«Судья за ЦСКА болеет, наверное. Не понимаю, не увидел там руки». Хавбек «Рубина» Кабутов об отмене гола

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия судьи Дмитрий Кабутов Павел Кукуян Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов недоволен судейством матча с ЦСКА.

Арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Рубина» Николы Чумича в матче 12‑го тура Мир РПЛ.

Эпизод случился на 5‑й минуте. Незадолго до гола мяч попал в руку Угучукву Иву из «Рубина», что и определил ВАР.

«Не понимаю решения арбитра, я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет.

Если мы сегодня не возьмем три очка, будет обидно», – сказал Кабутов в эфире «Матч Премьер».

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Рубином» и ЦСКА (0:0, второй тайм).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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Гусеконь
особенно в моменте с карточкой Чалову, когда фол Рубина не свистнули, а в ответку такой же фол свистнул и дал карточку.
+38
-12
+26
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Гусеконь
Что-то странно. Роша наступает на ногу и за первый же фол дают жёлтую.
Роше наступают на ногу - даже фола нет.
+22
-4
+18
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Николай Иванов
Если жора не видит полуметровый очевидный офсайд, зачем держать такого специалиста футбола? А уж какой непрерывный бред он несет, никто так не может.
+14
-5
+9
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Честный контроль
Ответ Гусеконь
Что-то странно. Роша наступает на ногу и за первый же фол дают жёлтую. Роше наступают на ногу - даже фола нет.
Пока Судеек типа Кукуянов, не начнут выгонять из судейства, они так и будут понижать уровень нашего футбола своими действиями.
+5
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Антоша Спирин
Ну и нормально мужик болеет. Не за Рубин же болеть в самом деле.
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Кирилл
Интересно, а будь такая же ситуация в обратную сторону, Кабутов так же говорил бы или рассказывал как судьи на ВАР все четко увидели ?)
+7
-7
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Честный контроль
Странный какой то Кабутов. Кукуян все фолы в пользу Рубина судит, а он по принципу мясного проекта горлопанит, что засуживают.
Я так понимаю, что Кабутов отмазывает судейку Кукуяна, которому за матч оценку больше 1 ставить позорно за его предвзятое отношение к ЦСКА.
+6
-6
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RSI
Ответ Честный контроль
Странный какой то Кабутов. Кукуян все фолы в пользу Рубина судит, а он по принципу мясного проекта горлопанит, что засуживают. Я так понимаю, что Кабутов отмазывает судейку Кукуяна, которому за матч оценку больше 1 ставить позорно за его предвзятое отношение к ЦСКА.
Ты чего сказать-то хотел, мил человек?
0
0
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RSI
Ответ Антоша Спирин
Ну и нормально мужик болеет. Не за Рубин же болеть в самом деле.
😂😂😂👍
0
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