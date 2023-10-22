«Спартак» выиграл впервые за 4 матча и идет на 4-м месте в РПЛ. До «Краснодара» – 8 очков

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал первую победу за 4 матча.

Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Пари НН» (2:0) в рамках Мир РПЛ. До этого у «Спартака» было два поражения и ничья.

На данный момент «Спартак» набрал 20 очков и занимает 4-е место, столько же очков у идущего пятым «Локомотива». Лидирует «Краснодар» с 28 очками. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barnauldiscovery
Всех с победой! Хотя по игре крупнее должны были выигрывать
+78
-4
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Мне сегодня очень понравился Денисов. Вероятно именно у него было больше всего успешных обводок вообще на поле.
Ну а Нижнему не дали сделать вообще ничего. Первый удар в сторону ворот на 50+ минуте.

УПД Даниил Денисов отдал голевую передачу, а также стал лучшим в «Спартаке» по отборам (3), передачам под удар (3) и выигранным единоборствам (7/10).
https://t.me/optarussia/2939?single
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilmenau
Ответ unreality
Спартак конечно по делу победил, вопрос нет, но боже, какие же у нас слепошарые судьи. Ну Мозес же первый фолил, каким дебилом нужно быть, чтобы этого не увидеть? Боковой там вообще куда долбился?
Судья в целом желтых не надавал. Гацук ещё ранее красную мог спокойно получать.
+39
-6
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ unreality
Спартак конечно по делу победил, вопрос нет, но боже, какие же у нас слепошарые судьи. Ну Мозес же первый фолил, каким дебилом нужно быть, чтобы этого не увидеть? Боковой там вообще куда долбился?
Да там весь матч во все стороны косяки. Хотя почему Гоцук сперва за споры, а потом за касание/прихватывание судьи вторую следом не получил, тоже вопрос
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
Ответ barnauldiscovery
Всех с победой! Хотя по игре крупнее должны были выигрывать
как всегда со Спартаком киперы ловят кураж и бьются как последний матч
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
Абсолютно заслуженная победа, всё по делу
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Спартак конечно по делу победил, вопрос нет, но боже, какие же у нас слепошарые судьи. Ну Мозес же первый фолил, каким дебилом нужно быть, чтобы этого не увидеть? Боковой там вообще куда долбился?
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Судейка сам виноват.. В первом тайме надо было 3-4 карточки дать пари.. всё было бы норм.. Гоцук- позорище) Спартак с победой!
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Сильное обвинение. Доказательства будут?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Спартачей с победой! Хороший матч! Квинси здоровья! Надеюсь травма не серьезная.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Отличный матч провели по движению, по созданным моментам. Жаль, что не смогли реализовать даже половины, но главное - победа! Вперёд, Спартак!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Всех Спартачей с заслуженной победой! Вместе мы сила!
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old_gringo
Ответ Ilmenau
Судья в целом желтых не надавал. Гацук ещё ранее красную мог спокойно получать.
даже не мог, а должен был
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ bevooch
Мне сегодня очень понравился Денисов. Вероятно именно у него было больше всего успешных обводок вообще на поле. Ну а Нижнему не дали сделать вообще ничего. Первый удар в сторону ворот на 50+ минуте. УПД Даниил Денисов отдал голевую передачу, а также стал лучшим в «Спартаке» по отборам (3), передачам под удар (3) и выигранным единоборствам (7/10). https://t.me/optarussia/2939?single
Денисов себя показывает хорошо только против середняков
Против ЦСКА и Зенита его настоящий уровень демонстрируется
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Белименко
Ответ arspurs9
Сегодня игра в центре поля понравилась. Редкий случай, когда Спартак с запасом выиграл эту зону. Контролировали весь матч, вообще не допуская ничего у своих ворот
Потому что играли Пруцев, Литвинов, с ними в середине Спартак почти всегда был хорош
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Жарков
Ответ Данко Лазович
мне нравится что спартаковцам можно отмахиваться, бить по ногам, но жёлтые за это им не даются)) усики абаскаля видимо не дают карточки судьям раздавать))
Пересмотри матч по-братски, в первом тайме за 10 минут можно было 3 желтые показывать нижегородцам, единственная ошибка в пользу спартака, в конце, но глупо говорить, что из-за удаления цз за 4 минуты до конца матча нн проиграли
Я вообще считаю, что будь другой судья, за удар по руке арбитра можно было красную показывать
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Надеюсь хоть сейчас Юрана перестанут "сватать" в Спартак
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Сегодня игра в центре поля понравилась. Редкий случай, когда Спартак с запасом выиграл эту зону. Контролировали весь матч, вообще не допуская ничего у своих ворот
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Олегович
С победой красно - белые!!!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Георгий Михеев
Сегодня даже удивительно ни Дуарте ни Денисов ни разу не привези себе проблем. Один момент у НН был когда их игрок убежал и бил в дальний угол. На этом все.
Дуарте спокойно играет очень и уверенно вперёд бежит после стандартов...хорошая покупка...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rinat Gazimzyanov
Ответ Торт Спартак
Судьи у нас, конечно, в своём репертуаре. Такую отмашку прозевали у Мозеса. Хорошо хоть, что Спартак и без этого выигрывал. А Гоцуку, наверное, судьба вернула жту красную, если вы понимаете о чём я.)))
А желтые Нижнему судья должен был ещё в первом тайме давать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gremlin
Ответ Данко Лазович
начался он с пощёчины Мозеса Александрову)))
Да, если бы не этот момент, НН обязательно победил бы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Сейчас Спартак на третьем, по количеству побед
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Заварзин
С победой КБ! Счёт на табло по делу. НН уничтожен в стратегическом и тактическом смыслах. Всë остальное - демагогия. Спартак был объективно сильнее и обязан был выигрывать сильно более убедительно. Я не зря потратил полтора часа на просмотр этого матча, за что моей команде - земной поклон! С выбором лучшего на поле - согласен. Но я бы поделил этот приз между Литвиновым и Нигматулиным. Кипер у НН действительно выручил 3 раза точно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
С победой! воспользовались осечкой Краснодара, но есть проблема в реализации, Миша Игнатов должен был дважды закрывать вопрос...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Туник
Если "Спартак" будет избегать "привозов",то будет способен победить любую команду.Но способен ли он это делать на постоянной основе?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Торт Спартак
Судьи у нас, конечно, в своём репертуаре. Такую отмашку прозевали у Мозеса. Хорошо хоть, что Спартак и без этого выигрывал. А Гоцуку, наверное, судьба вернула жту красную, если вы понимаете о чём я.)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
А Максименко играл сегодня?) не дали ничего создать у ворот...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ Ilmenau
Судья в целом желтых не надавал. Гацук ещё ранее красную мог спокойно получать.
я бы даже сказал не мог, а должен был получать!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Groznyi2024
Так у ваших после Зенит - Урал были?
У кого у «ваших»? Очередная абстракция?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Жарков
Ответ Данко Лазович
не думай за других, и жизнь станет легче. Мозес был обязан получить жёлтую. точка:)
Мне итак легко живется, не переживай обо мне, за своей жизнью следи
Забавно, что я говорю совершенно о другом, причем не отрицаю, что мозес сфолил в конце, а ты упорно твердишь об этом(:
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ GLW
соболев худший
не плохо вышел как по мне...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Petergof
А зачем до Краснодара? До Зенита хотя бы )
Питер в слезах.. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spawn0
Сегодня вышел хороший состав, старались играть быстро вперёд . Витя, Зоба И Умяр в запасе-это правильно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Khrom-1970
А мне,понравился Зиньковский)). Настырный парень)).Спартак с победой!!!. Болельщик тульского Арсенала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Смотрю на Юрана.. на его недовольства и поражаюсь.. Это не футбол у пари, а позор.. играть 11 игроками в своей штрафной.. на что ты рассчитываешь? И капитана своего пусть проверит на псих заболевания.. Спартак с победой на классе.. Емелю на печь.. или в печь))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ unreality
Спартак конечно по делу победил, вопрос нет, но боже, какие же у нас слепошарые судьи. Ну Мозес же первый фолил, каким дебилом нужно быть, чтобы этого не увидеть? Боковой там вообще куда долбился?
Он весь матч так судил, им сказали давать бороться и меньше свистков, Амелин это воспринял "своеобразно". Там жёлтых должно было быть штук 5 и хорошо, что не вспыхнуло в концовке, на фоне такого "допуска". Удаление глупое, но первую Гоцук получил, когда пошел судье что-то доказывать, хотя фол на Соболеве был, покажи Амелин до этого одну-две карточки и Кирилл бы подумал лишний раз, а тут хоть в ноги, хоть в лицо даже в карман не лезет...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
Ответ Ilmenau
Судья в целом желтых не надавал. Гацук ещё ранее красную мог спокойно получать.
не только Гоцук , ну и Маттео
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Кузьмич
3 из 17 набрали, ещё 14 осталось и можешь мне покупать вискарь, я ваш спор помню...)

речь о видео на красно-белом подкасте по очкам до зимы...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Швам
Ответ Ilmenau
Судья в целом желтых не надавал. Гацук ещё ранее красную мог спокойно получать.
С победой "Спартак". Так держать. якрасиво играл.❤
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximus388
К стартовому составу есть вопросы, но победителей не судят. К тому же существенно поправили положение в общем зачете. В ноябре-декабре тоже не топовые соперники, можно на позитивной волне уйти на паузу.
А там уже руководство пусть решает, с кем прощаться, было бы на кого менять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Ответ Антон Жарков
Ну тогда поройся в закромах памяти, вспомни моменты, про которые я написал Если не вспоминается и нет желания пересматривать, то, не думаю, что твое высказывание можно считать обоснованным
не думай за других, и жизнь станет легче.
Мозес был обязан получить жёлтую. точка:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Жарков
Ответ Данко Лазович
ты предлагаешь какую-то экзекуцию, пересматривать матчи шапито))
Ну тогда поройся в закромах памяти, вспомни моменты, про которые я написал
Если не вспоминается и нет желания пересматривать, то, не думаю, что твое высказывание можно считать обоснованным
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
обгонят бычков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ bevooch
Мне сегодня очень понравился Денисов. Вероятно именно у него было больше всего успешных обводок вообще на поле. Ну а Нижнему не дали сделать вообще ничего. Первый удар в сторону ворот на 50+ минуте. УПД Даниил Денисов отдал голевую передачу, а также стал лучшим в «Спартаке» по отборам (3), передачам под удар (3) и выигранным единоборствам (7/10). https://t.me/optarussia/2939?single
На счет обводок неловко вышло) в том же посте на который ты ссылаешься, опта ответила, что у Денисова 1 обводка)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Ilmenau
Судья в целом желтых не надавал. Гацук ещё ранее красную мог спокойно получать.
Да мне плевать что там раньше было, я же не говорю что спартак благодаря судье выиграл. Я про конкретный эпизод - как там можно было не увидеть отмашку я хз.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Белименко
Ответ Леонид Матросов
Мостовой, Зарема! Аууууу!!!!
Ещё не вечер, скоро нарисуются)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Пользователь Имени
Надеюсь хоть сейчас Юрана перестанут "сватать" в Спартак
Можно сосватать с Черчесовым)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Матросов
Ответ Антон Белименко
Ещё не вечер, скоро нарисуются)))
Мост как всегда скажет игру не смотрел, как игру с Кенией, но свои 4 сольдо вставит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
Да, сегодня НН отскочил!!! Самое главное на ноль сыграли!!! С победой КБ!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий