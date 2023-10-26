Кроос о матче «Реала» и «Барсы»: «Едем за победой, но преимущество в 4 очка или отставание в 2 не будет иметь значения. Это ничего не решит»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Класико Футбол

Тони Кроос считает, что матч «Реала» и «Барселоны» не определит чемпиона Ла Лиги.

Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. «Сливочные» лидируют в таблице, каталонцы отстают от них на одно очко.

«Хотите, чтобы я сказал, что исход этого матча решит судьбу борьбы за чемпионство в Ла Лиге? Ну, нет. Этот матч важен для положения в таблице, но он важен и сам по себе.

Мы поедем за победой. Если мы выиграем, то будем опережать «Барсу» на 4 очка. Но это ничего не будет значить. Если проиграем, будем отставать от них на два очка, что тоже ничего не будет значить.

Но очевидно, что мы хотим победить. Класико есть класико», – сказал хавбек «Реала» Кроос в своем подкасте Einfach mal luppen.

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37 комментариев

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corazón blanco
Все верно. Чемпионат выигрывается в матчах против андердогов и аутсайдеров. Тони вообще всегда рассудителен и адекватен.
+59
-12
+47
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Михо
Эль Классико всегда самодостаточно, независимо от турнирного положения команд. А чемпионат выиграет тот, кто допустит меньше невынужденных потерь
+21
-2
+19
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Adrenaline Z
в принципе Кроос все правильно сказал.
+10
-1
+9
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Антимосковский
Ответ ZA.RMA
Или как ты: всегда негативные)
зачем ты сделал ник в честь спутницы федуна? еще и точку поставил..
+4
0
+4
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ corazón blanco
Все верно. Чемпионат выигрывается в матчах против андердогов и аутсайдеров. Тони вообще всегда рассудителен и адекватен.
Ты прав.
+2
-1
+1
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Dinar Ibragimov
Ответ Ruslan3132
Негрейра не отправил разве? Ах да, выплаты же прекратились уже ) уже не вариант
Не видел Негрейру с пакетом, на котором есть герб клуба. Что не скажешь про вашего ручного судейку, или забыл как его палили на этом?
+3
-2
+1
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aidos_1979
Ответ xQcoW
Дежурные три очка в тренировочном матче против рычага
Как стало ясно мадрид еще раньше начал дергать рычажок))
+2
-1
+1
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Дилшод
Реал всегда должен быть на первом месте, и Кросс говорит всë верно . #HALA MADRID👐👐
+5
-4
+1
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GloryReal
Реал Мадрид победит
+11
-10
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Vatikan
Должно быть интересно
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Ruslan3132
Но лучше если будет +4 ))
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Schiz_ik
Кроос ***** не скажет
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osula_sheffild_utd
матч обещает быть интересным)
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ZA.RMA
Ответ Антимосковский
зачем ты сделал ник в честь спутницы федуна? еще и точку поставил..
Этот ник со мной с 2012 года, когда я только зарегистрироваЛАСЬ в инстаграм :)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ corazón blanco
Все верно. Чемпионат выигрывается в матчах против андердогов и аутсайдеров. Тони вообще всегда рассудителен и адекватен.
Выигрывать нужно всегда, особенно у принципиального соперника, победа в классико может добавить больше уверенности команде..
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Bazilic
Ну это факт. Первое Классико почти не имеет турнирного значения. Проиграть можно спокойно, хоть и обидно будет
Можно оба проиграть и 36 матчей выиграть. А можно только Эль Классико выиграть хоть по 10-0 и слить 30 матчей. Так что для турнира особого влияния нет в целом. Если только не последние туры и равенство (+/-) очков
+1
-1
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прощай Роналду
Ответ Bazilic
Ну это факт. Первое Классико почти не имеет турнирного значения. Проиграть можно спокойно, хоть и обидно будет
Ты в чс Барсы)))
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Футбол_это_жизнь
Ответ xQcoW
Дежурные три очка в тренировочном матче против рычага
Хави против Анчелотти 4:1
+6
-6
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madrilenos
поэтом будет ничья
0
0
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Dinar Ibragimov
Ответ GloryReal
Реал Мадрид победит
Главное не забыть отдать Хилю Мансано пакетик с подарочками от доброго дедушки Фло)
+7
-7
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Bazilic
Ну это факт. Первое Классико почти не имеет турнирного значения. Проиграть можно спокойно, хоть и обидно будет
+2
-2
0
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Dinar Ibragimov
Ответ VuNePonimaete
Какие же вы позорники, распространять настолько смешной фейк можете только вы
Это безобидная шалость, на фоне того как вы клеймили Барсу судейским клубом, еще до того как это доказали в суде. Или это другое?
+1
-1
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