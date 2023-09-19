Матыцин о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Неспокойно к этому отношусь. Мы страна с богатыми традициями, должна быть внутренняя мотивация, чтобы лига была яркой»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Министерство спорта России Футбол

Министр спорта РФ прокомментировал совет Валерия Карпина для российских игроков.

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

– Что вы думаете о словах Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать при возможности из РПЛ?

– Мы страна с очень богатыми традициями. И надо, прежде всего, быть требовательным по отношению к себе и футболистам, и тренерам. Если искать все время какие-то внешние факторы, которые нас заставят лучше тренироваться и лучше играть, то это неправильный путь. У нас богатые тренерские школы.

Должна быть внутренняя мотивация, чтобы наш чемпионат был ярким, чтобы там была создана конкурентная среда для попадания в клубы РПЛ. За счет внутренней борьбы будет и сильная сборная. Если конкуренции и требований к самим себе у футболистов и тренеров не будет, а они будут только ждать, когда кто-то им определит очень жесткие условия подготовки, тогда, конечно, трудно ожидать хороших результатов.

– Может ли тренер сборной так говорить или вы относитесь к этому спокойно?

– Я неспокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную.

Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь. Наверное, надо более жестко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды, – сказал Олег Матыцин.

Карпин о совете уезжать из РПЛ: «Речь шла о лучших лигах Европы, а не о повальном отъезде. Слова выдергивают из контекста, как захочется»

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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18 комментариев

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Сальный конь бомжа
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян.
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Ночной кошмар Логинова
Что за глупость? Есть элементарная статистика. Даже на своем пике РПЛ уступала топ-чемпионатам в рейтинге. Как улучшаться, не играя с лучшими?
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moldfan
Отечественный футбол - всегда был средним. Была не плохая сборная СССР, но там всегда в успешные сезоны довольно значительную роль играли украинцы, порой грузины. Бывали и другие яркие представители. Страна уже совсем другая. Это во первых.

На клубном уровне, мы никогда не были в элите мирового футбола.

Эти фразы у нас всегда какие-то там традиции и что-то там. Применяются вообще ко всему. Уверен, что где-то в Узбекистане о футболе в стране говорят, ровно также. Вы с кем там меритесь, относительно кого ?
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Roman Araslanov
Какая страна такие и министры
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Ебздрогыч
Богатая тренерская школа - это которая выпускает бывших футболистов-физруков, без идей и мыслей, которые ходят по кругу по одним и тем же клубам? Сейчас еще из царя Мостового буду тренера лепить
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ЦСКА1960
Ответ Roman Araslanov
Какая страна такие и министры
Наоборот.
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ericssons
С Карпиным проблема не в этих словах, к ним можно по разному относиться в зависимости от приоритетов каждого человека. Проблема в том, что он сам уже выглядит немотивированным работать в России и уже в открытую говорит, что готовиться уехать.

Надо дать ему эту возможность, а на его место придут мотивированные люди.
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инок
А у нас хоть один спортивный руководитель функционер есть адекватный ? Один продолжает утверждать что фан айди это благо, другой неспокойно относится, что спортсмен может развиваться и выходит на другой уровень...
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alexey alexeev
что скажет матыцин, если архистратиг одобрит отъезд игроков в чемпионат дружественной нам кндр?
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Артем Гладских
лучше пусть уходят, там развития больше.
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Григорий Геник
Вкупе с фанайди и отсутствием международных соревнований - все это звучит как бред.
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Гусеконь
если в Голландии в разы больше полей, то получается она в разы больше большой страны России?
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Sasha Alexander
Так закончите войну, верните еврокубки - в чём проблема?
Вопрос не к Карпину а к Путину
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Ебздрогыч
Вообще по реакции на фразу Карпина легко отличить адеквата от идиота или турбопатриота
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Savarona25
Футбол был успешным (относительно), когда сборная формировалась из игроков всех союзных республик, или позже, когда лучшие игроки могли уезжать и получать опыт в более сильных чемпионатах. А чтобы их заметили стремились максимально проявить себя в клубе и сборной. Потом лимит и зарплаты этот процесс практически прекратили. Не очень понятно как сейчас поднимать сборную в отсутствии стимулов и перспектив.
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Melnikov1968
"Должна быть внутренняя мотивация, чтобы наш чемпионат был ярким, чтобы там была создана конкурентная среда для попадания в клубы РПЛ. За счет внутренней борьбы будет и сильная сборная." Играя с такими командами как Узбекистан, Таджикистан, Катар, Иран, у нас никогда не будет сильной сборной. Это даже понимает человек далёкий от футбола. Но у бестолкового Матыцина свое понимание вопроса.
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VanyaVanya063
Ваша внутренняя мотивация это отсыпать бюджетных денег выше голову не по заслугам футболистам
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