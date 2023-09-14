Видаль предпочел Бускетса Каземиро: «Опорник контролирует темп и продвигает мяч. Каземиро ничего этого не делает»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Бразилия МЛС премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Артуро Видаль Серджи Бускетс Атлетико Паранаэнсе Каземиро Интер Майами Футбол

Артуро Видаль объяснил, почему считает Серджи Бускетса сильнее Каземиро.

«Каземиро или Бускетс? Конечно, Бускетс.

Во всех командах опорником является тот игрок, который контролирует темп, тот, кто обладает отличной техникой, тот, кто продвигает мяч.

Каземиро ничего этого не делает, поэтому я предпочитаю Бускетса», – сказал бывший футболист «Барселоны» Артуро Видаль.

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23 комментария

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Старый дед-пердун
Здесь всё понятно… у него опять продолжился период комплексов
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Нефанатик
Теперь целую неделю этого клоуна тут наблюдать? Нет бы весь его бред целиком опубликовать
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madaev
Чушь
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134572784@vkontakte.ru
Какой же Видаль обиженный жизнью нытик, пойду пересмотрю как Реал выбивал его клубы из ЛЧ
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Tristan...
Из всех языков, он выбрал язык фактов... Если бы не иммунитет Каземиро к красным карточкам - его бы удаляли в каждом матче, по два раза, минимум. До сих пор не понимаю, как он умудрялся доигрывать матчи за Реал в плей офф без удалений...
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Никита Филимонов
Ответ Газонокосильщик Хави
Просто он на 100 % использует оба полушария мозга. Где-то не туда идет логика и мысли. Как это понять? Волосы то не просто так только по центру головы остались
По крайней мере его проще понять, чем твои мыслеизлияния
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Усатый КозлоБык ©
Ирокез под мёдом?
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Не знаю что такое Требл
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Какой же Видаль обиженный жизнью нытик, пойду пересмотрю как Реал выбивал его клубы из ЛЧ
Не Реал, а судьи. Будем объективны.
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Бучкетс бест эвер. Бавария подтвердит.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Думаю подавляющее большинство нейтральных болельщиков с ним согласится.
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distress of ignorance
Кстати, по позорным симуляциям Бускетс и Видаль в топ 1-2 точно входят, рыбак рыбака, как говорится)
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Усатый КозлоБык ©
Ответ rigobersong
Каземиро без ручных Испанских судей, что в МЮ, что в сборной просто посредственный игрок, у него в отличии от того же Гаттузо который играл жестко, но чисто нет никаких навыков отбора мяча, он просто сбивает соперника или лупит его по ногам, посмотрите сколько КК он в реале получал, и сколько уже схватил в Манчестере, конечно просто совпадение:)
Поцелуй реона 2005 🐐🔫
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Не знаю что такое Требл
Не Реал, а судьи. Будем объективны.
Будем объективны нет
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