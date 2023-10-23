Игнатов о конфликте Соболева и Абаскаля: «Это все слухи. Вбросы в СМИ бывают всегда, но они потом сами разбиваются»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Михаил Игнатов Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Михаил Игнатов прокомментировал информацию о конфликте в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде.

Соболев начал матч против «Пари НН» (2:0) на скамейке запасных

«Это все слухи. Вбросы в СМИ бывают всегда, но они потом сами разбиваются. Мы не обращаем внимания на это, продолжаем готовиться в спокойной атмосфере», – сказал полузащитник «Спартака» Игнатов

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4 комментария

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КБ Сергей
А инсайдеру карпову, Спартак ничего предъявить не желает? Ну, если это его фантазии, то может наказать пустобрёха, чтобы другим неповадно было?
+2
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+2
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Slavnov
Ответ КБ Сергей
А инсайдеру карпову, Спартак ничего предъявить не желает? Ну, если это его фантазии, то может наказать пустобрёха, чтобы другим неповадно было?
Так всего скорее было наказание за карточку, но без каких то скандалов, а ужины, штрафы, так по ходу дела прикрутили, за такое бессмысленно в суд идти
+1
0
+1
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Eugene88
Ответ КБ Сергей
А инсайдеру карпову, Спартак ничего предъявить не желает? Ну, если это его фантазии, то может наказать пустобрёха, чтобы другим неповадно было?
А что можно предъявить? Вранье законом не запрещено, он не сми. Доказать связь каких-либо ушербов и его «инсайдов» невозможно
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0
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