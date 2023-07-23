«Эракович станет важным игроком в «Зените», он рожден быть лидером. Переход был его решением, мы не отказывали «Спартаку». Директор «Црвены Звезды» о защитнике
Гендиректор «Црвены Звезды» прокомментировал трансфер Страхини Эраковича в «Зенит».
Эракович подписал с «Зенитом» четырехлетнее соглашение с возможностью продления на год. К трансферу 22-летнего защитника был близок «Спартак», однако у «Зенита» было приоритетное право подписания.
«Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рожден быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для «Зенита».
Вернется ли Эракович в аренду на полгода? Посмотрим, будем общаться. Я бы хотел, чтобы Эракович играл в Лиге чемпионов за нас.
Мы не отказывались продавать Эраковича «Спартаку». Перейти в «Зенит» было решением игрока», – сказал Звездан Терзич.
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