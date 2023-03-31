Орлов о словах Матыцина про Карпина: «Министр спорта что, олицетворение России? Ему нужно заняться незаполняющимися стадионами»
Геннадий Орлов высказался о критике слов Валерия Карпина со стороны Олега Матыцина.
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«Это некорректно. Чего это министр спорта взялся за всю Россию? Он что, олицетворение России? Потом, это был день игры, так делать нельзя. Карпин разве не имеет права говорить то, что он думает? Конечно имеет.
Министру спорта нужно заняться стадионами, которые построило государство и которые не заполняются. Эти искусственные препоны мешают.
Тренеров сборных назначают федерации. Некорректно министру спорта обсуждать работу тренеров. Пусть ее обсуждают профессионалы. Министр спорта должен заниматься государственными делами. Спортивную оценку тренеру должны давать его коллеги, которые разбираются в деле.
А чиновники должны только поддерживать развитие видов спорта, но не вникать в суть назначений тренеров. Популяризация видов спорта, развитие благоприятных условий для занятий спортом – вот задачи министерства. Поэтому, повторюсь, слова Матыцина в адрес Карпина – некорректны», – заявил журналист и комментатор.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Действительно.. схералибы министру спорта России взяться за Россию.
« тренеров сборных назначают Федерации...пусть обсуждают профессионалы..»
«Профессионалы»в Федерации футбола которые довели наш футбол до нынешнего состояния и тренер сборной которого поставили «профессионалы» и которая не может обыграть сборную Таджикистана в составе которой якобы любители и полупрофессиональные игроки???!!!
«Министру спорта нужно заняться стадионами ... которые не заполняются»
Министру спорта нужно заняться организацией концертов на стадионах ? - Потому что зрители не готовы валом валить смотреть такой футбол который приготовило руководство РФС и РПЛ Митрофанов и Алаев?
Орлов перебор - не в ту сторону направлены вилы критики по нашему футболу.
Надо просто перестать выпускать с них людей, рано или поздно заполнятся(в случае с Торпедо не в этом сезоне, конечно).
Вы когда ванну принимаете, сливное отверстие затыкаете же? Школьная задачка.