Экс-рефери Федотов: «Гоцук сделал из Амелина клоуна, а заодно и из всех арбитров. Получается, судей можно трогать, одергивать руки, можно орать на них – а в ответ ничего. Амелин не арбитр после такого»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Виктор Мозес Игорь Федотов Кирилл Гоцук Алексей Амелин Пари НН Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов считает, что поведение Алексея Амелина повлияло на имидж судей.

На 82-й минуте арбитр матча «Спартак» – «Пари НН» показал защитнику нижегородцев Кириллу Гоцуку желтую карточку за споры, а спустя 9 минут – вторую за нарушение на Викторе Мозесе.

«Это все, после такого Амелин не арбитр. Человек шел на хорошую оценку, но такие действия опускают имидж судейства. Гоцук в этом моменте выглядит героем, он просто взял и опустил Амелина. Потом еще и получил вторую желтую, причем судьи перед этим пропустили попадание руки Мозеса по лицу Александрову.

Арбитр пропал, вся бригада пропала. Потом Гоцук еще и пошел «пихать» Амелину и оскорблять его. Сейчас после игры им надо сидеть и такие рапорты писать, чтобы «Нижнему» аж страшно было и чтобы такого больше никогда не повторилось.

Для меня Амелин больше не арбитр. Что бы он ни делал, как бы ни ускорялся, какие бы позиции ни занимал. Управление игроками нулевое. И имидж судейства уже опустился благодаря нему.

Из-за таких моментов к судьям не будет уважения. Гоцук сделал из Амелина клоуна, а заодно и из всех арбитров в его лице. Теперь получается, что с судьями можно так разговаривать, можно их трогать, можно одергивать руки, можно орать на них. А судья в ответ ничего не делает.

Я сам переживаю из-за этого, но для меня Амелин закончился. Гоцук проявил явное неуважение, даже меня это задело. Сейчас унизили всех арбитров», – сказал бывший судья.

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13 комментариев

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Caustic
Ответ unreality
Гоцук так-то за дело удалён. Но судья клоуном был до этого. Зафиксировал бы чисток нарушение Мозеса, Гоцук бы и не полез. Понятно, нужно себя сдерживать, но арбитры такую дичь творят в этом сезоне, что я не знаю, рано или поздно кто-то из них просто в лицо получит.
ахаха, конечно-конечно. все кругом виноваты, что гоцук просто псих! когда он айртона ломал просто так - кто там виноват был? какой именно судья??
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Peter Parker
Ответ unreality
Гоцук так-то за дело удалён. Но судья клоуном был до этого. Зафиксировал бы чисток нарушение Мозеса, Гоцук бы и не полез. Понятно, нужно себя сдерживать, но арбитры такую дичь творят в этом сезоне, что я не знаю, рано или поздно кто-то из них просто в лицо получит.
Гоцук полез с руками до эпизода с Мозесом, то был фол на Соболеве. И он уже тогда мог спокойно получать две Жк, одну за агрессивные разговоры, вторую за касание судьи
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Peter Parker
Да не ругайтесь вы на Амелина. Гоцук ведь мощный, брутальный мужчина, который в том эпизоде просто доминировал над Амелиным и тем самым напомнил ему его мужа, вот тот и растерялся
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Groznyi2024
Рахманович из Чистякова сделал 🤡 и чего? Никому ничего не будет
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Caustic
Да полноте, Гоцук сделал! Всякие анюковы да денисовы давным-давно это сделали!
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Pertinax Gandi
Федотов просто ловит хайпы для своих соцсетей. Сам-то, можно подумать, был идеальный рефери. Клоун почище нынешних.
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sabur
Интересно, а как арбитру в рамках дозволенного было постоять за себя?) Еще пару красных кенту накинуть?)
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sektant777)
судьи сами давно из себя клоунов сделали что не матч то какая-то дич происходит сам то не лучше этого судьи судил униженый)))
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Алекс75
Ответ unreality
Гоцук так-то за дело удалён. Но судья клоуном был до этого. Зафиксировал бы чисток нарушение Мозеса, Гоцук бы и не полез. Понятно, нужно себя сдерживать, но арбитры такую дичь творят в этом сезоне, что я не знаю, рано или поздно кто-то из них просто в лицо получит.
Если бы Гоцук не сбил Мозеса и тот забил гол, то был бы повод вмешаться ВАР, и скорее всего, гол отменили бы, а Мозес получил бы жёлтую. А в данном эпизоде ВАР вмешиваться не мог. Судья же пропустил нарушение.
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Алекс75
Ответ sabur
Интересно, а как арбитру в рамках дозволенного было постоять за себя?) Еще пару красных кенту накинуть?)
Речь идёт об эпизоде получения первой желтой Гоцуком. Судья должен был сразу дать ему вторую жёлтую, а скорее - прямую красную, но не сделал этого.
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