Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Локо» против «Динамо», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»

ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином» в 12-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде с «Балтикой».

В воскресенье « » будет противостоять «Пари НН», « » – «Крыльям Советов».

Чемпионат России

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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