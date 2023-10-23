Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» избили агента Марушича. Игроку «Лацио» угрожали оружием, его мать толкнули, она получила травмы

Сыновья менеджера «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио» и его агента.

Урош Янкович, представитель защитника « » и сборной Черногории Адама Марушича, рассказал об инциденте, который произошел после матча с командой Сербии. По словам агента, на машину, в которой он ехал вместе с Марушичем и его семьей, напали вооруженные люди.

Янкович заявил, что злоумышленники врезались в автомобиль и перекрыли ему путь.

«После того, как они врезались в машину, в которой находился мой водитель, на джипе, ехавшем с противоположной стороны улицы, они напали на меня, Марушича, его жену и мать.

Они ударили меня пистолетом в висок, а сыновья Звездана Терзича и владельца клуба «Нана» неистово били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. У меня были сломаны скула и левая нога. Меня доставили в клинический центр, где я перенес операцию.

Мы были окружены несколькими машинами. Мой водитель попытался уехать с места происшествия, но тут в него врезалась машина, ехавшая с противоположной стороны. Я даже не успел сесть в машину, как на меня напали сзади. В какой-то момент я потерял сознание, а они продолжали бить меня...

На видеозаписях хорошо видно, что Терзичи бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направлял пистолет в голову и в грудь Марушичу, чтобы не дать ему помочь мне, пока они меня жестоко избивали. Его мать, шестидесятилетнюю женщину, толкнули и она получила травмы», – сказал Янкович.

По словам агента, некоторое время назад у него возник конфликт с генеральным директором « » Звезданом Терзичем.

«Я не позволил ему шантажировать меня, и он не мог с этим смириться. Полтора года назад он пытался сделать то же самое, но безрезультатно. С тех пор моя проблема с ним и его семьей продолжается, точнее, с тех пор продолжается преследование. Они поджидали меня в нескольких местах», – сказал Янкович.

Сыновья Терзича, Никша и Костадин, были арестованы за нападение на Марушича и Янковича.

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