Александр Соболев заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Как сообщил журналист Иван Карпов, нападающий сначала принципиально платить отказывался штраф в размере 100 тысяч рублей.

Клуб хотел вычесть эти деньги из премиальных футболиста, но впоследствии игрок решил выплатить штраф.

Форвард «Спартака» не попал в стартовый состав команды на матч Мир РПЛ против «Пари НН» (1:0), но появился на поле на замену во втором тайме.

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