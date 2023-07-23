«Эракович станет важным игроком в «Зените», он рожден быть лидером. Переход был его решением, мы не отказывали «Спартаку». Директор «Црвены Звезды» о защитнике

Гендиректор «Црвены Звезды» прокомментировал трансфер Страхини Эраковича в «Зенит».

Эракович подписал с «Зенитом» четырехлетнее соглашение с возможностью продления на год. К трансферу 22-летнего защитника был близок « », однако у «Зенита» было приоритетное право подписания.

«Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рожден быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для « ».

Вернется ли Эракович в аренду на полгода? Посмотрим, будем общаться. Я бы хотел, чтобы Эракович играл в Лиге чемпионов за нас.

Мы не отказывались продавать «Спартаку». Перейти в «Зенит» было решением игрока», – сказал Звездан Терзич.

Эракович о «Зените»: «Сразу согласился, как только появилась возможность перейти. Практически не раздумывал»