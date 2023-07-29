Луис Суарес: «Договорился с «Гремио» о расторжении контракта в декабре. «Майами» общался с клубом, со мной – нет. Не знаю, буду ли играть дальше, с коленом хроническая проблема»

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС возможные трансферы Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес досрочно покинет «Гремио», но его переход в «Интер Майами» под вопросом.

«Я чувствую, что в следующем году не смогу выступать на должном уровне из-за своей физической формы и высоких требований бразильского чемпионата, поэтому мы с клубом поговорили о том, чтобы расторгнуть мой контракт на год раньше срока.

Это должно произойти в декабре. Клуб согласился, и я благодарен ему за это.

Я не знаю, буду ли играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вам всем известно. Я бы попросил болельщиков «Гремио» ценить тот факт, что у них есть 37-летний игрок, который, несмотря на сильную боль в колене, всегда играет. Это все, о чем я прошу.

Мне прекрасно известно, что «Интер Майами» общался с «Гремио» и что клуб ответил, что у меня действующий контракт. Я могу сказать, что со мной «Интер» не разговаривал», – отметил уругваец.

Сообщалось, что клуб МЛС рассчитывал подписать форварда и вел с ним переговоры.

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6 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Эхх,вот и подходит конец карьеры одной из лучших девяток 21-го века,хотелось бы снова посмотреть на их дуэт с Месси,хотя бы на полгода,но видимо не судьба
в любом случае удачи Эль-Пистолеро
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pit4er
В МЛС можно контракт на один матч подписывать, хотя бы разок ещё могут с Месси вместе сыиграть
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rigobersong
Ответ Фанат Лионеля Месси
Эхх,вот и подходит конец карьеры одной из лучших девяток 21-го века,хотелось бы снова посмотреть на их дуэт с Месси,хотя бы на полгода,но видимо не судьба в любом случае удачи Эль-Пистолеро
Не 21 века, а одной из лучших девяток в истории.

Что бы понять величие Суареса достаточно увидеть эти цифры:)

15/16 Суарес 59 голов 24 голевые, вне топ 3 ЗМ

Левандовски 19/20 55 голов 10 голевых

Бензема 21/22 44 гола 15 голевых - ЗМ

Холанд 22/23 52 гола 9 голевых

Т.е. лучшие сезоны 9к современности даже и рядом с Суаресом не стоят:)) Он просто гений игры!:))
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Фран
Ответ rigobersong
Не 21 века, а одной из лучших девяток в истории. Что бы понять величие Суареса достаточно увидеть эти цифры:) 15/16 Суарес 59 голов 24 голевые, вне топ 3 ЗМ Левандовски 19/20 55 голов 10 голевых Бензема 21/22 44 гола 15 голевых - ЗМ Холанд 22/23 52 гола 9 голевых Т.е. лучшие сезоны 9к современности даже и рядом с Суаресом не стоят:)) Он просто гений игры!:))
Чтобы понять величие Суареса цифры даже не важны. Достаточно посмотреть его игру. Если человек любит футбол, то он полюбит и Суареса. На ЧМ в качестве "вратаря" Луисито сделал больше, чем некоторые в качестве нападающих.
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Красный чай
Лучше заканчтвать чем усугублять колено которое потом будет годами болеть
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