК отмажет Карася
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V_J_I_K
Движение было не такое быстрое, чтобы Марков не успел убрать ногу. То ли реакция хромает, то ли Х.З. Короче - это красная. ИМХО
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Tigo_Volchara93
Как думаете ведущий арбитр лиги, с большим опытом матчей в ЛЧ, может « случайно» так ошибиться ?
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atomio
Это ужас. Даже стремные испанские судьи за такое дадут 146% КК. Где был ВАР….
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Никита Самарин
Очередной судейский скандал намечается. Впрочем, ничего нового... 😞
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Stadjer
Вот честно говоря не знаю, насколько это относится именно к Маркову, в целом у Факела есть несколько абсолютно отъехавших гопников, которые ломают футболистов. Возможно, у всей команды такая философия, и типа прикрываются словами о «настоящем мужском футболе».
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S<>M
это бордовая, а не красная
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Сергей Ефимов
Продолжить игру, очевидно ))))
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Barvex
За такое нужно на 15 суток сажать.
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Эндрю81
Ответ Игорь Новиков
Судьи профнепригодны, если не удаляют за такое. Это и ВАР касается.
У ВАР есть протокол, по которому он работает. Вы же считаете, что работа ПО правилам = профнепригодность.
Молодец!
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