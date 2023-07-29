Луис Суарес: «Договорился с «Гремио» о расторжении контракта в декабре. «Майами» общался с клубом, со мной – нет. Не знаю, буду ли играть дальше, с коленом хроническая проблема»

Луис Суарес досрочно покинет «Гремио», но его переход в «Интер Майами» под вопросом.

«Я чувствую, что в следующем году не смогу выступать на должном уровне из-за своей физической формы и высоких требований бразильского чемпионата, поэтому мы с клубом поговорили о том, чтобы расторгнуть мой контракт на год раньше срока.

Это должно произойти в декабре. Клуб согласился, и я благодарен ему за это.

Я не знаю, буду ли играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вам всем известно. Я бы попросил болельщиков « » ценить тот факт, что у них есть 37-летний игрок, который, несмотря на сильную боль в колене, всегда играет. Это все, о чем я прошу.

Мне прекрасно известно, что « » общался с «Гремио» и что клуб ответил, что у меня действующий контракт. Я могу сказать, что со мной «Интер» не разговаривал», – отметил уругваец.

Сообщалось, что клуб рассчитывал подписать форварда и вел с ним переговоры.