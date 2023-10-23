Канчельскис о «Спартаке»: «4-5-е место, максимум – 3-е. И Абаскалю не надо подражать Черчесову, зачем убирать лидера команды – Джикию?»

Андрей Канчельскис советует Гильермо Абаскалю не подражать Станиславу Черчесову.

«Что было бы, если « » не выиграл бы у «Нижнего»? «Спартак» в этом году будет бороться за четвертое-пятое место, максимум за третье – это я еще в начале года говорил.

Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел, и, получается, они верят Абаскалю. Может быть, они решили играть вдолгую с ним и дают полную свободу. Но зачем он так режет команду? Я не понимаю.

И Абаскалю не надо подражать . Зачем убирать лидера команды – Джикию?

Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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