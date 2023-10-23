Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» избили агента Марушича. Игроку «Лацио» угрожали оружием, его мать толкнули, она получила травмы

Теги Лацио высшая лига Сербия Црвена Звезда происшествия сборная Черногории по футболу агенты Адам Марушич Звездан Терзич Футбол

Сыновья менеджера «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио» и его агента.

Урош Янкович, представитель защитника «Лацио» и сборной Черногории Адама Марушича, рассказал об инциденте, который произошел после матча с командой Сербии. По словам агента, на машину, в которой он ехал вместе с Марушичем и его семьей, напали вооруженные люди. 

Янкович заявил, что злоумышленники врезались в автомобиль и перекрыли ему путь. 

«После того, как они врезались в машину, в которой находился мой водитель, на джипе, ехавшем с противоположной стороны улицы, они напали на меня, Марушича, его жену и мать.

Они ударили меня пистолетом в висок, а сыновья Звездана Терзича и владельца клуба «Нана» неистово били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. У меня были сломаны скула и левая нога. Меня доставили в клинический центр, где я перенес операцию.

Мы были окружены несколькими машинами. Мой водитель попытался уехать с места происшествия, но тут в него врезалась машина, ехавшая с противоположной стороны. Я даже не успел сесть в машину, как на меня напали сзади. В какой-то момент я потерял сознание, а они продолжали бить меня...

На видеозаписях хорошо видно, что Терзичи бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направлял пистолет в голову и в грудь Марушичу, чтобы не дать ему помочь мне, пока они меня жестоко избивали. Его мать, шестидесятилетнюю женщину, толкнули и она получила травмы», – сказал Янкович. 

По словам агента, некоторое время назад у него возник конфликт с генеральным директором «Црвены Звезды» Звезданом Терзичем. 

«Я не позволил ему шантажировать меня, и он не мог с этим смириться. Полтора года назад он пытался сделать то же самое, но безрезультатно. С тех пор моя проблема с ним и его семьей продолжается, точнее, с тех пор продолжается преследование. Они поджидали меня в нескольких местах», – сказал Янкович. 

Сыновья Терзича, Никша и Костадин, были арестованы за нападение на Марушича и Янковича. 

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44 комментария

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Дядя ТУРА
сыновьям по герою Сербии вручить
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-12
+124
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Leon Petov
Директор Црвены: горжусь сыновьями дон!
+112
-3
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Leon Petov
Наши братушки как никак
+84
-11
+73
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Ovi174
Ответ Дядя ТУРА
сыновьям по герою Сербии вручить
и по новому Мерседесу!
+39
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T622222
Юги и особенно сербы еще в СССР было настоящими бандитами и в 90-х даже наших не боялись кидать
+25
-8
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Арасланов Роман
Сразу видно, братья
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Кенигсбергер
Сербские звереныши.
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Павел Мельников
Ответ Мишаня Кравцов
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А как же, Мишаня. Любой экономический успех сербов объясняется "братским народом", а любое мафиозное преступление - стремлением в ЕС. Главное, местами не перепутать.
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Российский пользователь
Тема не раскрыта! В чем конфликт то заключается?
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Трент Резнор
Агентский бизнес по-сербски
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Андрей Балабаев
Ответ Leon Petov
Директор Црвены: горжусь сыновьями дон!
Скорее: горжусь сыновьями Дунай)
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Павел Мельников
Преступление сербской мафии, которая в государстве Милошевича чувствовала себя лучше, чем когда-либо за всю историю (с Арканом) в каментах уже успели окрестить последствиями стремления евроинтеграции. Genius!
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Тухель
Ответ ApXuMaHqPuT
Уже давно известно, что этот Терзич - взяточник, мошенник и бандит. Как он вообще до сих пор на руководящих должностях в футбольном клубе работает? https://en.wikipedia.org/wiki/Zvezdan_Terzi%C4%87#Controversy
в чем проблема? Такое встречается и в более развитых странах, а в странах типа Сербии это вообще удивлять не должно.
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bulka333
Ответ Павел Мельников
Преступление сербской мафии, которая в государстве Милошевича чувствовала себя лучше, чем когда-либо за всю историю (с Арканом) в каментах уже успели окрестить последствиями стремления евроинтеграции. Genius!
итальянская мафия тех же времен легко даст фору сербской
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Тухель
Ответ Мишаня Кравцов
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А огромную убыль славянского населения России, чем объяснишь? Или мы тоже вступили в счастливую семью?
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ПупсикАмфилд
Братушки же
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Иван Иванов
Ответ Арасланов Роман
Сразу видно, братья
Двойной удар)
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ApXuMaHqPuT
Уже давно известно, что этот Терзич - взяточник, мошенник и бандит. Как он вообще до сих пор на руководящих должностях в футбольном клубе работает?
https://en.wikipedia.org/wiki/Zvezdan_Terzi%C4%87#Controversy
+3
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nucelar homosexual
Сыновьям тоже по герою вручат???
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Deathember
Сербы грязненько себя повели
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last_guard
Ответ Павел Мельников
Не Милошевич, а мафия, которая при нем расцветала и до конца не исчезла. Или вы думаете, что после пары месяцев вмешательства НАТО Сербия сразу стала честной и демократичной? Вашими устами бы... Как вы уповаете на силу США )
За 20 лет мафию не искоренили значит) Какие пара месяцев?)
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Павел Мельников
Ответ Vint-Z
Бедные сербские братушки в который уже раз показали своё истинное мерзкое лицо. Не удивительно ни разу.
Так это не они виноваты. Злые европейцы через Вучича пистолеты передали, до него там все хорошо было.
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Пол Ганарара:
Ответ Дядя ТУРА
сыновьям по герою Сербии вручить
пистолеты покрыть пятью слоями позолоты
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Павел Мельников
Ответ last_guard
За 20 лет мафию не искоренили значит) Какие пара месяцев?)
Тут Италию в пример приводили - за 100+ лет окончательно не искоренили, только снизили активность. Вам в Сербии нужно за 20 и до конца после всего, что было? Если интересно, что в спорте контролировала группировка Ражнатовича, почитайте про Обилич. "Это" в ЛЧ заявлялось, "это" вам не Сатурн.
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Водяра
Братки.
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