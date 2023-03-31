Орлов о словах Матыцина про Карпина: «Министр спорта что, олицетворение России? Ему нужно заняться незаполняющимися стадионами»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов Олег Матыцин Министерство спорта России Футбол

Геннадий Орлов высказался о критике слов Валерия Карпина со стороны Олега Матыцина.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Это некорректно. Чего это министр спорта взялся за всю Россию? Он что, олицетворение России? Потом, это был день игры, так делать нельзя. Карпин разве не имеет права говорить то, что он думает? Конечно имеет.

Министру спорта нужно заняться стадионами, которые построило государство и которые не заполняются. Эти искусственные препоны мешают.

Тренеров сборных назначают федерации. Некорректно министру спорта обсуждать работу тренеров. Пусть ее обсуждают профессионалы. Министр спорта должен заниматься государственными делами. Спортивную оценку тренеру должны давать его коллеги, которые разбираются в деле.

А чиновники должны только поддерживать развитие видов спорта, но не вникать в суть назначений тренеров. Популяризация видов спорта, развитие благоприятных условий для занятий спортом – вот задачи министерства. Поэтому, повторюсь, слова Матыцина в адрес Карпина – некорректны», – заявил журналист и комментатор.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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22 комментария

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Честный контроль
Этак Гена скоро и Зенит пнет. Таблетки чтоль не так подействовали.
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Anders_b
У Орлова нет гения, он просто уставший старик, который получает крохи от московской тусовочки и отрабатывает их.
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Ответ AaA
Послушайте, Орлов начинает прозревать?
Принял таблетки, как и советовали. Но эффект временный
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Hong Kil
Ответ Андрей Кононов
а ты кто такой,чтобы кому то,что то указывать?
Ты чешуйчетый, вообще только мухам можешь указывать. А они тебя не слушают. ахах
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Константин Эсперов
ВОТ ЗДЕСЬ НУЖНО качать гения Орлова
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AaA
Послушайте, Орлов начинает прозревать?
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гилберт
Так он и занялся. Задача выполнена.
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Андрей Кононов
Ответ Hong Kil
Да ты сам то кто такой, что бы министру указывать. Занимайся внуками своими, а не гонись за денюжкой.
а ты кто такой,чтобы кому то,что то указывать?
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Мельников Михаил
"Чего это министр спорта взялся за всю Россию?"
Действительно.. схералибы министру спорта России взяться за Россию.
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Kit244098
Геня своим чутким носом учуял перемену ветра))
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Hong Kil
Да ты сам то кто такой, что бы министру указывать. Занимайся внуками своими, а не гонись за денюжкой.
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СИ
Олицетворение России в том числе и министр спорта Матыцин. Орлов Вы это не знали?
« тренеров сборных назначают Федерации...пусть обсуждают профессионалы..»
«Профессионалы»в Федерации футбола которые довели наш футбол до нынешнего состояния и тренер сборной которого поставили «профессионалы» и которая не может обыграть сборную Таджикистана в составе которой якобы любители и полупрофессиональные игроки???!!!
«Министру спорта нужно заняться стадионами ... которые не заполняются»
Министру спорта нужно заняться организацией концертов на стадионах ? - Потому что зрители не готовы валом валить смотреть такой футбол который приготовило руководство РФС и РПЛ Митрофанов и Алаев?
Орлов перебор - не в ту сторону направлены вилы критики по нашему футболу.
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nick-basil
Чиновник - шуруп в машине. И этот , и помельче которые. Безликая деталь
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Sinister Kid
Да, Матыцин за посещаемость не отвечает. Неинтресно.
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Фут.Боль
Да вообще, какое дело Жижикину до Карпина. Пусть в фильмах снимается.
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f0mk4
Что взять с чинуш современной России
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Кстати, про стадионы...

Надо просто перестать выпускать с них людей, рано или поздно заполнятся(в случае с Торпедо не в этом сезоне, конечно).
Вы когда ванну принимаете, сливное отверстие затыкаете же? Школьная задачка.
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Гера Фусков
Очень корректно о некорректном
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Nick150486
Ай да Геннадий Сергеевич, ай да молодец
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angry horse
Ничем не будет он заниматься, обычный путинский чиновник, который держится за должность, а делать он будет то, что исключительно скажут в Администрации Президента 😎
+6
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yalyon
Хорош, дядя Гена
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NIK7478
Вот именно, с какой стати министр спорта высказывается в адрес Карпина как бы от всей России?!Кто дал ему такое право? Никто.
+28
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