Семак о 3:1 с «Крыльями»: «Зенит» сыграл надежно. В РПЛ много обороняющихся глубоко, надо терпеть и искать моменты»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Густаво Мантуан Футбол

Сергей Семак отметил надежную игру «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» (3:1).

– Во втором тайме играли быстрее. Возможно, и «Крылья» чуть подсели. Все же обороняться и играть без мяча непросто.

Конечно, наша игра стала лучше, стало больше пространства. Создали достаточно много моментов. Проблема в том, что не могли долго второй мяч забить. Было бы попроще, наверное, менее нервно.

Обидный рикошет в конце второго тайма. В остальном надежно сыграли. Понятно, что остроты в первом тайме на хватало. Но и создать ничего сопернику не позволили.

Сложно любой команде, когда соперник обороняется числом и умением. Здесь нужно действовать быстро, не ошибаться. Такие матчи будут. Их будет много. У нас много команд в лиге, которые глубоко обороняются. Надо терпеть и искать моменты, ошибки у соперника обязательно будут.

– Не думали сделать замены пораньше?

– А зачем? Все играли хорошо, никто не выпадал. Не требовала игра замен. Зачем кого‑то менять?

Надо посмотреть на те повреждения есть у ребят. Посмотрим, насколько серьезная травма у Мантуана.

У Марио Фернандеса повреждение связки. Он работает, работает много. Он настоящий профессионал. Как будет возможность, он вернется к тренировкам, – сказал главный тренер «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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igls54
Пожалуй, лучший второй тайм в этом сезоне. Команда снова становится узнаваемой
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Удар Кержакова
Ответ Камбоджа Иванов
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Работа и труд всё перетрут. Слыхал такое? Вырастили блин поколение блогеров и коучей, которые хотят нихрена неделать и богато жить.
+19
-2
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Данко Лазович
мостового с возвращением!
+13
-1
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petr0f
Ответ Иван Новиков
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лучше как народная команда: шашки наголо и вперед (на 8-е место)
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Мюллер89
Зенит молодцы, даже судейка не смог помешать выйграть у грязных Крыльев. Понятно, что есть задача у судеек вытащить тарасовское шапито из подвала, но такого бестыжего судейства люди с 90ых не видели. С эпохи купленных чемпионств.
+10
-4
+6
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Deca
Матч как глоток воздуха!
За игру наших стало гораздо спокойнее
+8
-3
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Сергей Жарковский
Молодцы! С праздником футбола Зенит!👏👏👏
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Карл_Иваныч
Ответ Spartakus1984
Не вернулся бы Вендел в зенит,ты терпел бы Сережа))
была бы бабушка дедушкой...
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Андрей Баженов
Не надо было Клауда доводить, вот и получили с лихвой! А так, первый тайм вяловат.
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Rumov
Соперник ударил сегодня в створ, когда его прикончили Он заплатил арбитру и прогорел. Надеюсь будет обращение в СК РФ. Зенит не оставит просто так самый грубый фол сезона Арбитр надолго сядет, и те кто ему заплатил дорого заплатят.
+1
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Карл_Иваныч
Наконец-то Семак задержался со своими внезапными заменами.
Но где вопросы к продажному судейству и о хамском поведении быдла из Самары?
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voka25
Ответ Deca
Матч как глоток воздуха! За игру наших стало гораздо спокойнее
В каком месте спокойнее?
Первый тайм- отстой, куча брака постоянно, любой навес в нашу штрафную - сразу паника.
0
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