Губерниев о «Спартаке»: «Хуже работы Абаскаля только судейство, арбитры даже игроков начали провоцировать. Тренера ждет баснословная неустойка, за него будут цепляться до последнего»

Дмитрий Губерниев раскритиковал игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.

В 12-м туре Мир «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

– Сейчас будут говорить о том, что хороший, что игра наладилась?

– Мне кажется, что хуже работы Абаскаля в « » только судейство. Арбитры совсем перестали нормально работать и даже игроков начали провоцировать. А что касается «Спартака», то у него по-прежнему много проблем. Нападающих отдали в аренду, выпускать нельзя. Соболев в запасе, может, это хитрый ход?

«Спартак» плох, но в чем не откажешь – это в старании. Сегодня команда старалась, но желания и старания мало. Должен быть сбалансированный состав и взаимоотношения тренер-команда. Матч с « » – непоказательная история.

– Соболева выпустили. Инцидент между ним и тренером исчерпан?

– Надо посмотреть. Сейчас сложно сказать. Надеюсь, что да. В противном случае: «Боливар не выдержит двоих», – кому-то надо будет уйти. Или Соболеву, или Абаскалю. Но Абаскаля ждет, насколько я знаю, баснословная неустойка. Суперогромная. В таком случае за него хозяева клуба будут цепляться до последнего. Умные люди делают контракты с иностранцами.

– Если Квинси Промес получил травму, насколько это большая потеря для «Спартака»?

– Он один из системообразующих игроков. Без сомнений. Посмотрим, что там со здоровьем, – сказал Губерниев.

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