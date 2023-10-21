«Судья за ЦСКА болеет, наверное. Не понимаю, не увидел там руки». Хавбек «Рубина» Кабутов об отмене гола

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов недоволен судейством матча с ЦСКА.

Арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Рубина» Николы Чумича в матче 12‑го тура Мир .

Эпизод случился на 5‑й минуте. Незадолго до гола мяч попал в руку Угучукву Иву из « », что и определил ВАР.

«Не понимаю решения арбитра, я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за болеет.

Если мы сегодня не возьмем три очка, будет обидно», – сказал в эфире «Матч Премьер».

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Рубином» и ЦСКА (0:0, второй тайм).

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