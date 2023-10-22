Губерниев о «Спартаке»: «Хуже работы Абаскаля только судейство, арбитры даже игроков начали провоцировать. Тренера ждет баснословная неустойка, за него будут цепляться до последнего»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Пари НН Александр Соболев Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.

В 12-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

– Сейчас будут говорить о том, что Абаскаль хороший, что игра наладилась?

– Мне кажется, что хуже работы Абаскаля в «Спартаке» только судейство. Арбитры совсем перестали нормально работать и даже игроков начали провоцировать. А что касается «Спартака», то у него по-прежнему много проблем. Нападающих отдали в аренду, Мелешина выпускать нельзя. Соболев в запасе, может, это хитрый ход?

«Спартак» плох, но в чем не откажешь – это в старании. Сегодня команда старалась, но желания и старания мало. Должен быть сбалансированный состав и взаимоотношения тренер-команда. Матч с «Пари НН» – непоказательная история.

– Соболева выпустили. Инцидент между ним и тренером исчерпан?

– Надо посмотреть. Сейчас сложно сказать. Надеюсь, что да. В противном случае: «Боливар не выдержит двоих», – кому-то надо будет уйти. Или Соболеву, или Абаскалю. Но Абаскаля ждет, насколько я знаю, баснословная неустойка. Суперогромная. В таком случае за него хозяева клуба будут цепляться до последнего. Умные люди делают контракты с иностранцами.

– Если Квинси Промес получил травму, насколько это большая потеря для «Спартака»?

– Он один из системообразующих игроков. Без сомнений. Посмотрим, что там со здоровьем, – сказал Губерниев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Никому_никабельный
Нашли иксперта🤦‍♂️
Как свалка. Кроме вони ничего больше. Обычный хайпожор
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Евгений Шевченко
губерниев намного хуже судейства
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Антибаскет Поповича
У всех этих губерниевых, мостовых и прочих какие-то проблемы с финансами? Чего они так прицепились к абаскалевой неустойке?
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Pertinax Gandi
"Посмотрим, скажется ли травма Промеса на стрельбе лёжа", - добавил Губерниев.
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Spartakus1984
Спартак всем не безразличен-это факт.
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savik-A.M.
какая баснословная неустойка , что за бред ? Самая максимальная неустойка у тренера это сумма до конца контракта , а он не Капелло и не Аллегри , суммы огромные не получает
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эксперта гребли и биатлона снова в футбол затянуло, сегодня впервые за долгое время я увидел тот Спартак, который просто смял соперника на поле и должен был победить намного крупнее, чем 2-0...и важный момент, те, кто часто сидят на ресурсе должны помнить мой комментарий во время паузы на сборные, что после паузы команда даст жару и проблемы были в физическом состоянии...надеюсь, я был прав! )
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