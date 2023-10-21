Федотов о 0:0 с «Рубином»: «ЦСКА не пропустил – это хороший шаг вперед. Не проиграли – положительный момент»

Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Рубин» (0:0) в Мир РПЛ.

– Сложная игра. Будто и те, и другие думают, что были ближе к победе. Какое у вас мнение?

– Своя рубашка ближе к телу, поэтому и создается такое впечатление. И у « » были моменты, когда они могли забить, и у нас. Мы даже забили. Да, был офсайд, это надо констатировать.

Очень интересная игра. Есть положительный момент: мы не проиграли. Плюс мы [впервые] за долгое время не пропустили. Это тоже хороший шаг вперед.

Не совсем хорошо вошли в игру. Мы знали, что они очень агрессивно начинают, мы к этому готовились. Однако в этот период мало доводили свои действия до ума. Были потери на своей половине поля. В простых ситуациях слишком легко дарили мяч сопернику.

По опорным: когда пропустили гол, мы оказались не готовы к быстрому переходу. Хотя понимали, что соперник на этом строит игру и надо быть внимательными.

– Что за повреждение у ?

– Что‑то с коленом. Может быть, это усталость. Человек приехал из сборной. Новые впечатления, эмоции. Не смог продолжить игру. Только обследование покажет степень повреждения. Надеемся, его не будет, – сказал главный тренер .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию