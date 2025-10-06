  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым – мы должны играть в Лиге чемпионов»
2

Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым – мы должны играть в Лиге чемпионов»

Антонио Конте заявил, что не все новички «Наполи» адаптировались в команде.

«Мы идем абсолютно неизведанным путем. Как я уже говорил, этот сезон для нас будет самым тяжелым, так как мы должны играть в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы не участвовали в других турнирах (из Кубка Италии «Наполи» вылетел в начале декабря – Спортс”).

[Летом] у меня не было необходимого состава, чтобы играть на несколько фронтов. По сравнению с другими командами, которые уже хорошо сыграны, проверены в деле и стабильно прибавляют год за годом, мы оказались в совершенно новой ситуации – с очень ограниченным составом, оставшимся с прошлого сезона. Когда приходят девять новых футболистов, это означает, что нужны время и терпение.

Кроме того, многие из них, пожалуй, еще не готовы. Им все еще нужно привыкнуть к скоростям и вписаться в определенную динамику», – сказал тренер «Наполи» после победы над «Дженоа» (2:1).

После 6 туров неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая «Рому» по дополнительным показателям.

Как вам дерби?9116 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoНаполи
logoАнтонио Конте
Лига чемпионов
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Брюйне о реакции на замену с «Миланом»: «С Конте проблем не было. Он должен найти для меня позицию, мы можем меняться с Мактоминеем. Я победитель – хочу играть и менять ситуацию»
42 октября, 08:43
Конте о 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» победил, потому что был единой командой. Поражение в Милане придало нам драйва и сосредоточенности»
31 октября, 22:20
Конте о реакции де Брюйне на замену с «Миланом»: «Он был расстроен результатом, надеюсь. Если дело в чем-то другом, то он злится не на того человека»
2629 сентября, 10:35
Главные новости
Победа ЦСКА над «Спартаком», крупное поражение «Барсы», Загитова и Медведева на вечере памяти Гришина, 1000 застрявших на Эвересте, триумф Расселла и «Макларена» и другие новости
231 минуту назад
Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое»
954 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука уступила в гостях «Лос-Анджелесу»
25сегодня, 02:55
Круговой о ЦСКА: «Заслуженно лидируем в РПЛ. Победа над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство»
17сегодня, 02:24
Николаев о пенальти «Спартаку»: «Формально ВАР прав, но ни один повтор не убеждает, что касание было именно в штрафной. Чистяков потерял мяч из виду и не видел падение»
22сегодня, 02:09
В финале Fonbet Кубка России забивал британец. Вспомните его клуб?
вчера, 22:30Тесты и игры
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
35вчера, 22:09
У «Атлетико» 13 очков после 8 туров – худший старт в Ла Лиге с сезона-2011/12. У команды Симеоне всего три победы
30вчера, 21:22
«Милан» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и ничья с «Ювентусом». Команда Аллегри пропустила один гол за это время
12вчера, 21:17
Палестинская федерация сообщила, что израильтяне закидали ее офис газовыми и шумовыми гранатами: «Нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида. Призываем ввести санкции»
97вчера, 21:04
Ко всем новостям
Последние новости
Мюллер забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сан-Хосе». У хавбека «Ванкувера» 5+3 в последних 4 играх МЛС
9 минут назад
Тренер «Ростова» Альба об 1:0: «Против «Оренбурга» всегда тяжело играть. Мы обращали внимание на маленькие детали, что и помогло победить»
121 минуту назад
Аспас повторил рекорд по матчам (533) за «Сельту», догнав Маноло
340 минут назад
Рабинер о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «Со Станковичем надо прощаться. В очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой»
8сегодня, 03:28
«Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком». Гришин о стычке Сперцяна с Ндонгом
5сегодня, 02:43
Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Равный в целом матч, но «ПСЖ» мог выиграть – после гола Мендеша было два-три момента»
1сегодня, 01:52
Осинькин о 1-й победе «Сочи» в сезоне: «Для ребят это глоток свежего воздуха. Мы еще не цельная команда, но уже в другом физическом и эмоциональном состоянии»
1сегодня, 01:34
Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, но «Атлетико» здорово отреагировал, приложив массу усилий»
5сегодня, 01:21
Чемпионат Португалии. «Порту» и «Бенфика» Моуринью сыграли вничью – 0:0
12вчера, 22:19
Аллегри о 0:0 с «Ювентусом»: «Милан» набрал очко, но мог добиться большего. Возвращение в Турин было эмоциональным, благодарю болельщиков за теплый прием»
6вчера, 22:05