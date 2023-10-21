Кукуян отменил гол хавбека «Рубина» Чумича в ворота ЦСКА после ВАР из-за игры рукой Иву
Гол «Рубина» в ворота ЦСКА был отменен.
Арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Рубина» Николы Чумича в матче 12‑го тура Мир РПЛ.
Эпизод случился на 5‑й минуте. Незадолго до гола мяч попал в руку Угучукву Иву из «Рубина», что и определил ВАР.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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