«Судья за ЦСКА болеет, наверное. Не понимаю, не увидел там руки». Хавбек «Рубина» Кабутов об отмене гола
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов недоволен судейством матча с ЦСКА.
Арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Рубина» Николы Чумича в матче 12‑го тура Мир РПЛ.
Эпизод случился на 5‑й минуте. Незадолго до гола мяч попал в руку Угучукву Иву из «Рубина», что и определил ВАР.
«Не понимаю решения арбитра, я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет.
Если мы сегодня не возьмем три очка, будет обидно», – сказал Кабутов в эфире «Матч Премьер».
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Рубином» и ЦСКА (0:0, второй тайм).
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Роше наступают на ногу - даже фола нет.
Я так понимаю, что Кабутов отмазывает судейку Кукуяна, которому за матч оценку больше 1 ставить позорно за его предвзятое отношение к ЦСКА.