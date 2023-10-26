Семак об отставании «Зенита» от «Краснодара» на 5 очков: «Это не давит. Все привыкли к нашим победам, но проблемы и сложности есть у всех»

Сергей Семак высказался об отставании «Зенита» от «Краснодара».

– «Зенит» уже дважды встречался с « » по ходу нынешнего сезона, соперники уже прекрасно изучили друг друга. Добавляет ли это сложностей? На что вы обращаете особое внимание при подготовке к матчу?

– Конечно, и соперник знает нашу игру прекрасно, и мы примерно понимаем, как будет играть «Ахмат» – здесь никаких секретов нет.

Нас ждет сложная игра, для нас «Ахмат» – непростой соперник, матчи с ними всегда складываются тяжело, но нам нужно делать свою работу хорошо. Думаю, что если будем хорошо играть, то и результат будет.



– Больше трети чемпионата позади, плюс игры Кубка, некоторые игроки уезжали в сборные. Чувствуется ли какая-то общекомандная усталость на данный момент?

– Нет, никакой усталости нет. Думаю, что мы сыграли не так много матчей – даже первый круг еще не закончился. Состояние нормальное, на сегодняшний день психологической усталости нет.



– Отставание от « » по итогам следующего тура сократилось, но все равно еще довольно существенное – пять очков, что в целом непривычно для нынешнего «Зенита». То обстоятельство, что нужно догонять лидера, как-то давит на вас?

– Нет, не давит. Конечно, все привыкли к победам «Зенита», но проблемы и сложности есть у всех – невозможно все время выигрывать.

Мы должны как можно дольше оставаться на вершине, а как у нас получится – посмотрим. По ходу сезона нам пришлось немного перестраиваться и в ту, и в другую сторону, но у всех команд есть проблемы.

Стараемся работать, а результат – посмотрим, какой будет. Ситуацию, которая есть, мы принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков.



– «Зенит» в этом сезоне достаточно мобилен в схемах – команда перестраивается по ходу матчей. Если говорить о нападении, то из чего вы исходите, когда определяете количество форвардов на игру?

– Много компонентов. Перечислять их все – достаточно долго. Главным образом мы отталкиваемся от состояния игроков, от их возможностей.

К сожалению, в это межсезонье у нас произошла существенная ротация состава из-за ухода Малкома и Кузяева. С этими игроками нам было проще заменить того или иного футболиста.

Сейчас таких возможностей меньше, эту проблему мы пытаемся решить за счет изменения схемы нашей игры, чтобы игроки, которые у нас есть, чувствовали себя комфортно, а команда играла надежно и результативно.



– Готовы ли вы проводить полный матч и Андрей Мостовой?

– Андрей Мостовой готовится в общей группе, он вышел на поле в предыдущем матче, и мы посмотрим, насколько он будет готов. Он пропустил много, и ждать того, что он будет готов провести на поле все 90 минут и сыграет свой лучший матч, наверное, не стоит – для этого нужно сыграть еще две-три игры, чтобы вернуть былые кондиции.

Слава так много не пропустил, поэтому ему в этом отношении проще, – сказал главный тренер « » .

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!