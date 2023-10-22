Соболев не хотел платить штраф 100 тысяч рублей за пропуск завтраков – «Спартак» намеревался вычесть сумму из премиальных. Позже игрок заплатил
Александр Соболев заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.
Как сообщил журналист Иван Карпов, нападающий сначала принципиально платить отказывался штраф в размере 100 тысяч рублей.
Клуб хотел вычесть эти деньги из премиальных футболиста, но впоследствии игрок решил выплатить штраф.
Форвард «Спартака» не попал в стартовый состав команды на матч Мир РПЛ против «Пари НН» (1:0), но появился на поле на замену во втором тайме.
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И завтрак им не нужен.
Обед необязателен,
Заходит только ужин.
Но завтрак ведь - святое!
Нас мама так учила.
Знать у испанцев также 😳
Командный завтрак - сила!
— А вы не любите денег?
— Не люблю.
— Зачем же вам сто тысяч?
— Из принципа!