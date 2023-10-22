Абаскаль про 2:0 с «Пари НН»: «Нельзя показывать одну и ту же игру во всех матчах. Но команда поняла месседж тренерского штаба, мы достигли процесса»

Гильермо Абаскаль похвалил «Спартак» за игру против «Пари НН» (2:0).

– Хорошая игра, ребята молодцы. Могли раньше открывать счет, имели моменты, но вышло так, как вышло. Поздравляю команду, мы возродили свой дух, получили уверенность, подбили две недели хорошей работы.

– Каково повреждение Промеса?

– Почувствовал что‑то во время игры, не мог спринты делать, ускоряться. Попросил о замене. Завтра будет ясность.

– Что мешает играть как сегодня в каждом матче?

– Футбол – это процесс. Нельзя показывать одну и ту же игру во всех матчах. Но команда поняла месседж тренерского штаба, мы хорошо поработали и достигли прогресса, не поменяли свой стиль. Движемся в правильном направлении.

– Почему в стартовом составе не появились Соболев, Мозес, Бонгонда? И есть ли у вас проблемы с Соболевым?

– Это результат тактической работы в последние недели. Некоторые ребята приехали из сборных, поэтому те, кто вышел сегодня в старте, это заслужили.

Что касается второй части вопроса, в «Спартаке» работают 300-400 человек. И мы одинаково относимся как к Промесу, так и к Лайкину.

– Но вышедшие на замену усилили игру!

– Да, мы и это принимали во внимание, – сказал тренер «Спартака».

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