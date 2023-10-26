Семак об ошибках судей: «Таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Нужно объяснять моменты»
Сергей Семак высказался о работе судей на матчах «Зенита».
– «Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Крыльями». Как бы вы оценили эту ситуацию? Что клуб хотел показать этим обращением?
– Я думаю, что прежде всего – обратить внимание.
Эти ситуации повторяются постоянно, и очень нужно объяснять те моменты, которые есть. Жесткая игра – это жесткая игра, а грубая игра – это грубая игра.
Что касается судейских ошибок, то я уже много говорил об этом в этом сезоне – таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Наше дело – тренироваться и играть?
– Как вы относитесь к тому, что в российском чемпионате еще до конца этого года могут появиться судьи из Саудовской Аравии и Катара?
– С тем уровнем, который сейчас есть, только положительно, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор
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Правда Зенит был 3-4 головы сильнее всех, потому и судейский беспредел ге мог остановите чемпионские поступки Зенит. Но в этом году Зенит уже на 4 головы сильнее всех, и судья ещё активнее включаются в этом году, потому что появился реальный шанс сбросить Зенит с пьедестала.
1) Клаудиньо постоянно бьют ,по ногам, в горло,, в челюсть. Бьют других, иногда до крови. Пенальти практически не ставят карточки не дают, но в московской(центральной,на 90% КБ) прессе, молчок,как правило.
2) Стоит кому-то из Зенита слега сфолить тут-же карточки, удаления, пенальти. Вой на весь свет,бурление в мос. СМИ и на ТВ.
3) В рейтинге ошибок Зенит в самом низу, но идёт завывание подобных комментов и мос СМИ, о продажном судействе, админресурсе ит.д.. "В итоге создаётся впечатление, что газпромовский клуб судят абсолютно так же, как и всех", или помогают. Совсем не как всех! Ваша задача, не допустить 6-го чемпионства Зенита, не снята.
А то такое ощущение, что сей комментарий написала "Танюша, 11 лет, люблю путешествия и шоппинг. Хобби: играть в видео игры"