Владислав Радимов: «Болельщики «Спартака», вам не кажется, что без Соболева команда стала мобильнее и техничнее? Абаскаль правильно его усадил»
Владислав Радимов считает, что без Александра Соболева «Спартак» лучше играет.
«Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной?
Как по мне, так это неоспоримый факт, а значит Абаскаль правильно его усадил, стало веселее, интереснее, да и результат пока есть!
Такой «Спартак» очень нравится!» – написал экс-игрок «Зенита» в телеграм-канале.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
он им интересуется больше чем зенитом😁