Шнякин не поддерживает включение клубов Беларуси в РПЛ: «Зачем это им? Они могут перевести на себя гнев УЕФА. Не сказал бы, что уровень белорусского футбола выдающийся»

Дмитрий Шнякин не поддержал идею включить клубы Беларуси в российские турниры.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что белорусские команды могут быть включены в профессиональные российские лиги по командным видам спорта.

«Первый вопрос, который хочется задать, узнав эту новость: зачем это самим белорусам? Они могут перевести на себя гнев УЕФА, они и так бегущие по лезвию, идущие по тонкому льду.

В этой ситуации они должны тихо, мирно играть свой чемпионат и довольствоваться тем, что у них есть возможность выступать на международной арене.

В этой истории про объединенный чемпионат не понимаю, зачем нам это нужно, с учетом того что в Первой лиге есть «Алания». Владикавказ и Осетия – это очень футбольный регион. Я неоднократно там был и могу за это ручаться. Есть проблемы инфраструктурные, но клуб пробивается в Премьер‑лигу.

У «Акрона» не самая большая фанатская база, но мне очень нравится их стиль во всем, что касается создания клуба, социальных сетей, самой команды, футбола.

Многие другие клубы жаждут попасть в РПЛ. Зачем мы будем присоединять белорусские команды? Мне кажется, зритель мог увидеть уровень белорусского футбола, когда была пандемия. Я бы не сказал, что это что‑то выдающееся.

Непонятно, соответствует ли их футбольная инфраструктура нашим стандартам. При всем уважении к белорусскому футболу, не думаю, что это пойдет на пользу обеим сторонам.

Я вижу один плюс как телевизионщик: у болельщика всегда вызывает интерес противостояние наших против не наших. Возможно, поэтому во время трансляции матчей российской молодежки против бразильских академий в какой‑то момент была плашка «Россия – Бразилия».

Понятно, что она более возбуждающая на фоне отсутствия международных соревнований. Только это я могу назвать плюсом объединенного чемпионата», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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