Игроков «Спартака» чаще всего проверяют на допинг в сезоне-2023/24.

Как передает со ссылкой на материалы РУСАДА, с июля по сентябрь допинг-пробы сдали 55 футболистов Мир , 9 из которых выступают за « » – , сдавший допинг-тест дважды, Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, , Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский и Александр Соболев. Отмечается, что в период с января по июнь 2023 года Соболев был единственным игроком красно-белых, проверенным на допинг.

С начала сезона были проверены по 6 игроков «Рубина» и «Зенита». В составе «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и ЦСКА тесты сдали по 4 игрока, у «Краснодара», «Сочи», «Балтики» и «Пари НН» – по 3 игрока. Реже остальных проверяли футболистов «Ахмата», «Урала» и «Крыльев Советов» – в составе этих клубов с начала сезона тесты сдавали по два игрока.

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