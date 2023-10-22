Федун о победе «Спартака»: «Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Соболев Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» (2:0).

«Была масса моментов. Игнатов мог только два или три раза отличиться. Игра практически шла в одну калитку. Самое главное, что не пропустили, это очень позитивно.

И Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками. Вышел Соболев, вышел Литвинов. Руслан вообще получил приз лучшего игрока матча. Так что продолжаем бороться, разрыв очень маленький», – сказал бывший владелец «Спартака». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Литвинов меня очень радует и весь хейт в адрес Руслана, мол, сливает тренера, очевидно в пустоту, очень круто сегодня сыграл, становится системообразующим игроком в центре и должен стабильно выходить в паре с Пруцевым, очень мобильный центр получается...
+12
-1
+11
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рано трусами махать Арнольдыч, всё как ты любишь, но +2 от Краснодара сократили, вне всяких сомнений это было важно после всех не придуманных историй...Соболев молодец, вышел, бился, жаль забить не смог...
+4
-1
+3
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Честный контроль
Да,победа над Великой и легендарной командой Пари НН впечатляет, добавил Леня -мерседес.
+2
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+2
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Вячеслав Припузов
Ответ </c/>
рано трусами махать Арнольдыч, всё как ты любишь, но +2 от Краснодара сократили, вне всяких сомнений это было важно после всех не придуманных историй...Соболев молодец, вышел, бился, жаль забить не смог...
Соболев на нервах вышел, видно было, поэтому не получилось войти в игру как все привыкли
+2
0
+2
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waleri
Даа, соперник мощно напрягал, накатывал волнами атак на ворота СМ, и в обороне яростно и грамотно действовал.
+1
0
+1
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6kMz
Ответ </c/>
Литвинов меня очень радует и весь хейт в адрес Руслана, мол, сливает тренера, очевидно в пустоту, очень круто сегодня сыграл, становится системообразующим игроком в центре и должен стабильно выходить в паре с Пруцевым, очень мобильный центр получается...
Как, кстати, и Денисов - отличный матч провёл. Вообще, лично мне сегодня понравились все, кроме, возможно, Медины, который создал гораздо меньше Зиньковского, занимавшего аналогичную позицию.
0
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Ответ 6kMz
Как, кстати, и Денисов - отличный матч провёл. Вообще, лично мне сегодня понравились все, кроме, возможно, Медины, который создал гораздо меньше Зиньковского, занимавшего аналогичную позицию.
Медина тоже обострял и не мало, пока ему вероятно не хватает взаимопонимания, но это придёт с играми...
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ApXuMaHqPuT
Ответ Честный контроль
Да,победа над Великой и легендарной командой Пари НН впечатляет, добавил Леня -мерседес.
"Пари НН" - почти что "Пари Сен-Жермен"💪
0
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