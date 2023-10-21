Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Локо» против «Динамо», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»

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ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином» в 12-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Локомотив» примет «Динамо», «Краснодар» встретится на выезде с «Балтикой».

В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Пари НН», «Зенит» – «Крыльям Советов».

Чемпионат России

12-й тур

Оренбург – Факел
Дата проведения
21 октября, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – ЦСКА
Дата проведения
21 октября, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Динамо
Дата проведения
21 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Краснодар
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Сочи
Дата проведения
22 октября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Пари НН
Дата проведения
22 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Крылья Советов
Дата проведения
22 октября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Ахмат
Дата проведения
22 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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4 комментария

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Дмитрий Калибабчук
Ну вот и возвращается наш бессмысленный и беспощадный 🙃
В ожидании интересной и напряжённой игры с любопытной командой Игоря Витальевича Осинькина.

Вперед, Зенит!
+4
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mean machine/
Удачи Зениту!
+4
-4
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