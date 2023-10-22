Владислав Радимов: «Болельщики «Спартака», вам не кажется, что без Соболева команда стала мобильнее и техничнее? Абаскаль правильно его усадил»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что без Александра Соболева «Спартак» лучше играет.

«Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной?

Как по мне, так это неоспоримый факт, а значит Абаскаль правильно его усадил, стало веселее, интереснее, да и результат пока есть!

Такой «Спартак» очень нравится!» – написал экс-игрок «Зенита» в телеграм-канале.

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6 комментариев

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Злобный Конь
Скрытый болельщик "Спартака" В. Радимов интересуется составом любимой команды.
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Arti22
Без Зобнина и Аджикии команда стала более мобильнее
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Злобный Конь
Скрытый болельщик "Спартака" В. Радимов интересуется составом любимой команды.
Ригобера напоминает. Тот тоже под каждой новостью Реала залетает.
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Barcelona Forever
Ахаха,как же у радимки горит от Спартака🤣
он им интересуется больше чем зенитом😁
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Вячеслав Припузов
Ответ Злобный Конь
Скрытый болельщик "Спартака" В. Радимов интересуется составом любимой команды.
По жизни за Спартак топит
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Вячеслав Припузов
Не кажется
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