Булыкин о клубах из Беларуси в РПЛ: «Не вижу большого смысла, нет плюсов. Можно сделать какой-нибудь супертурнир, мини ЛЧ для дружественных стран»

Дмитрий Булыкин не поддержал идею включить клубы Беларуси в российские турниры.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что белорусские команды могут быть включены в профессиональные российские лиги по командным видам спорта.

«Не вижу большого смысла в том, чтобы интегрировать белорусские клубы в наш чемпионат. Возможно, можно было бы сделать какой-нибудь супертурнир с лучшими нашими и белорусскими клубами, но интегрировать их в наш чемпионат нет смысла. В этом нет плюсов.

Можно было бы придумать что-то вроде небольшого Кубка Содружества. Но у многих других стран есть еврокубки, поэтому вряд ли они будут принимать участие в этом турнире.

А те, кто не принимают, могут сыграть в такой мини Лиге чемпионов между дружественными странами», – сказал бывший игрок сборной России.

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