Семак о 3:1 с «Крыльями»: «Зенит» сыграл надежно. В РПЛ много обороняющихся глубоко, надо терпеть и искать моменты»

Сергей Семак отметил надежную игру «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» (3:1).

– Во втором тайме играли быстрее. Возможно, и « » чуть подсели. Все же обороняться и играть без мяча непросто.

Конечно, наша игра стала лучше, стало больше пространства. Создали достаточно много моментов. Проблема в том, что не могли долго второй мяч забить. Было бы попроще, наверное, менее нервно.

Обидный рикошет в конце второго тайма. В остальном надежно сыграли. Понятно, что остроты в первом тайме на хватало. Но и создать ничего сопернику не позволили.

Сложно любой команде, когда соперник обороняется числом и умением. Здесь нужно действовать быстро, не ошибаться. Такие матчи будут. Их будет много. У нас много команд в лиге, которые глубоко обороняются. Надо терпеть и искать моменты, ошибки у соперника обязательно будут.

– Не думали сделать замены пораньше?

– А зачем? Все играли хорошо, никто не выпадал. Не требовала игра замен. Зачем кого‑то менять?

Надо посмотреть на те повреждения есть у ребят. Посмотрим, насколько серьезная травма у .

У Марио Фернандеса повреждение связки. Он работает, работает много. Он настоящий профессионал. Как будет возможность, он вернется к тренировкам, – сказал главный тренер « ».

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