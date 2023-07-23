«Эракович станет важным игроком в «Зените», он рожден быть лидером. Переход был его решением, мы не отказывали «Спартаку». Директор «Црвены Звезды» о защитнике

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Звездан Терзич Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

Гендиректор «Црвены Звезды» прокомментировал трансфер Страхини Эраковича в «Зенит».

Эракович подписал с «Зенитом» четырехлетнее соглашение с возможностью продления на год. К трансферу 22-летнего защитника был близок «Спартак», однако у «Зенита» было приоритетное право подписания.

«Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рожден быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для «Зенита».

Вернется ли Эракович в аренду на полгода? Посмотрим, будем общаться. Я бы хотел, чтобы Эракович играл в Лиге чемпионов за нас.

Мы не отказывались продавать Эраковича «Спартаку». Перейти в «Зенит» было решением игрока», – сказал Звездан Терзич.

Эракович о «Зените»: «Сразу согласился, как только появилась возможность перейти. Практически не раздумывал»

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43 комментария

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bevooch
Да нормальная у Спартака защита, чо. Если будут по пять за матч забивать, то не страшно такое количество привозов как сегодня.
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ТрактоПоктер
Да всем адекватным людям понятно, что Зенит имел право приоритетного выкупа, поэтому ему и продали ....
+20
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Денис Ширинов
Ответ Дмитрий9779
Решение игрока выступать за Зенит добавляет ему вистов у болельщиков Зенита.
Из Црвены Звезды пришел за эмблему Зенита играть, так сказать, кхе-кхе
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munhin
Ответ Алексей Ненахов
Как газовые любят лесть, и бразильцы восхищаются Зенитом а потом сбегают из него ))
ага, за 60 лямов, а предыддущий в Китай сбежал за 56 лямов )))
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Алексей Ненахов
Ответ angry horse
Мы не отказывали спартаку, мы их выставили посмешищем на всю Россию😁
Ох кому говорить про позорище , но не коням « некогда не буду играть за Спартак» и « в России буду играть только за Цска» подтверждение
+14
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udod
хреново видимо в Сербии с "лучшими игроками", если 22-летний лучший едет в санкционную Россию, а не в Европу
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angry horse
Ответ Сальваторе
как там с ганчаренкой своей бывшей вчера сыграли? норм?
И чего ты радуешься? Чудом ноги унесли от Ярошика сегодня, вернулись править как обычно до 5 тура😁
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Игорь
Ответ angry horse
Мы не отказывали спартаку, мы их выставили посмешищем на всю Россию😁
ох какое лукавство!!!!!!!)))))
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angry horse
Ответ Илья Владимирович
Чудак, все понятно. Очередная пустышка назревает
Перешёл бы в спартак, ты бы его облизывал и говорил что это топ-трансфер😁
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Enotic
Каким важным игроком, он им нафиг не нужен, сами сказали. Будет прозябать в арендах.
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Удар Кержакова
Ренан похоже уже летом уходит, так как изначально серб должен был год в аренде в црвене поиграть.
Ух Богданыча ждёт сложный сезон. Если все лидеры уйдут похрен на результат, Семаку надо будет время выстроить новую команду.
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munhin
Радует что в каждой команде по возрастам он был капитаном
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Константин Макаров
Всё что ни делается,всё к лучшему!
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БRAYZ
Ответ angry horse
Перешёл бы в спартак, ты бы его облизывал и говорил что это топ-трансфер😁
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Циник Петербургский
Ответ БRAYZ
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Вот зря Вы свои спартаковские ценности тут пропагандируете ;) Я, конечно, понимаю, что это у Вас образ мысли (и жизни) такой. И Вы просто по себе судите. Но... В РФ, вроде как, за пропаганду Вашего образа жизни статья в уголовном кодексе предусмотрена.
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angry horse
Ответ БRAYZ
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Циник Петербургский
Ответ БRAYZ
Зря вы начинаете стрелки метать, ибо это означает, что из аргументов у вас нет ничего.
То есть, у Вас коммент, на который я отреагировал (про "лизать") был аргументом в дискуссии?? ))) Браво! "Аргументация" типичных спартаковцев...
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angry horse
Ответ БRAYZ
Ну вы же по одному трансферу судите, так почему нельзя судить по одному туру? Что за двойные стандарты?
в спартак , наверное, каждое ТО переходят напрямую из ЦСКА 😁
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angry horse
Ответ БRAYZ
Ещё Хесус Медина - один из тех игроков ЦСКА, что тащили на своем горле команду, и Мари Фернандес, что играл в клубе достаточно продолжительное время, а после перешёл к одним из главных конкурентов и рассказывает как за них болеет😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
И что? Фернандес перешёл из Бразилии, а не напрямую.
Семак тоже много лет провёл в ЦСКА, к примеру😎
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Руслан Левинский
Ответ Удар Кержакова
Ренан похоже уже летом уходит, так как изначально серб должен был год в аренде в црвене поиграть. Ух Богданыча ждёт сложный сезон. Если все лидеры уйдут похрен на результат, Семаку надо будет время выстроить новую команду.
ты откуда упал? что Семак когда выстраивал? его обязанасть не мешать играть тем кого ему привозят.
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