Кукуян отменил гол хавбека «Рубина» Чумича в ворота ЦСКА после ВАР из-за игры рукой Иву

Гол «Рубина» в ворота ЦСКА был отменен.

Арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР отменил гол полузащитника « » в матче 12‑го тура Мир .

Эпизод случился на 5‑й минуте. Незадолго до гола мяч попал в руку из «Рубина», что и определил ВАР.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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