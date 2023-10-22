Абаскаль о слухах про конфликт с Соболевым: «Эта тема для невежд. Есть футбол, есть то, как футболисты играют. Есть уважение. Все»

Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением в команде.

Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

Сегодня Соболев остался в запасе «Спартака» на матч Мир РПЛ с «Пари НН».

– История с отстранением Соболева – главная тема «Спартака» в последнее время. Сегодня он в заявке. Значит ли это, что конфликт улажен?

– Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так.

Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все, – сказал главный тренер «Спартака».

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