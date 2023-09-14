Видаль предпочел Бускетса Каземиро: «Опорник контролирует темп и продвигает мяч. Каземиро ничего этого не делает»

Артуро Видаль объяснил, почему считает Серджи Бускетса сильнее Каземиро.

«Каземиро или Бускетс? Конечно, Бускетс.

Во всех командах опорником является тот игрок, который контролирует темп, тот, кто обладает отличной техникой, тот, кто продвигает мяч.

Каземиро ничего этого не делает, поэтому я предпочитаю Бускетса», – сказал бывший футболист «Барселоны» Артуро Видаль.

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