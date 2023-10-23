«Пари НН» не обратится в ЭСК по удалению Гоцука в матче со «Спартаком»: «Вопросов к судьям много. Решили не обсуждать это вовне»
«Пари НН» не будет обращаться в ЭСК по матчу со «Спартаком».
Нижегородцы уступили «Спартаку» (0:2) в 12-м туре Мир РПЛ. В концовке матча с поля был удален защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук, получивший вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр не зафиксировал фол.
«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне.
Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Юран об отмашке Мозеса: «#####, бьет локтем, в лицо попадает. ###, господа, давайте не будем подразделять, #####: «Спартаку» можно, нам нельзя. Двойные стандарты – уже достало»
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