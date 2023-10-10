Президент «Урала» о встрече с Мажичем: «Можно сделать видеоконференцию и собрать все клубы, чтобы объяснили, по каким правилам судят судьи»

Президент «Урала» призвал провести встречу с главой судей РФС Милорадом Мажичем.

«Тренерскому штабу и игрокам нужна встреча с Мажичем, чтобы была единая трактовка правил, чтобы он объяснил нам, по каким сейчас правилам судят судьи.

Не обязательно собирать каждый клуб целиком, можно собрать только руководителей клубов, тренеров. Нам это очень интересно, такая встреча была бы полезна всем клубам . Такие встречи нужны, чтобы у нас не было претензий к арбитрам, когда мы не понимаем, почему в одном эпизоде свистят, а в другом таком же говорят, что все чисто.

Во все времена тренеры, начальники команд встречались с судьями, где они рассказывали о нововведениях в судействе. Я поддерживаю Алаева в его заявлении, хорошо, что он поднял этот вопрос.

Надо, чтобы меньше было судейских ошибок. От судей очень многое зависит в футболе. Не нужно ездить в каждый клуб, можно сделать видеоконференцию и собрать все клубы. Например, будет пауза на игры сборных, в которую мы могли бы провести такую встречу с Мажичем», — сказал .

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