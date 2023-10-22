Семак о фоле Клаудиньо на Рахмановиче во 2-м тайме: «Срыв атаки, и то не опасный, никакой грубости, жестокости. Удар в лицо смотрелся как умышленная игра, как она карается – пусть разбираются судьи»

Сергей Семак высказался об эпизоде с Клаудиньо и Амаром Рахмановичем.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир «Зенит» – « » (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать карточку, ВАР согласился с его решением.

– Продолжая тему Рахмановича и Клаудиньо: во втором тайме арбитр пропустил умышленный удар по ногам со стороны бразильца. Момент смотрелся явно как месть за тот эпизод в первом тайме. На ваш взгляд, можно ли и нужно ли объяснять нашим легионерам, что лучшей местью являются голы и голевые передачи?

– Что касается фола, скорее, это срыв атаки, и то не опасный. Никакой грубости и жесткости не было в этом движении, на мой взгляд. Если вы посмотрите, там не было абсолютно никакого умысла нанести травму и сыграть грубо.

Что касается Рахмановича, может быть, дело в росте, но смотрелось, как умышленная игра в лицо. Как она карается – пускай судьи разбираются. Что нам время сейчас тратить? Давайте лучше поговорим о футболе, а не о судьях, – сказал главный тренер «Зенита».

Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»

Рахманович врезал Клаудиньо локтем – на красную? Судьи грубость проигнорировали

Игра: проверьте свою футбольную орфографию