«Спартак» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в сезоне-2023/24. Пробы сдали 9 игроков, во 2-й половине прошлого сезона проверили лишь Соболева
Игроков «Спартака» чаще всего проверяют на допинг в сезоне-2023/24.
Как передает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА, с июля по сентябрь допинг-пробы сдали 55 футболистов Мир РПЛ, 9 из которых выступают за «Спартак» – Максим Лайкин, сдавший допинг-тест дважды, Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский и Александр Соболев. Отмечается, что в период с января по июнь 2023 года Соболев был единственным игроком красно-белых, проверенным на допинг.
С начала сезона были проверены по 6 игроков «Рубина» и «Зенита». В составе «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и ЦСКА тесты сдали по 4 игрока, у «Краснодара», «Сочи», «Балтики» и «Пари НН» – по 3 игрока. Реже остальных проверяли футболистов «Ахмата», «Урала» и «Крыльев Советов» – в составе этих клубов с начала сезона тесты сдавали по два игрока.
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