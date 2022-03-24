Лилиан Тюрам: «Те, кто молчат о расизме, – самые опасные люди. Ненависть к темнокожим заложена в западной культуре»

высказался о проблеме расизма в футболе.

«Люди должны понять, что расизм – это проявление насилия, что с этим нужно бороться. Игроки могут многое сделать, если мы говорим о проблемах, существующих на планете.

Молчание делает вас соучастником расизма. Самые опасные люди – те, кто хранят молчание перед лицом расизма. Западная культура строилась на ненависти к темнокожим. Расизм заложен в этой культуре.

Когда на футболе люди издают обезьяньи звуки, то это насилие. Это культура, в которой ненависть к темнокожим воспринимается как норма.

Я много раз видел проявление такого лицемерия, когда при случаях расизма игру просто не останавливали», – сказал бывший защитник «Барсы», и сборной Франции.