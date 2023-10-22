Булыкин о клубах из Беларуси в РПЛ: «Не вижу большого смысла, нет плюсов. Можно сделать какой-нибудь супертурнир, мини ЛЧ для дружественных стран»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Кубок Содружества Политика Футбол

Дмитрий Булыкин не поддержал идею включить клубы Беларуси в российские турниры.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что белорусские команды могут быть включены в профессиональные российские лиги по командным видам спорта. 

«Не вижу большого смысла в том, чтобы интегрировать белорусские клубы в наш чемпионат. Возможно, можно было бы сделать какой-нибудь супертурнир с лучшими нашими и белорусскими клубами, но интегрировать их в наш чемпионат нет смысла. В этом нет плюсов.

Можно было бы придумать что-то вроде небольшого Кубка Содружества. Но у многих других стран есть еврокубки, поэтому вряд ли они будут принимать участие в этом турнире.

А те, кто не принимают, могут сыграть в такой мини Лиге чемпионов между дружественными странами», – сказал бывший игрок сборной России. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Slobodskikh
Само понятие «дружественные страны» тошнотворно и отвратительно..
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Д.Н.Л
Ахах, прям СУПЕРтурнир будет)) Димка молодец, старается.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Лучше суперсерию, и чтобы все команды Ротенберг тренировал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
the80dream
Ответ Катя_СПб
Включение белорусских команд - еще один шаг к выходу из УЕФА. Для обеих стран. Ей-богу, как будто живем сиюминутно и жизнь заканчивается вместе с нами.
Бред, большое количество стран участвуют в чемпионатах других стран: Кардифф, Монако, РБ Лейпциг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий