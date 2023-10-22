Булыкин о клубах из Беларуси в РПЛ: «Не вижу большого смысла, нет плюсов. Можно сделать какой-нибудь супертурнир, мини ЛЧ для дружественных стран»
Дмитрий Булыкин не поддержал идею включить клубы Беларуси в российские турниры.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что белорусские команды могут быть включены в профессиональные российские лиги по командным видам спорта.
«Не вижу большого смысла в том, чтобы интегрировать белорусские клубы в наш чемпионат. Возможно, можно было бы сделать какой-нибудь супертурнир с лучшими нашими и белорусскими клубами, но интегрировать их в наш чемпионат нет смысла. В этом нет плюсов.
Можно было бы придумать что-то вроде небольшого Кубка Содружества. Но у многих других стран есть еврокубки, поэтому вряд ли они будут принимать участие в этом турнире.
А те, кто не принимают, могут сыграть в такой мини Лиге чемпионов между дружественными странами», – сказал бывший игрок сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
6 комментариев