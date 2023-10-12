Министр спорта РФ об отмене УЕФА допуска России U17: «Международные спортивные организации перестают быть самостоятельными. Им не всегда можно доверять»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Олег Матыцин Министерство спорта России Политика ТАСС Футбол

Министр спорта РФ разочарован решением УЕФА об отмене допуска команд U17.

«Мы надеялись, что было принято принципиальное решение, которое открывало возможность для участия наших спортсменов – пусть пока только до 17 лет – в международных соревнованиях. Но, видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию.

Это еще раз говорит об очень тяжелом времени, жесткой политизации спорта и международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными.

Будем продолжать укреплять нашу национальную систему и учитывать этот опыт горьких ошибок, который указывает на то, что позициям международных организаций не всегда можно доверять», – сказал Олег Матыцин.

У нашего футбола нет шансов снять бан. УЕФА пытался, но получил мощный отпор

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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breezy
Зато у нас независимых организаций со своим мнением огого сколько, многополярная страна!
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yesp
Да что они заладили про "самостоятельность"?
Как они себе представляют бан топ футбольных стран из-за бойкота России? Топ сборные могут создать свои организации, а фифа/УЕФА новые топ команды родить не сможет.
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Старый Сухи
Ответ Свирепый Бамбр*
Может уже пора что-то делать, а не только заявлять?
Уже сделали. Результат налицо. А может уже пора перестать кое-что делать?
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luu
Западные партнёры опять надули-обманули, да что ж ты будешь делать, ведь никогда такого не было!
+5
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Bogomdor
Спорт политизирован - ну кто бы мог подумать! Никогда такого не было и вот опять.
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Антиглор17
А что у нас по независимым организациям в стране? 😁 нуль 😁
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avcgloronalduMU
зато в РФ минспорт самостоятельный?))
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Mechel**
Массоны ими управляют, ага))
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Свирепый Бамбр*
Может уже пора что-то делать, а не только заявлять?
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Nikolay Kavcic
а в чем проблема создать свою лигу ? С Сирией, КНДР и Ираном? Но нет надо вечно ныть в своих речах и не видеть бревна в своем глазу
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FC.Barcelona
Пора научиться жить в мире, как живут другие. А не как вы, вечно гадить и делать изумленное лицо. Можете хоть перевернуться на 180 и ползти в Азию, но там тоже свой регламент и правила, которые не вы установили. Надо будет их придерживаться, а не захотите и оттуда вышвырнут. Тем кто писал, что Европа скоро на коленях приползет и будет Ванек просить с ними играть, хочется пожелать интеллект подтянуть.
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vincere
А кому в это прекрасное время можно доверять?)
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Заборостроитель
Чиновники, добавляйте, что ли уже междометия "мля" в конце, ведь мы уже не рухнум😀
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Wiley Fox
Мацысын или дурак, или нас держит за дураков

И Бах, и чеферин все делали для России. Не бесплатно, конечно

А тут некто сильно умный 4 региона в РФ принял

Что должно было случиться после этого, то и произошло
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Мукунку хороший
Ответ Свирепый Бамбр*
Может уже пора что-то делать, а не только заявлять?
Сделать ничего нельзя
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