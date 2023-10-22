Абаскаль о слухах про конфликт с Соболевым: «Эта тема для невежд. Есть футбол, есть то, как футболисты играют. Есть уважение. Все»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде.

Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

Сегодня Соболев остался в запасе «Спартака» на матч Мир РПЛ с «Пари НН».

– История с отстранением Соболева – главная тема «Спартака» в последнее время. Сегодня он в заявке. Значит ли это, что конфликт улажен?

– Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так.

Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все, – сказал главный тренер «Спартака». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Alex Slobodskikh
Ответ Ебздрогыч
Ну вот Соболь выйдет во втором тайме, положит парочку и конфликт закончится, назло злопыхателям
А конкретнее?
Соболев сразу после дубля перестанет себя вести как сельское быдло, или после дубля Абаскаль смирится сразу с его поведением?
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молодец! тренер я за тебя!
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Юрий Богодаев
Всё правильно сказал.
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Alex1005
Значит обиделся
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