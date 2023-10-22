«Спартак» выиграл впервые за 4 матча и идет на 4-м месте в РПЛ. До «Краснодара» – 8 очков
«Спартак» одержал первую победу за 4 матча.
Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Пари НН» (2:0) в рамках Мир РПЛ. До этого у «Спартака» было два поражения и ничья.
На данный момент «Спартак» набрал 20 очков и занимает 4-е место, столько же очков у идущего пятым «Локомотива». Лидирует «Краснодар» с 28 очками.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну а Нижнему не дали сделать вообще ничего. Первый удар в сторону ворот на 50+ минуте.
УПД Даниил Денисов отдал голевую передачу, а также стал лучшим в «Спартаке» по отборам (3), передачам под удар (3) и выигранным единоборствам (7/10).
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Против ЦСКА и Зенита его настоящий уровень демонстрируется
Я вообще считаю, что будь другой судья, за удар по руке арбитра можно было красную показывать
Забавно, что я говорю совершенно о другом, причем не отрицаю, что мозес сфолил в конце, а ты упорно твердишь об этом(:
3 из 17 набрали, ещё 14 осталось и можешь мне покупать вискарь, я ваш спор помню...)
речь о видео на красно-белом подкасте по очкам до зимы...)
А там уже руководство пусть решает, с кем прощаться, было бы на кого менять.
Мозес был обязан получить жёлтую. точка:)
Если не вспоминается и нет желания пересматривать, то, не думаю, что твое высказывание можно считать обоснованным