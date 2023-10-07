Ишков заплакал после обратной замены в матче с «Локо». 18-летний хавбек «Урала» дважды не реализовал пенальти

«Урал» произвел обратную замену в матче против «Локомотива».

Команда из Екатеринбурга сыграла вничью с « » в 11-м туре Мир (2:2). Полузащитник Илья Ишков вышел на поле после перерыва, заменив Александра Юшина, и был заменен сам на 91-й минуте.

18-летний футболист дважды не воспользовался возможностью реализовать пенальти – он перебивал после сэйва Ильи Лантратова, но вратарь снова отразил удар.

На скамейке запасных Ишков расплакался, партнеры по команде его утешали. Главный тренер команды и президент клуба обняли игрока.

Гончаренко прокомментировал эту ситуацию на послематчевой пресс-конференции.

– Мы не выжали голы, которые должны были. Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти. Мы расстроены, что не выиграли.

Есть какие‑то более опытные игроки, перед игрой назначаем, во время игры какие‑то варианты были возможны. Все нападающие не забивают пенальти. Форварды самого высокого уровня не реализуют их в игре и в послематчевой серии.

– Видели его слезы, как поддержали?

– Молодому парню легко растеряться. Надеюсь, это опыт на будущее, – сказал Гончаренко в эфире « ».

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер».

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