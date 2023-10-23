Матыцин о сборной России: «Хочется более яркой и результативной игры»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об игре сборной России.

– Насколько вы удовлетворены выступлением сборной России в последних товарищеских матчах?

– Это вопрос к РФС.

– А если оценивать со стороны зрителя?

– Хочется более яркой и результативной игры.

– У вас была небольшая словесная перепалка с Валерием Георгиевичем [ ] в СМИ.

– У меня ни с кем нет перепалок.

– Последняя обращенная его к вам фраза была: «А вы с командой?» Так вы с командой?

– Я руководитель отрасли на сегодняшний момент, руководитель спорта, которое отвечает за государственную политику в области спорта. Для меня этот вопрос кажется странным, – сказал Матыцин.

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