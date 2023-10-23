«Спартак» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в сезоне-2023/24. Пробы сдали 9 игроков, во 2-й половине прошлого сезона проверили лишь Соболева

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Игроков «Спартака» чаще всего проверяют на допинг в сезоне-2023/24.

Как передает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА, с июля по сентябрь допинг-пробы сдали 55 футболистов Мир РПЛ, 9 из которых выступают за «Спартак» – Максим Лайкин, сдавший допинг-тест дважды, Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский и Александр Соболев. Отмечается, что в период с января по июнь 2023 года Соболев был единственным игроком красно-белых, проверенным на допинг.

С начала сезона были проверены по 6 игроков «Рубина» и «Зенита». В составе «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и ЦСКА тесты сдали по 4 игрока, у «Краснодара», «Сочи», «Балтики» и «Пари НН» – по 3 игрока. Реже остальных проверяли футболистов «Ахмата», «Урала» и «Крыльев Советов» – в составе этих клубов с начала сезона тесты сдавали по два игрока.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Cruel Snake
Криста Никлсон, ученый-исследователь в университете Мердок, следит за дельфинами к югу от г. Перт. Она обнаружила, что молодые особи дельфинов любят держать у себя во рту иглобрюхих, жуют их в течение нескольких часов, ради некоего наркотического эффекта. Может на это Соболева проверяли
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Zenith forever
Еще бы не проверять команду в составе которой есть официальный наркодилер.
+19
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Spartakus1984
Кто проверяет то?и почему один клуб чаще проверяют а другие реже?
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Roman
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
Заговор антиспартаковский процветает
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Blaumerc
только не проверяйте Промеса, там анализ может показать наличие совсем других препаратов )
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sled
Ответ Zenith forever
Еще бы не проверять команду в составе которой есть официальный наркодилер.
Ты про бывшего сотрудника БМП? или про мутко, который в 2002 году бегал гурьбой от допинг-офицеров, и в итоге в 2014 году добегался?
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Лига Мастеров
Ответ Zenith forever
Еще бы не проверять команду в составе которой есть официальный наркодилер.
в этом году мало проверяли потому что встречали там улыбающегося Промеса с ножом. А Соболева просто в дельфинарии нашли поэтому и проверили
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Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
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Алексей Ильин
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Дельфинов проверяют отдельно
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Roon95
Даааа всё-таки в проверяющих инстанциях люди задумались о том , как можно так хреново играть с таким составом . Видимо точно и что-то употребляют)
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Кондитер
реже всех проверяли игроков Ахмата . улыбнуло
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Кефтеме
Ответ Zenith forever
Еще бы не проверять команду в составе которой есть официальный наркодилер.
Мы продаём нарКОТИКИ , но не употребляем)
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