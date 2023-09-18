Швед Нюберг назначен на матч «Бавария» – «МЮ». Это его 3-я игра ЛЧ в карьере

Назначены судьи на стартовые матчи группового этапа Лиги чемпионов.

19 сентября (вторник)

«Милан» – «Ньюкасл» – Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания).

«Янг Бойз» – «Лейпциг» – Энеа Йорги (Албания).

«Лацио» – «Атлетико» – Славко Винчич (Словения).

«Фейеноорд» – «Селтик» – Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).

«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд – Хесус Хиль Мансано (Испания).

«Манчестер Сити» – «Црвена Звезда» – Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

«Шахтер» – «Порту» – Давиде Масса (Италия).

«Барселона» – «Антверпен» – Раду Петреску (Румыния).

20 сентября (среда)

«Галатасарай» – «Копенгаген» – Георгий Кабаков (Болгария).

«Реал Мадрид» – «Унион» – Эспен Эскос (Норвегия).

«Бавария» – «Манчестер Юнайтед» – Гленн Нюберг (Швеция).

«Арсенал» – ПСВ – Феликс Цвайер (Германия).

«Севилья» – «Ланс» – Тобиас Штилер (Германия).

«Брага» – «Наполи» – Сердар Гезюбююк (Нидерланды).

«Бенфика» – «Ред Булл Зальцбург» – Халил Мелер (Турция).

«Реал Сосьедад» – «Интер» – Майкл Оливер (Англия).

Отметим, что для судьи Нюберга, назначенного на игру «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», это будет третий матч Лиги чемпионов в карьере. В прошлом сезоне он работал на играх «Шахтера» с «Селтиком» (1:1) и «Рейнджерс» с «Аяксом» (1:3).

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