Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым – мы должны играть в Лиге чемпионов»

Антонио Конте заявил, что не все новички «Наполи» адаптировались в команде.

«Мы идем абсолютно неизведанным путем. Как я уже говорил, этот сезон для нас будет самым тяжелым, так как мы должны играть в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы не участвовали в других турнирах (из Кубка Италии «Наполи» вылетел в начале декабря – Спортс”).

[Летом] у меня не было необходимого состава, чтобы играть на несколько фронтов. По сравнению с другими командами, которые уже хорошо сыграны, проверены в деле и стабильно прибавляют год за годом, мы оказались в совершенно новой ситуации – с очень ограниченным составом, оставшимся с прошлого сезона. Когда приходят девять новых футболистов, это означает, что нужны время и терпение.

Кроме того, многие из них, пожалуй, еще не готовы. Им все еще нужно привыкнуть к скоростям и вписаться в определенную динамику», – сказал тренер «Наполи » после победы над «Дженоа» (2:1).

После 6 туров неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая «Рому» по дополнительным показателям.