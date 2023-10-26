Кроос о матче «Реала» и «Барсы»: «Едем за победой, но преимущество в 4 очка или отставание в 2 не будет иметь значения. Это ничего не решит»
Тони Кроос считает, что матч «Реала» и «Барселоны» не определит чемпиона Ла Лиги.
Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. «Сливочные» лидируют в таблице, каталонцы отстают от них на одно очко.
«Хотите, чтобы я сказал, что исход этого матча решит судьбу борьбы за чемпионство в Ла Лиге? Ну, нет. Этот матч важен для положения в таблице, но он важен и сам по себе.
Мы поедем за победой. Если мы выиграем, то будем опережать «Барсу» на 4 очка. Но это ничего не будет значить. Если проиграем, будем отставать от них на два очка, что тоже ничего не будет значить.
Но очевидно, что мы хотим победить. Класико есть класико», – сказал хавбек «Реала» Кроос в своем подкасте Einfach mal luppen.
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