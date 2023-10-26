Семак об ошибках судей: «Таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Нужно объяснять моменты»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи ЭСК РФС Футбол

Сергей Семак высказался о работе судей на матчах «Зенита».

– «Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Крыльями». Как бы вы оценили эту ситуацию? Что клуб хотел показать этим обращением?

– Я думаю, что прежде всего – обратить внимание.

Эти ситуации повторяются постоянно, и очень нужно объяснять те моменты, которые есть. Жесткая игра – это жесткая игра, а грубая игра – это грубая игра.

Что касается судейских ошибок, то я уже много говорил об этом в этом сезоне – таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Наше дело – тренироваться и играть?

– Как вы относитесь к тому, что в российском чемпионате еще до конца этого года могут появиться судьи из Саудовской Аравии и Катара?

– С тем уровнем, который сейчас есть, только положительно, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор

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26 комментариев

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Владислав Харламов
Эпизод с Клаудиньо - это, конечно, жесть. Неделя прошла, а легче не стало. Ждём вердикта ЭСК, что удар в челюсть был "неакцентированным". И подскажите, может я не понимаю, что мешает судьям на ВАР сказать судье: тут дал локтем по лицу, дай хотя бы жёлтую. Протокол? Дак а нафиг нужен такой протокол? В данной ситуации не будет ни задержки игры, ничего. Отсутствие даже жёлтой в данном эпизоде - самая большая дикость
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Дмитрий9779
Ответ Михон Мясной
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Ахахаха,ты описал другой клуб.
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Владислав88
Там всё понятно, тормозят Зенит как могут из покон веков. Особо умиляет, когда гонят, что Клауд и Мантуан симулянт. Даже если принять это за правду, Зенит гасили и при всех иностранных тренерах, и с первого сезона Семака, когда никаких бразилов и близко Зенит не было. Например, знаменитая "симуляция" Дриусси головой в шипы Фернандо. В том же снова гнев Москве ЦСКА забил Зениту оба гола с нарушением правил, а на снос Дзюбы железный пенальти не дали, а судил всё тот же Москалёв. Дальше пытались прибить Зенит с Краснодаром когда пропустили много грубых фолов от быков, пропустили мимо глаз провокации и драку Ари, Перейрра уже с жёлтой картой на глазах Карасёва шипами в голень Оздоева въехал так, что нога Оздоева только чудом не сломалась, Карась сделал вид, что ничего не увидел, а на 90-й Перейрра сравнял счёт. Правда Зенит все равно выиграл и понёсся к золоту. Через год в Москве с Локо не дали железный пенальти, когда Крыховчк на глазах арбитра срубил Оздоева, судья снова сделал вид, что ничего не увидел, и самое смешное, что ВАР тоже. На 20-й минуте Крыховяк уже должен был быть удалён за вторую жк, , в итоге он забил единственный победный гол. Потом в матче с Динамо тотальную мясорубку судья устроил, Каборе всю игру всех безостановочно косил. Дошло до того, что влетел шипами в колено Дриусси в штрафной Динамо, и судьи снова сделали вид, что ничего там не было, а Дриусси уехал лечиться на несколько месяцев. В той же игре не за что выгнали Барриоса с поля, и в конце-концов удалили Скопинцева, а через неделю КДК по понятиям отменил эту железную Красную. И такая фигня всю дорогу в матчах Зенита творится. И кому ещё ведь наглости хватает сказать, что Зенит судей покупает. Смешно уже.
Правда Зенит был 3-4 головы сильнее всех, потому и судейский беспредел ге мог остановите чемпионские поступки Зенит. Но в этом году Зенит уже на 4 головы сильнее всех, и судья ещё активнее включаются в этом году, потому что появился реальный шанс сбросить Зенит с пьедестала.
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FETISH
Ответ Михон Мясной
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Ноют в основном народные. Вечно в слезах и все у вас виноваты, что футболеры профнепригодные вышли.
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тралмейстер
Ответ Михон Мясной
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Афера по московски, учитесь
1) Клаудиньо постоянно бьют ,по ногам, в горло,, в челюсть. Бьют других, иногда до крови. Пенальти практически не ставят карточки не дают, но в московской(центральной,на 90% КБ) прессе, молчок,как правило.
2) Стоит кому-то из Зенита слега сфолить тут-же карточки, удаления, пенальти. Вой на весь свет,бурление в мос. СМИ и на ТВ.
3) В рейтинге ошибок Зенит в самом низу, но идёт завывание подобных комментов и мос СМИ, о продажном судействе, админресурсе ит.д.. "В итоге создаётся впечатление, что газпромовский клуб судят абсолютно так же, как и всех", или помогают. Совсем не как всех! Ваша задача, не допустить 6-го чемпионства Зенита, не снята.
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eugens
Ответ Михон Мясной
По фактам есть. Вот только газпромовский бред я не считаю за факты.
Бр ед тут только твой, причем без каких-либо фактов.
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FETISH
Ответ Владислав Харламов
Эпизод с Клаудиньо - это, конечно, жесть. Неделя прошла, а легче не стало. Ждём вердикта ЭСК, что удар в челюсть был "неакцентированным". И подскажите, может я не понимаю, что мешает судьям на ВАР сказать судье: тут дал локтем по лицу, дай хотя бы жёлтую. Протокол? Дак а нафиг нужен такой протокол? В данной ситуации не будет ни задержки игры, ничего. Отсутствие даже жёлтой в данном эпизоде - самая большая дикость
Это определенно КК. Клауда спасла его феноменальная реакция.
+3
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FETISH
Ответ ApXuMaHqPuT
Порой возникает ощущение, что российские судьи на варе во время матча киношку смотрят или в доту рубятся🤓
А судья в поле что смотрел? Сколько обнимашек пропустил возле себя. Как он окулиста по комиссии сумел пройти?
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ApXuMaHqPuT
Порой возникает ощущение, что российские судьи на варе во время матча киношку смотрят или в доту рубятся🤓
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Adrenaline Z
давайте ударим рок в этой трущобе
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Саша
Ответ Михон Мясной
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про карточку 11 минуте забыл добавить а так нормально
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Дмитрий9779
Ответ ApXuMaHqPuT
Порой возникает ощущение, что российские судьи на варе во время матча киношку смотрят или в доту рубятся🤓
Не только на ВАРе.
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Виктор
Ответ Михон Мясной
Да когда вы уже сниметесь с чемпионата России?! Как обещали при Фурсенко! Это же чистой воды безобразие: судьи отказываются ставить в вашу пользу пенальти в каждом матче, не говоря уже про пару-тройку!
По фактам есть что ответить?
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SMART789
Как вообще можно быть против иностранных арбитров с учетом никудышной работы наших? Быть против могут только либо вредители, либо дураки либо в доле
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SMART789
Ответ Рашпель793
уже были иностранные судьи и это особо ничего не поменяло. Ну и так, к слову, в АПЛ и ЛаЛиге судят иностранцы и по логике должны выполнять работу хорошо. Но и там и там буквально каждую неделю минимум по одному судейскому скандалу.
Нам бы сделать так чтобы скандал был толко один за тур
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Рашпель793
Ответ SMART789
Как вообще можно быть против иностранных арбитров с учетом никудышной работы наших? Быть против могут только либо вредители, либо дураки либо в доле
уже были иностранные судьи и это особо ничего не поменяло. Ну и так, к слову, в АПЛ и ЛаЛиге судят иностранцы и по логике должны выполнять работу хорошо. Но и там и там буквально каждую неделю минимум по одному судейскому скандалу.
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med
Ответ SMART789
Как вообще можно быть против иностранных арбитров с учетом никудышной работы наших? Быть против могут только либо вредители, либо дураки либо в доле
Даже против иностранных футболистов выступают, не только против судей. Со своими-то привычней и спокойней.
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тралмейстер
Ответ Михон Мясной
Тебе надо потренироваться в иронию, без обид) А то такое ощущение, что сей комментарий написала "Карина, 25 лет, люблю путешествия и шоппинг. Хобби: эскорт"
А вам поучится элементарной логики и вежливости.(Хотя чего ждать от московских?)
А то такое ощущение, что сей комментарий написала "Танюша, 11 лет, люблю путешествия и шоппинг. Хобби: играть в видео игры"
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