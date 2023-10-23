«Зенит» станет чемпионом России с вероятностью 52%. Шансы «Краснодара» – 41,9%, остальных клубов – меньше 3% (Opta Predictor)

«Зенит» – главный фаворит на чемпионство, согласно статистической модели.

Модель прогнозирования Opta Predictor оценивает шансы на победу петербуржского клуба в текущем сезоне Мир РПЛ в 52%. Шансы « » на чемпионство оцениваются в 41,9%.

Вероятность чемпионства клубов Мир РПЛ по данным Opta Predictor

1. «Зенит» – 52%;

2. «Краснодар» – 41,9%;

3. – 2,3%;

4. « » – 2%;

5. « » – 1%;

6. «Крылья Советов» – 0,5%;

7. « » – 0,3%.

После 12 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. Вторым идет «Зенит» с 23 баллами.

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