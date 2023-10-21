Федотов о 0:0 с «Рубином»: «ЦСКА не пропустил – это хороший шаг вперед. Не проиграли – положительный момент»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Максим Мухин Футбол

Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Рубин» (0:0) в Мир РПЛ.

– Сложная игра. Будто и те, и другие думают, что были ближе к победе. Какое у вас мнение?

– Своя рубашка ближе к телу, поэтому и создается такое впечатление. И у «Рубина» были моменты, когда они могли забить, и у нас. Мы даже забили. Да, был офсайд, это надо констатировать.

Очень интересная игра. Есть положительный момент: мы не проиграли. Плюс мы [впервые] за долгое время не пропустили. Это тоже хороший шаг вперед.

Не совсем хорошо вошли в игру. Мы знали, что они очень агрессивно начинают, мы к этому готовились. Однако в этот период мало доводили свои действия до ума. Были потери на своей половине поля. В простых ситуациях слишком легко дарили мяч сопернику.

По опорным: когда пропустили гол, мы оказались не готовы к быстрому переходу. Хотя понимали, что соперник на этом строит игру и надо быть внимательными.

– Что за повреждение у Мухина?

– Что‑то с коленом. Может быть, это усталость. Человек приехал из сборной. Новые впечатления, эмоции. Не смог продолжить игру. Только обследование покажет степень повреждения. Надеемся, его не будет, – сказал главный тренер ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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42 комментария

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Жека.
Человек все-таки еще не понял кого тренирует. Ничья в принципе для ЦСКА не может быть положительным моментом. Тем более с такими соперниками. Плохо, если он такую свою психологию и на команду транслирует .
+34
-4
+30
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ApXuMaHqPuT
Владимир "Одно Очко" Федотов😀
+26
-4
+22
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ничья это плохой результат
+18
-2
+16
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Кирилл
Как же уже достала эта череда ничьих - уже тошнит от них…
И ведь из раза в раз одно и то же получается…

«Спасибо» руководству, что команду не усилили качественно…
+10
-1
+9
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vincere
Ответ Жека.
Человек все-таки еще не понял кого тренирует. Ничья в принципе для ЦСКА не может быть положительным моментом. Тем более с такими соперниками. Плохо, если он такую свою психологию и на команду транслирует .
Человеку нормальное усиление не подогнали. Многие не понимают, кого именно он тренерует.
+8
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+6
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naxerger
Игра была ужасная. Точнее,ее не было совсем. Не знаю уже,к кому тут предъявлять претензии.
+5
-1
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myacsess
25 тур. ЦСКА не пропустил 3 - хороший шаг вперёд. Не проиграли с разгромом - положительный момент.
+3
0
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ВЛАДИМИР МИЩЕНКО
Ответ Павел Губуров
Надо усиляться.Иначе только середина в турнирной таблице светит.
да выкинуть лысого и всё будет хорошо..
+3
0
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elninjo_3
Пока не взоне стыков - это замечательно
+2
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Лариса Шеина
настолько хреново, что смотреть нехотелось , все такие закаченные, жуть, а Федотов, мы хорошо играли, и нам не забили, ура, дурак не дурак?.
+2
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ОттоДракула
Меньше Рубина забивают только Факел и мертвый Сочи. Какое-то такое себе достижение.
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qiqe
так позорно не играли колхозаны в 90-е во второй лиге, последние матчей 20 выключаю до 30 минуты. Это не футбол и пошёл ты
Доставляет как команда играет в пас, Мухин выводит мяч в атаку из штрафной не катя мяч например, а подсечкой!!! это жестяк
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seversever
Ответ naxerger
Сложно предъявлять что то тренеру. На мой взгляд,все таки дело в психологии. Не отдельно взятого игрока,а всей команды. Ну и все таки напишу снова,как же меня бесят наши сербы. Оба. Теперь понятно,почему их удалось бесплатно подписать. За таких ещё доплачивать должны
Почему сложно? Он ставит этот тошнотворный футбол с первого дня и ярко показывает что больше ничего не умеет, соперники привыкли и пиши пропало. Федотов тренер для середняков.
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ВЛАДИМИР МИЩЕНКО
Ответ Жека.
Человек все-таки еще не понял кого тренирует. Ничья в принципе для ЦСКА не может быть положительным моментом. Тем более с такими соперниками. Плохо, если он такую свою психологию и на команду транслирует .
гнать на хр
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ВЛАДИМИР МИЩЕНКО
Ответ Лариса Шеина
настолько хреново, что смотреть нехотелось , все такие закаченные, жуть, а Федотов, мы хорошо играли, и нам не забили, ура, дурак не дурак?.
просто чудо
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Юрий Тимонкин
надо менять тренера
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seversever
5 всего побед в основное время в 18 матчах сезона у Федотова, он проваливает сезон, это факт! Пора в отставку и Заболотного с собой.
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Evgenii Dodu
Смотреть без слез на все это уже не возможно. Его оправдания говорят о его уровне.
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qiqe
фены Кости Кучаева который не хуже Головина, что с лицом????
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Wiley Fox
Конюха пора менять

Лёнька Слуцкий же свободный
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Arti22
Очко это движение вперёд всё верно
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Песчанка
Лимита на ничьи нет? Играем дальше и набираем очки.
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seversever
Ответ analogia
Тренер дно? Назовите тренера, который поставил бы команде внятную игру при нынешнем подборе футболистов. Тут даже Гвардиола бы не помог, А Семак занимал бы с таким составом место еще ниже
нормальные игроки, тренер нулевой
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myacsess
мы даже забили 🤣 а рубин как будто не забил, где более спорный момент был , по сравнению с явным офсайдом . Почему прыгало такой лицемер?
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Никита Самарин
ЦСКА если и дальше будет такими темпами набирать очки, то в тройку попасть будет проблематично.
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Klopov
Заболотный в офсайдах. блин,ну ты же нап не первый год! Все никак не научишься чувствовать эту линию,Антон!
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ЖУЛИК
«Вырвали очко у соперника-очень хорошо «
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ВЛАДИМИР МИЩЕНКО
Ответ naxerger
Игра была ужасная. Точнее,ее не было совсем. Не знаю уже,к кому тут предъявлять претензии.
да чего здесь не понятно..
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денис сизов
Главное не победа-главное участие...
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Mihamoscow
У Федотова постоянно стакан наполовину полон …🤪
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Старый конформист
С такими амбициями только в середняки прямая дорога...
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Andrew Petrov
не Федотов так Игнашевич...хуже точно не будет 100%
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Igor Chuhmanov
За ничью со Спартаком до сих пор обидно
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Iceeyee
такой ЦСКА нам не нужен.
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Злобный Конь
ВОН ИЗ КОМАНДЫ!!!!
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qiqe
Руководство дно, тренер дно, селекциядно, игроки дно, форма дно, тренировочная база уровня пердива.
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