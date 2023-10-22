Абаскаль про 2:0 с «Пари НН»: «Нельзя показывать одну и ту же игру во всех матчах. Но команда поняла месседж тренерского штаба, мы достигли процесса»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль похвалил «Спартак» за игру против «Пари НН» (2:0).

– Хорошая игра, ребята молодцы. Могли раньше открывать счет, имели моменты, но вышло так, как вышло. Поздравляю команду, мы возродили свой дух, получили уверенность, подбили две недели хорошей работы.

– Каково повреждение Промеса?

– Почувствовал что‑то во время игры, не мог спринты делать, ускоряться. Попросил о замене. Завтра будет ясность.

– Что мешает играть как сегодня в каждом матче?

– Футбол – это процесс. Нельзя показывать одну и ту же игру во всех матчах. Но команда поняла месседж тренерского штаба, мы хорошо поработали и достигли прогресса, не поменяли свой стиль. Движемся в правильном направлении.

– Почему в стартовом составе не появились Соболев, Мозес, Бонгонда? И есть ли у вас проблемы с Соболевым?

– Это результат тактической работы в последние недели. Некоторые ребята приехали из сборных, поэтому те, кто вышел сегодня в старте, это заслужили.

Что касается второй части вопроса, в «Спартаке» работают 300-400 человек. И мы одинаково относимся как к Промесу, так и к Лайкину.

– Но вышедшие на замену усилили игру!

– Да, мы и это принимали во внимание, – сказал тренер «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Вячеслав Припузов
Главное на ноль и не дали ничего создать у своих ворот, ни одного спасения от Максименко
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очень рассудительно! тренер меня радует, а весь хейт в его адрес лишь говорит о личной неприязни по каким то причинам, сегодняшний старт меня без сомнений порадовал, очень мобильный центр, что и показал первый тайм, выигранный в одну калитку без вариантов для соперника..Соболю нужно успокоиться и голы придут, в желании его сегодня упрекнуть точно было нельзя...Промесу здоровья!
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Никита Самарин
Гильермо, поменьше экспериментов и всё должно быть нормально. А так матч действительно получился качественный. Литвинов, Зиньковский и Пруцев понравились. Игнатов тоже провёл хороший матч, если бы завершение было бы на уровне, то спокойно мяча два должен был забивать.
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Lyrastars
Не все игроки усилили игру. Соболев не усилил игру. Зачем журналист спрашивает тренера и как истину приводить свое личное мнение непонятно.
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СССР цэ европа! - скакал?
Чего команда подняла?
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Финк
нигматуллин во втором тайме начал сильно косячить, пять приёмов с отбитием мяча в свою штрафную. Такого я не видел ни одного из вратарей, причём мячи были не сложные для поймать. в результате пять опасных отак, так как подбор у Спартака был во всех случаях, очень плохо. А ещё между ног второй гол. Плохая игра команды, тренера и вратаря
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Вячеслав Припузов
Здоровья Промесу! Хорошо что заменили, не усугубил травму, вся борьба ещё впереди, в том числе на кубок....
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Ответ Вячеслав Припузов
Главное на ноль и не дали ничего создать у своих ворот, ни одного спасения от Максименко
в конце было пару моментов, но это детали, первый тайм порадовал очень, без шансов раскатали...
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Ответ 6kMz
"Что касается второй части вопроса, в «Спартаке» работают 300-400 человек. И мы одинаково относимся как к Промесу, так и к Лайкину." Кто такой Лайкин и почему Абаскаль упомянул его в таком контексте?)
Лайкин молодой футболист, а тренер прав в одном, выделять никого нельзя, всему есть тренировочный процесс и игра...
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