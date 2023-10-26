Семак об ошибках судей: «Таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Нужно объяснять моменты»

Сергей Семак высказался о работе судей на матчах «Зенита».

– «Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Крыльями». Как бы вы оценили эту ситуацию? Что клуб хотел показать этим обращением?

– Я думаю, что прежде всего – обратить внимание.

Эти ситуации повторяются постоянно, и очень нужно объяснять те моменты, которые есть. Жесткая игра – это жесткая игра, а грубая игра – это грубая игра.

Что касается судейских ошибок, то я уже много говорил об этом в этом сезоне – таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Наше дело – тренироваться и играть?

– Как вы относитесь к тому, что в российском чемпионате еще до конца этого года могут появиться судьи из Саудовской Аравии и Катара?

– С тем уровнем, который сейчас есть, только положительно, – сказал главный тренер « » .

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