Луис Суарес: «Договорился с «Гремио» о расторжении контракта в декабре. «Майами» общался с клубом, со мной – нет. Не знаю, буду ли играть дальше, с коленом хроническая проблема»
Луис Суарес досрочно покинет «Гремио», но его переход в «Интер Майами» под вопросом.
«Я чувствую, что в следующем году не смогу выступать на должном уровне из-за своей физической формы и высоких требований бразильского чемпионата, поэтому мы с клубом поговорили о том, чтобы расторгнуть мой контракт на год раньше срока.
Это должно произойти в декабре. Клуб согласился, и я благодарен ему за это.
Я не знаю, буду ли играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вам всем известно. Я бы попросил болельщиков «Гремио» ценить тот факт, что у них есть 37-летний игрок, который, несмотря на сильную боль в колене, всегда играет. Это все, о чем я прошу.
Мне прекрасно известно, что «Интер Майами» общался с «Гремио» и что клуб ответил, что у меня действующий контракт. Я могу сказать, что со мной «Интер» не разговаривал», – отметил уругваец.
Сообщалось, что клуб МЛС рассчитывал подписать форварда и вел с ним переговоры.
в любом случае удачи Эль-Пистолеро
Что бы понять величие Суареса достаточно увидеть эти цифры:)
15/16 Суарес 59 голов 24 голевые, вне топ 3 ЗМ
Левандовски 19/20 55 голов 10 голевых
Бензема 21/22 44 гола 15 голевых - ЗМ
Холанд 22/23 52 гола 9 голевых
Т.е. лучшие сезоны 9к современности даже и рядом с Суаресом не стоят:)) Он просто гений игры!:))