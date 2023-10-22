«Спартак» выиграл впервые за 4 матча и идет на 4-м месте в РПЛ. До «Краснодара» – 8 очков

«Спартак» одержал первую победу за 4 матча.

Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Пари НН» (2:0) в рамках Мир РПЛ. До этого у «Спартака» было два поражения и ничья.

На данный момент «Спартак» набрал 20 очков и занимает 4-е место, столько же очков у идущего пятым «Локомотива». Лидирует «Краснодар» с 28 очками.

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