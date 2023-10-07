Ишков заплакал после обратной замены в матче с «Локо». 18-летний хавбек «Урала» дважды не реализовал пенальти

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Матч ТВ Илья Ишков Футбол

«Урал» произвел обратную замену в матче против «Локомотива».

Команда из Екатеринбурга сыграла вничью с «Локомотивом» в 11-м туре Мир РПЛ (2:2). Полузащитник Илья Ишков вышел на поле после перерыва, заменив Александра Юшина, и был заменен сам на 91-й минуте. 

18-летний футболист дважды не воспользовался возможностью реализовать пенальти – он перебивал после сэйва Ильи Лантратова, но вратарь снова отразил удар. 

На скамейке запасных Ишков расплакался, партнеры по команде его утешали. Главный тренер команды Виктор Гончаренко и президент клуба Григорий Иванов обняли игрока. 

Гончаренко прокомментировал эту ситуацию на послематчевой пресс-конференции. 

– Мы не выжали голы, которые должны были. Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти. Мы расстроены, что не выиграли.

Есть какие‑то более опытные игроки, перед игрой назначаем, во время игры какие‑то варианты были возможны. Все нападающие не забивают пенальти. Форварды самого высокого уровня не реализуют их в игре и в послематчевой серии.

– Видели его слезы, как поддержали?

– Молодому парню легко растеряться. Надеюсь, это опыт на будущее, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». 

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер». 

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71 комментарий

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Святослав Федорович
Пускай это будет самой большой неудачей в его жизни
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пацана жалко, но в таких матчах нужно отдавать пенальти опытным...не понятное решение почему бил Ишков...
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Блуждающий странник
Нафига таких игроков ставить бить пенальти в таких важных играх? Зеленый пацан без мячей в РПЛ, а на поле тот же Бикфалви был
+52
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Provocadeur07
Ответ Listopad
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Это часть игры. Он может вообще перестать бить пенальти, но быть замечательным игроком. Молод. все впереди. Хейтить проще всего)
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Антон Фалафель
А за каким хреном этот поц бил пенальти?
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jerry40
А надо ли было так его заменять? Да, растерялся, но обратная замена - это уж слишком
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whereissuso
Ответ Святослав Федорович
Пускай это будет самой большой неудачей в его жизни
Довольно двоякое пожелание. Если этот случай его карьеру похоронит - оно тоже сбудется.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Антон Фалафель
А за каким хреном этот поц бил пенальти?
чтобы поплакать потом
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Lokobalt
Нашёл из-за чего плакать! Бери пример со старших товарищей. Просто забей!
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Костя Кот
Ответ Listopad
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проще тебе прыгнуть с моста, один хрен #####
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Leon Betov
Ответ Антон Фалафель
А за каким хреном этот поц бил пенальти?
Скауты Арсенала и Сити присутствовали на игре )
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Onion
Явный тренерский косяк. Нахрена ставить молодого против лучшего вратаря лиги по отражению пенальти? Да и остальные полевые тоже молодцы, избежали ответственности...
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alekseyy87
Тренер виноват, а не Ишков.
Ещё и замену обратную сделал, совсем с головой не дружит.
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den70
Парень обострилась игру, сделал второй гол. Не забил пенальти - бог с ним. Но есть на поле люди, которые видят, что парень не готов повторно бить? Мне с трибуны было видно, что парень в голове все крутит. Зачем его повторно отправили? Тем более, что особого удара у парня нет - бьёт не сильно, паузу в разбеге не делает. Это просчёт опытных игроков, которые были на поле, Эрика и Кулакова, в первую очередь.
+5
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riverman1980
Прелельно глупое решение Гончаренко. Зачем давать бить пенальти 18-му парню? Зачем ему давать перебивать незабитый?
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Grishkevich
Жаль его еще не показали после 2 гола локо
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Древний спартач
Ответ Мукунку хороший
Два раза!!
По правилам перебивает тот , кто бил первый раз . Вот когда удар парирует вратарь и на Ишкове при добивании фолят , то этот пенальти может бить другой .
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erdni
Давать молодому игроку да к тому же вышедшему на замену пробивать пенальти..
Ганчаренко деградирует
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HK Traktor
Гончаренко сам накосячил, отправив молодого бить пенальти, а теперь чешет про «растерялся». Растерялся это ты.
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ASH11
Ответ elkipalki
Вообще-то мы стали свидетелями прекрасного события. Когда карма щелкнула по носу наглое и блатное чучело. Отличная история. Почаще бы, может тогда наш футбол очистится от блата. И в команды будут попадать действительно талантливые пацаны.
А подробнее можно?
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majestic1980
Ответ Shikari
решающий)) это чемпионат водокачки - без еврокубков же. а написал, будто он в финале лч не забил
решающий для исхода матча. Если чемпионат водокачки, то почему его столько людей смотрит?
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камикадзе
Гончаренко олень
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Pok_Toholo
Ответ spashef1989
Что значит нафига ставить бить молодого? Счёт 2-1 конец матча. Пенка чисто чтобы закрепить результат матча. Доверили молодому. Молодцы. Нет давайте при победе давать бить 35 летним бикфалви. Понятно что победа не случилась. Но однозначно надо бить молодым когда ведёшь в счёте
Ну к концу комментария ты понял что сам себе противоречишь?
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trashbox
Не переживай парень, так бывает, это футбол.
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Олег Сагайдачный
Над его психикой нужно работать. А в таких матчах бить должен опытный игрок.
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