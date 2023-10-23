«Пари НН» не обратится в ЭСК по удалению Гоцука в матче со «Спартаком»: «Вопросов к судьям много. Решили не обсуждать это вовне»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации судьи Сергей Юран Виктор Мозес Кирилл Гоцук Пари НН Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

«Пари НН» не будет обращаться в ЭСК по матчу со «Спартаком».

Нижегородцы уступили «Спартаку» (0:2) в 12-м туре Мир РПЛ. В концовке матча с поля был удален защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук, получивший вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр не зафиксировал фол.

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне.

Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Юран об отмашке Мозеса: «#####, бьет локтем, в лицо попадает. ###, господа, давайте не будем подразделять, #####: «Спартаку» можно, нам нельзя. Двойные стандарты – уже достало»

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6 комментариев

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Олег Олег
Гоните зазвездившуюся никчемность Гоцюка!
+1
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hotfrog
Так к самому удалению вопросов нет. Надо было свистеть до этого на Мозесе - но это же отдельная ошибка, она не может отменить фол Гоцюка. Соотвественно и смысла аппелировать нет.
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Region123
терпилы.
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Абай Ахметкалиев
В ходе апелляции выяснится, что Гоцука надо было удалять ещё раньше)
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