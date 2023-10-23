«Пари НН» не обратится в ЭСК по удалению Гоцука в матче со «Спартаком»: «Вопросов к судьям много. Решили не обсуждать это вовне»

«Пари НН» не будет обращаться в ЭСК по матчу со «Спартаком».

Нижегородцы уступили « » (0:2) в 12-м туре Мир . В концовке матча с поля был удален защитник «Пари НН» , получивший вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» . Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр не зафиксировал фол.

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне.

Понимаю эмоции , была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Юран об отмашке Мозеса: «#####, бьет локтем, в лицо попадает. ###, господа, давайте не будем подразделять, #####: «Спартаку» можно, нам нельзя. Двойные стандарты – уже достало»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline