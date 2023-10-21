Сергей Карасев не удалил за грубость форварда «Факела» Евгения Маркова.

Главный арбитр матча предупредил желтой карточкой в конце первого тайма за фол на из « ». Форвард « » въехал ему шипами в голень.

«Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать», – написал в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

«Нууууу... Не понимаю. Просто не понимаю🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️», – написал его коллега .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Факел» (0:1, второй тайм).

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