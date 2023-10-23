Игнатов о конфликте Соболева и Абаскаля: «Это все слухи. Вбросы в СМИ бывают всегда, но они потом сами разбиваются»

Михаил Игнатов прокомментировал информацию о конфликте в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде.

Соболев начал матч против «Пари НН» (2:0) на скамейке запасных.

«Это все слухи. Вбросы в СМИ бывают всегда, но они потом сами разбиваются. Мы не обращаем внимания на это, продолжаем готовиться в спокойной атмосфере», – сказал полузащитник « » .

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