Семак о фоле Клаудиньо на Рахмановиче во 2-м тайме: «Срыв атаки, и то не опасный, никакой грубости, жестокости. Удар в лицо смотрелся как умышленная игра, как она карается – пусть разбираются судьи»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи видеоповторы Артем Чистяков Амар Рахманович Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак высказался об эпизоде с Клаудиньо и Амаром Рахмановичем.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.

– Продолжая тему Рахмановича и Клаудиньо: во втором тайме арбитр пропустил умышленный удар по ногам со стороны бразильца. Момент смотрелся явно как месть за тот эпизод в первом тайме. На ваш взгляд, можно ли и нужно ли объяснять нашим легионерам, что лучшей местью являются голы и голевые передачи?

– Что касается фола, скорее, это срыв атаки, и то не опасный. Никакой грубости и жесткости не было в этом движении, на мой взгляд. Если вы посмотрите, там не было абсолютно никакого умысла нанести травму и сыграть грубо.

Что касается Рахмановича, может быть, дело в росте, но смотрелось, как умышленная игра в лицо. Как она карается – пускай судьи разбираются. Что нам время сейчас тратить? Давайте лучше поговорим о футболе, а не о судьях, – сказал главный тренер «Зенита».

Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»

Рахманович врезал Клаудиньо локтем – на красную? Судьи грубость проигнорировали

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9 комментариев

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vincere
Судьи-то уже разобрались, а вот кто будет разбираться с такими судьями?
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Дмитрий9779
Ответ Назар Игорь
Если бы Рахманович получил 100% красную, то и фола не нëм Клаудиньо не было бы.
Как если бы удали судьишка Макарова то и Барриосу КК не было бы с Динамо.
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riverman1980
Ответ Иван Новиков
Я посмотрел. Нарушение мукунки смотрелось, как умышленная игра. Фол самарца - никакой грубости и жесткости не было в этом движении.
умышленный удар локтем в лицо без борьбы за мяч - это никакой грубости и жесткости?
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Антон Клёстов
Ответ Иван Новиков
Я посмотрел. Нарушение мукунки смотрелось, как умышленная игра. Фол самарца - никакой грубости и жесткости не было в этом движении.
Посмотри ещё раз. Хотя это наверное бесполезно.
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Назар Игорь
Если бы Рахманович получил 100% красную, то и фола не нëм Клаудиньо не было бы.
+7
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Дмитрий9779
Володька сказал,что хотел в плечо,но промахнулся и попал в лицо,неумышленно значит не считается😁Тихонов правильно ему пояснил.
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SMART789
вопрос задается журналистом из морквы? угадал?
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