Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Локо» против «Динамо», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином» в 12-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Локомотив» примет «Динамо», «Краснодар» встретится на выезде с «Балтикой».
В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Пари НН», «Зенит» – «Крыльям Советов».
Чемпионат России
12-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 12.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 21 октября, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 22 октября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
В ожидании интересной и напряжённой игры с любопытной командой Игоря Витальевича Осинькина.
Вперед, Зенит!