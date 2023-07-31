Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе – планировали это еще в «Барсе»
Луис Суарес рассказал, что они с Лео Месси мечтают закончить карьеру в одной команде.
«Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе. Играя за «Барселону», мы это уже планировали. А потом я перешел в «Атлетико», а он – в «ПСЖ».
Мы мечтали и разговаривали о том, что после «Барселоны» мы отправимся в США, но этого не случилось. Теперь он решил отправиться туда. Как вы видите, Месси выглядит счастливым. Мы надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», – сказал нападающий «Гремио» в эфире уругвайского шоу Punto Penal.
Суарес мог оказаться в «Интер Майами» этим летом, но переход сорвался.
Сезон 2016
Суарес выдал невероятные 40+20
А Месси 26+17 вроде
Луис был первым, взявшим Пичичи в эпоху Месси и Криша + ещё сумасшедших 20 голевых!
Ну и Лео несколько пеналей ему подарил !
Ну больше всего впечатляют их братские отношения!
Суарес, конечно, дико недооценён !
Умел все ! Боец до мозга костей (всегда пахал без мяча)
Феноменальная техника (чаще всех прогонял в домик в Европе играв за Ливерпуль) удар с обеих ног, игра на опережение, отличный последний пас, штрафные очень хорошо бил, естественно голевое чутье
Скорость только минус.
Но игрок выдающийся!