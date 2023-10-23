Канчельскис о «Спартаке»: «4-5-е место, максимум – 3-е. И Абаскалю не надо подражать Черчесову, зачем убирать лидера команды – Джикию?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Георгий Джикия Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис советует Гильермо Абаскалю не подражать Станиславу Черчесову.

«Что было бы, если «Спартак» не выиграл бы у «Нижнего»? «Спартак» в этом году будет бороться за четвертое-пятое место, максимум за третье – это я еще в начале года говорил.

Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел, и, получается, они верят Абаскалю. Может быть, они решили играть вдолгую с ним и дают полную свободу. Но зачем он так режет команду? Я не понимаю.

И Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды – Джикию?

Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Может потому что он толстый и плохо играет? Эксперт матч с Кенией не смотрел?
+15
-1
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Ярик01
Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке» - комментируя практически исключительно только о Спартаке
И надо совсем не интересоваться российским футболом, чтобы не понимать, почему Джикия на скамейке
+6
-1
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Данко Лазович
ему неинтересно. прекратите задавать вопросы!!!
+4
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MstAndreev
Действительно, зачем сажать на скамейку игрока, который уже в свои шорты не помещается? Пускай дальше привозит! Все хорошие тренеры делают именно так)
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Александр Солодухин
Его че мостовой укусил!?
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КБ Сергей
Хотелось бы спросить руководство спортс.ру: мнение таких «экспертов» как Быстров, Канчельскис, Губерниев, Орлов и прочих петржел, выкладываются просто ради хайпа, или вы всерьёз считаете, что их мнение, для болельщиков Спартака, важно?
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Георгий Кузьмин
может, потому что он не лидер, играет хреново, так ещё, как выяснилось, и человек не очень....
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Джикия ещё может заиграть, шанс будет Бабич не железный, травмы будут, могут и продать, главное что хочет сам Георгий, конкуренция появилась надо прикладывать больше усилий, так то он не плохой защитник
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sbuivol
Зачем подражать Мостовому?
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Юра Бабин
Раскрыли Абаскаля, невооруженным глазом видно, что подражает полевому командиру. Вон даже усы отрастил
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Усатый КозлоБык ©
Конча, сдристни!!!
Иксперд чудной!!!
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Фут.Боль
3 абзаца наговорил про Спартак, а внизу одно предложение, что ему не интересно, что там в Спартаке.
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Василий Питерский
Ответ Ебздрогыч
Может потому что он толстый и плохо играет? Эксперт матч с Кенией не смотрел?
Он песни Стаса Михайлова переслушивал в это время)))
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