Экс-рефери Федотов: «Гоцук сделал из Амелина клоуна, а заодно и из всех арбитров. Получается, судей можно трогать, одергивать руки, можно орать на них – а в ответ ничего. Амелин не арбитр после такого»

Игорь Федотов считает, что поведение Алексея Амелина повлияло на имидж судей.

На 82-й минуте арбитр матча « » – « » показал защитнику нижегородцев желтую карточку за споры, а спустя 9 минут – вторую за нарушение на .

«Это все, после такого Амелин не арбитр. Человек шел на хорошую оценку, но такие действия опускают имидж судейства. Гоцук в этом моменте выглядит героем, он просто взял и опустил Амелина. Потом еще и получил вторую желтую, причем судьи перед этим пропустили попадание руки Мозеса по лицу Александрову.

Арбитр пропал, вся бригада пропала. Потом Гоцук еще и пошел «пихать» Амелину и оскорблять его. Сейчас после игры им надо сидеть и такие рапорты писать, чтобы «Нижнему» аж страшно было и чтобы такого больше никогда не повторилось.

Для меня Амелин больше не арбитр. Что бы он ни делал, как бы ни ускорялся, какие бы позиции ни занимал. Управление игроками нулевое. И имидж судейства уже опустился благодаря нему.

Из-за таких моментов к судьям не будет уважения. Гоцук сделал из Амелина клоуна, а заодно и из всех арбитров в его лице. Теперь получается, что с судьями можно так разговаривать, можно их трогать, можно одергивать руки, можно орать на них. А судья в ответ ничего не делает.

Я сам переживаю из-за этого, но для меня Амелин закончился. Гоцук проявил явное неуважение, даже меня это задело. Сейчас унизили всех арбитров», – сказал бывший судья.

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