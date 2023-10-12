Министр спорта РФ об отмене УЕФА допуска России U17: «Международные спортивные организации перестают быть самостоятельными. Им не всегда можно доверять»

Министр спорта РФ разочарован решением УЕФА об отмене допуска команд U17.

«Мы надеялись, что было принято принципиальное решение, которое открывало возможность для участия наших спортсменов – пусть пока только до 17 лет – в международных соревнованиях. Но, видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию.

Это еще раз говорит об очень тяжелом времени, жесткой политизации спорта и международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными.

Будем продолжать укреплять нашу национальную систему и учитывать этот опыт горьких ошибок, который указывает на то, что позициям международных организаций не всегда можно доверять», – сказал Олег Матыцин.

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