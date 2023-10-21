Кукуян отменил гол хавбека «Рубина» Чумича в ворота ЦСКА после ВАР из-за игры рукой Иву

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия судьи фото Никола Чумич Павел Кукуян Угучукву Иву Футбол

Гол «Рубина» в ворота ЦСКА был отменен.

Арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Рубина» Николы Чумича в матче 12‑го тура Мир РПЛ.

Эпизод случился на 5‑й минуте. Незадолго до гола мяч попал в руку Угучукву Иву из «Рубина», что и определил ВАР. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер» 

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23 комментария

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Усы НадеждыГеннадиевны
Чердак, конечно, гений. Оправдал Иву)))
При попадании мяча в руку игрока рубина, великолепный Георгий вспомнил золотое правило двора «защита лица», применялось нами в возрасте 7-8 лет)) чуть слезу не пустил, то ли от ностальгии, то ли от профпригодности Черданцева
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Димаааааасик Смирнов
Что с полем в Казани? Конец октября, оно выглядит потрясающе
+23
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Streetbor
игра конечно не умышленная, но именно попадание мяча в руку позволило сохранить мяч казанцу у себя, поэтому пользу он для себя извлёк.
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Anton Chester
Логично. Игра рукой.
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И снова здравствуйте!
"Защищать лицо рукой правила, безусловно, не запрещают. Главный критерий – при этом не должен увеличиваться объем тела. То есть рука у лица локтем вниз – разрешается, потому что объем тела остается прежним, с точки зрения полета мяча нет разницы, в эту руку он попадает или в тело". Игры рукой нет - есть защита лица рукой от мяча
+8
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luu
Типичный ГВК от Кукуяна, где там именно игра рукой хз, мяч в лицо попал и чиркнул ладонь, даже не поменяв направление
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Михаил Комкин
Там момент заигран до нельзя
+8
-3
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Rassvetoff
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Чердак, конечно, гений. Оправдал Иву))) При попадании мяча в руку игрока рубина, великолепный Георгий вспомнил золотое правило двора «защита лица», применялось нами в возрасте 7-8 лет)) чуть слезу не пустил, то ли от ностальгии, то ли от профпригодности Черданцева
А ты хорош))))
+5
0
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Wiley Fox
Ответ Димаааааасик Смирнов
Что с полем в Казани? Конец октября, оно выглядит потрясающе
Под ним бассейн и трава всегда с поливом. Ноу-хау татар
+5
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Домингес Казань
мяч в голову потом вскользь в руку,какая тут игра рукой,игрок не мог чисто физически среагировать и убрать руку,позорное решение вар и кукуяна,причем после этого эпизода в центре поля было несколько передач и секунд 15 до гола
+8
-6
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Шухрат Казыев
удачи Рубин
+4
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Сергей Лепехин
А может отменять голы за нарушение минут за десять, пятнадцать-двадцать, неправильный ввод мяча вначале встречи !;
+3
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Wiley Fox
Ответ И снова здравствуйте!
"Защищать лицо рукой правила, безусловно, не запрещают. Главный критерий – при этом не должен увеличиваться объем тела. То есть рука у лица локтем вниз – разрешается, потому что объем тела остается прежним, с точки зрения полета мяча нет разницы, в эту руку он попадает или в тело". Игры рукой нет - есть защита лица рукой от мяча
Какой, нахрен, объем тела? Ты ещё Архимеда начни в ванну погружать

Считают увеличение площади тела, хотя и руки по швам увеличивают площадь тела
+2
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Казанский парень
Ответ Димаааааасик Смирнов
Что с полем в Казани? Конец октября, оно выглядит потрясающе
Погода пока позволяет
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ireks
Очередной(!!!) отмененный гол рубина. Потом, постфактум признают, что гол был правильный. Увы, очков это не добавит. Или судья заряжен, или просто низкая квалификация судей…
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СИ
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Я считаю скандалы с судейством и вообще в футболе будут продолжаться пока не сменится руководство рфс и РПЛ Митрофанов с Алаевым.
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Pok_Toholo
Ответ Wiley Fox
Под ним бассейн и трава всегда с поливом. Ноу-хау татар
Твм иногда чье-то лицо в купальной шапочке и очках выглядывает из газона
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Велвел Козерь
да кони мертвые, надеюсь Рубин дожмёт их. а у Спартака появляется шанс побороться с ЦСКА за почётное 6 - 7 место
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Чердак, конечно, гений. Оправдал Иву))) При попадании мяча в руку игрока рубина, великолепный Георгий вспомнил золотое правило двора «защита лица», применялось нами в возрасте 7-8 лет)) чуть слезу не пустил, то ли от ностальгии, то ли от профпригодности Черданцева
я тоже офигел,когда он начал говорить,что он защищал лицо
Чердак в своем репертуаре
+3
-3
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камикадзе
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Чердак, конечно, гений. Оправдал Иву))) При попадании мяча в руку игрока рубина, великолепный Георгий вспомнил золотое правило двора «защита лица», применялось нами в возрасте 7-8 лет)) чуть слезу не пустил, то ли от ностальгии, то ли от профпригодности Черданцева
Хахаха
0
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