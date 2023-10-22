Соболев не хотел платить штраф 100 тысяч рублей за пропуск завтраков – «Спартак» намеревался вычесть сумму из премиальных. Позже игрок заплатил

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Соболев заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Как сообщил журналист Иван Карпов, нападающий сначала принципиально платить отказывался штраф в размере 100 тысяч рублей.

Клуб хотел вычесть эти деньги из премиальных футболиста, но впоследствии игрок решил выплатить штраф.

Форвард «Спартака» не попал в стартовый состав команды на матч Мир РПЛ против «Пари НН» (1:0), но появился на поле на замену во втором тайме.

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22 комментария

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гога11
Лоханулся Соболев и завтраки бесплатные не съел, и еще 100 тыс. за это заплатил.
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kazus
Иван Карпов ещё то средство контрацепции. Всё время капает грязное бельё Спартака
+28
-10
+18
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Nik-17
Переведите 100к в пользу защиты дельфинов и все будут довольны)
+13
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kazus
Ответ Сергей Анохин
Он просто недостоверный источник. Когда вижу в названии "инсайд Карпова" про что угодно - не читаю
В большинстве своих инсайдах он прав, только на Спартак любит какахими кидаться. Про ЦСКА или Локомотив он тактично молчит или только комплиментарные комментарии
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Светлана Агейкина
Дельфины любят рыбу
И завтрак им не нужен.
Обед необязателен,
Заходит только ужин.
Но завтрак ведь - святое!
Нас мама так учила.
Знать у испанцев также 😳
Командный завтрак - сила!
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ApXuMaHqPuT
— Вы довольно пошлый человек, вы любите деньги больше, чем надо.
— А вы не любите денег?
— Не люблю.
— Зачем же вам сто тысяч?
— Из принципа!
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Сергей Анохин
Ответ kazus
Иван Карпов ещё то средство контрацепции. Всё время капает грязное бельё Спартака
Он просто недостоверный источник. Когда вижу в названии "инсайд Карпова" про что угодно - не читаю
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Edo Milanian
Ответ Nik-17
Переведите 100к в пользу защиты дельфинов и все будут довольны)
Ну так поэтому он и хотел оставить себе
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Pok_Toholo
Короче заплатил за того боллбоя
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CM1
По-хорошему, ему еще доплачивать должны, если он позволяет клубу экономить на своих завтраках. Пусть только заранее предупреждает, что не придет - чтобы не готовили...
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Beast
вон оно чё, Михалыч
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Алексей Магоев
Нормально так на сто косарей позавтракал.
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Александр Боровицкий
Зажал
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VolchoK
Может Саша найдет себе сторожа наконец-то.
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Честный контроль
Дельфин зажал каких то жалких 100 штук. Какой же он жалкий скупердяй.
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Kit Belleu
Всего то 1000 долларов
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Александр Солодухин
Вот оно че, а я все думаю, че он так сегодня феерил! Техника от Христа! 😂😂😂
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igls54
На завтрак рыбу не давали!
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Финк
в этом матче Соболев ни о чем, мертвый
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Владимир Бутин
Ответ Строган Колянов
Стрелял по своим, пропускал завтраки, не хотел платить штраф. Просто ккккомбо какое-то!
Был - бы черным , подумал хочет стать левым защитником в Челси :)
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