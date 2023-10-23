«Зенит» станет чемпионом России с вероятностью 52%. Шансы «Краснодара» – 41,9%, остальных клубов – меньше 3% (Opta Predictor)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Зенит» – главный фаворит на чемпионство, согласно статистической модели.

Модель прогнозирования Opta Predictor оценивает шансы на победу петербуржского клуба в текущем сезоне Мир РПЛ в 52%. Шансы «Краснодара» на чемпионство оцениваются в 41,9%.

Вероятность чемпионства клубов Мир РПЛ по данным Opta Predictor

1. «Зенит» – 52%;

2. «Краснодар» – 41,9%;

3. ЦСКА – 2,3%;

4. «Локомотив» – 2%;

5. «Спартак» – 1%;

6. «Крылья Советов» – 0,5%;

7. «Динамо» – 0,3%. 

После 12 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. Вторым идет «Зенит» с 23 баллами. 

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51 комментарий

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kaka10
«Спартак» станет чемпионом первых трёх туров с вероятностью 99%. Шансы стать итоговым чемпионом России – 1% (ЙOpta Priduroс)
+87
-13
+74
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Aleksey Yashin
Шансы Спартака закончить сезон с Абаскалем - 52%. Шансы Черчесова – 41,9%
+27
-2
+25
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IceBear27
Краснодар сейчас хорош, но на дистанции скорее посыпется он, чем Зенит
+26
-2
+24
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Циник Петербургский
Странновато, что у команды с третьего места, Крылья Советов, шансы 0,5%, а у клуба, которого эти самые Крылья отутюжили со счетом 4-0, шансы в два раза больше ;)
+19
-5
+14
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artpal
Ответ Aleksey Yashin
Шансы Спартака закончить сезон с Абаскалем - 52%. Шансы Черчесова – 41,9%
Карпин - 2%
+14
-2
+12
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schwein
Ответ riverman1980
те самый, которые разрешают бить Клаудиньо локтями в лицо и кадык?
После той дичи, которая творится в этом сезона, кадры, которые пишут про ручных судей, сразу палятся, что они футбол вообще не смотрят.
+10
0
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fussballer
Ответ Aleksey Yashin
Шансы Спартака закончить сезон с Абаскалем - 52%. Шансы Черчесова – 41,9%
Шансы, что тренер будет усатым - 93,9% получается.
+9
0
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riverman1980
Ответ xQcoW
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те самый, которые разрешают бить Клаудиньо локтями в лицо и кадык?
+14
-6
+8
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MaXiMuM
Шансы Спартака сильно завышены
+12
-4
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Filipp Gorski
Многое решится в следующем матче Краснодара и в игре Зенит - Краснодар
+7
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Андрей Герасимов
Да, тут всё по делу.
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zenit1925roma1927
Ответ xQcoW
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как же вот это нытье необоснованное надоело)
жалкие)
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Roman
На Спартак слишком завысили процент
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Антиглор17
Что то Спартаку и Динамо явно завысили шансы
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ЗЕНИТ65
Ответ Алексей Ильин
«Модель» отловили в Мойке сетью или на навозного червяка ?
Тебя в какой канализации нашли?
+5
-1
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ApXuMaHqPuT
Не будет Краснодар чемпионом, не смешите😐
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-2
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schwein
Краснодар перебирает реальных очков над показателем xPoints. А Зенит идет ровно по xPoints.
Отсюда и такие проценты в статистической модели. Очевидно же.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Zenith forever
Краснодар нынче хорош. Но становиться ему чемпионом - это во вред самому клубу на долгосрочную перспективу развития. Есть опасность превратиться в Спартак 2017 и дальше. Лучше последовательно - в этом сезоне в призах, вторым-третьим, а через пару лет и про чемпионство нужно думать.
Ахахаха, лайфхаки от питерского гегемона😀
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Peter Parker
Краснодар более уязвим на дистанции. У Зенита не два состава, но более чем прочный запас игроков для РПЛ. А вот у Краснодара тому же Кордобе совсем нет альтернативы, а это главная сила. Учитывая, что у него весьма обширная история травм, это потенциальная проблема.
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Мукунку хороший
Спонсор Opta Predictor- Газпром)
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Павел Сморщков
Ёпта, предиктор!
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Виктор
Ответ Ильдар М
дайте уже Краснодару стать чемпионом - это будет большое событие не только для города, но и для всей лиги. Галицкому финансовое подспорье и стимул в дальнейшем развитии клуба. Тем более сейчас место в ЛЧ титул не дает, Зениту будет морально проще подвинуться)
Что ещё Зенит должен сделать?
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GloryReal
Спартак всего 1%.
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Российский пользователь
А где прогноз про зимнего чемпиона
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Циник Петербургский
Ну, теперь я спокоен! )))
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