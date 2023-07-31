Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе – планировали это еще в «Барсе»

Луис Суарес рассказал, что они с Лео Месси мечтают закончить карьеру в одной команде.

«Мы с мечтаем завершить карьеру вместе. Играя за «Барселону», мы это уже планировали. А потом я перешел в «Атлетико», а он – в «ПСЖ».

Мы мечтали и разговаривали о том, что после «Барселоны» мы отправимся в США, но этого не случилось. Теперь он решил отправиться туда. Как вы видите, Месси выглядит счастливым. Мы надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», – сказал нападающий « » в эфире уругвайского шоу Punto Penal.

мог оказаться в « » этим летом, но переход сорвался.