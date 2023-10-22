Федун о победе «Спартака»: «Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками»

Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» (2:0).

«Была масса моментов. Игнатов мог только два или три раза отличиться. Игра практически шла в одну калитку. Самое главное, что не пропустили, это очень позитивно.

И Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками. Вышел Соболев, вышел . Руслан вообще получил приз лучшего игрока матча. Так что продолжаем бороться, разрыв очень маленький», – сказал бывший владелец « ».

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