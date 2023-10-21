Рахимов про 0:0 с ЦСКА: «Почему не засчитан гол «Рубина»? Ну не может игрок после удара в лицо контролировать, что будет дальше»

Рашид Рахимов считает, что Павел Кукуян должен был засчитать гол «Рубина» ЦСКА .

– Рашид Маматкулович, счет 0:0 по игре?

– По-разному можно говорить. Надо было просто забивать свои голы в первом тайме, было несколько хороших моментов, был незасчитанный гол.

Да, был момент и возле наших ворот, но он пришел уже после того, как мы имели эти моменты. Можно было уже в первом тайме многое решать. К сожалению, мы этого не сделали. Реализация не дала нам возможности сегодня победить.

Плюс во втором тайме до минуты 75-й мы не позволяли ничего сопернику, а дальше было три не очень хорошие ситуации, когда мог забить.

Команде я сказал, что вы не можете терять хладнокровие и авантюрно влезать во все эти ситуации, теряя организацию игры. К сожалению, с этим чрезмерным желанием высоко прессинговать мы позволили сопернику создать моменты у наших ворот. Могли и пропустить, поэтому 0:0 – значит, 0:0.

– Как оцените выступление Вады? Показалось, что все еще не готов.

– А как вы хотели? Он не может быть готов, когда три с половиной месяца без команды, а тебя начинают нагружать. Приходит та фаза, где ему нужно давать какую-то паузу.

Мы видим, что он имеет хорошие качества, но сегодня у него была немного заторможенная реакция, он много мячей терял. И он это сам прекрасно понимает, он в перерыве сказал, что не должен терять столько мячей, извинился.

Мы понимаем, что он еще не в оптимальном состоянии, и на это делаем скидку. Но у него и момент был, когда он мог забить.

– Даже в таком состоянии он выходит в старте, а не Зотов?

– поменял позицию – и вышел .

– Сегодня было много спорных моментов, в том числе судейских, было много пауз. Не сбивало ли это темп? Как вы на это реагировали?

– Это неотъемлемая часть футбола стала. Есть ВАР, нужно смотреть, что-то там происходит. Если только на этом концентрироваться, то вообще потеряешь управление. Нужно просто принять, что эти моменты неизбежны.

Больше вопрос в том, почему не был засчитан мяч. От лица отскакивает мяч, ну не может игрок после удара в лицо контролировать, что будет дальше происходить. Я понимаю, если бы он рукой останавливал этот мяч...

– Во вторник команда много работала над завершением, забивал много . Что случилось сегодня в том моменте?

– Я никак не могу это объяснить. Там такой момент, что нужно просто попасть или пробить в дальний.

– Может, он перегорел, потому что вышел слишком поздно?

– Тем более не должен был перегореть. Недогореть – да. Он был свежий. Может быть, чрезмерное желание забить.

– Каково было играть в такую погоду?

– Внутри все горело, отсюда и тепло внутреннее. И у футболистов то же самое. Мы играли и в более холодную погоду. С каждым днем будет еще холоднее, а переносить нельзя. Есть регламент.

Я не вижу в этом проблемы. Играть в такую погоду приятно. Да, ты можешь задохнуться из-за холодного воздуха, после нескольких ускорений нужна пауза. В целом, я считаю, никаких проблем, – сказал главный тренер « ».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию