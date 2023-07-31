Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе – планировали это еще в «Барсе»

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес рассказал, что они с Лео Месси мечтают закончить карьеру в одной команде.

«Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе. Играя за «Барселону», мы это уже планировали. А потом я перешел в «Атлетико», а он – в «ПСЖ».

Мы мечтали и разговаривали о том, что после «Барселоны» мы отправимся в США, но этого не случилось. Теперь он решил отправиться туда. Как вы видите, Месси выглядит счастливым. Мы надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», – сказал нападающий «Гремио» в эфире уругвайского шоу Punto Penal.

Суарес мог оказаться в «Интер Майами» этим летом, но переход сорвался.

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25 комментариев

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rigobersong
Вот это дружба, а Рамос нашего кринжа даже после 9 сезонов вместе на свадьбу не позвал, да и вообще не видел что бы кринж хоть с одним игроком из того реала общался:)
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S. A.
Две легенды
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& Co1366
Дай бог, чтобы мечты Кусареса сбылись - завершить карьеру с Лео, а может и в Барсе.
+14
-4
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Александр Северный
Ответ DolJun
походу будет мучаться с коленом еще года 3 парниша
будет наслаждаться игрою с лучшим футболистом в истории. я даже не удивлюсь, если они вместе с Лео сыграют на переполненом Камп Ноу в прощальной игре. он это заслуживает.
+9
-2
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Tseren031293
Лучшая связка + лучший сезон в истории ЛЛ этого дуэта!
Сезон 2016
Суарес выдал невероятные 40+20
А Месси 26+17 вроде
Луис был первым, взявшим Пичичи в эпоху Месси и Криша + ещё сумасшедших 20 голевых!
Ну и Лео несколько пеналей ему подарил !

Ну больше всего впечатляют их братские отношения!
+7
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+6
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Александр Северный
Ответ rigobersong
Вот это дружба, а Рамос нашего кринжа даже после 9 сезонов вместе на свадьбу не позвал, да и вообще не видел что бы кринж хоть с одним игроком из того реала общался:)
почему, палец Марсело вроде до сих пор с ним на связи)))
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Tristan...
Топ 1 и Топ 3 лучших бомбардира в истории Барселоны... Глыбы... Жаль, что конец сложился таким образом...
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Tseren031293
40+20 в ЛЛ- второй лучший сезон в истории после сезона Лео 50+17 в 2012
Суарес, конечно, дико недооценён !
Умел все ! Боец до мозга костей (всегда пахал без мяча)
Феноменальная техника (чаще всех прогонял в домик в Европе играв за Ливерпуль) удар с обеих ног, игра на опережение, отличный последний пас, штрафные очень хорошо бил, естественно голевое чутье
Скорость только минус.
Но игрок выдающийся!
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Виталий Поварещенков
Ответ rigobersong
Вот это дружба, а Рамос нашего кринжа даже после 9 сезонов вместе на свадьбу не позвал, да и вообще не видел что бы кринж хоть с одним игроком из того реала общался:)
Только с Марсело
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Kamille
очень хочется еще раз их вместе увидеть в игре
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13ыйРычагЛапорты
тут понадобиться очень сильный рычаг
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Total_90
Ответ Кактус Каким
Они вроде даже любовниками были в барсе,там почти все такие
Не мечтай)
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нелюбитель футбола
Зимой соединятся..
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a1ber1
ох устроят они в млс
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Ринат Абдулвалиев
Ответ Александр Северный
будет наслаждаться игрою с лучшим футболистом в истории. я даже не удивлюсь, если они вместе с Лео сыграют на переполненом Камп Ноу в прощальной игре. он это заслуживает.
Это будет здорово и +Нея ещё
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Glukinho
Ответ rigobersong
Вот это дружба, а Рамос нашего кринжа даже после 9 сезонов вместе на свадьбу не позвал, да и вообще не видел что бы кринж хоть с одним игроком из того реала общался:)
может, он позвал, а тому надеть нечего было? ну и замяли
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