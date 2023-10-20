Гвардиола о деле Негрейры: «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное. Вы просто не видели, как хороша была та команда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига происшествия судьи Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Пеп Гвардиола поддержал «Барселону» и Жоана Лапорту на фоне дела Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Вчера действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорту также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

«Вы просто не видели, как хороша была та команда. Мы скандально хорошо играли.

Когда суд вынесет вердикт, я выскажу свое мнение. «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное», – сказал Гвардиола, который был тренером «Барсы» в период с 2008 по 2012 год.

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22 комментария

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Владимир Самсонов
Речь не о команде. Речь о том, что должностное лицо получало деньги от клуба (и это факт).
Вопрос только в том как этот факт интерпретировать и соответственно как за такое наказывать.
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Billy_Shears
Это не квантовая физика, а Барселона не кот.
Барселона платила судьям. В сити вливаются левые деньги. А без этого великий пеп не такой уж великий.
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войд
Мне достаточно того, что во времена дутого физрука Реал в каждом класико засуживали,можно хотя бы вспомнить полуфиналы имени Штарка и Де Блекере
Ну а в ЛЛ сразу вспоминается рекордное (левое) количество удалений у соперников,левые пенки в ворота соперников бчк,а также два дог матча против Депортиво и как вишенка на торте,целых 0 пенальти за 2 года в ворота главного кабинета футбола)
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Дмитрий Гудков
Хм, а у нас наоборот, ты виновен - иди доказывай обратное
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Alexey Alexeev
Все правильно. Это называется презумпция невиновности.
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artem.real.madrid@mail.ru
Ответ Владимир Самсонов
Речь не о команде. Речь о том, что должностное лицо получало деньги от клуба (и это факт). Вопрос только в том как этот факт интерпретировать и соответственно как за такое наказывать.
Найден труп с ножом в спине и отпечатками президентов Барселоны за последние 15 лет… вопрос как же это интерпретировать… хммммммммм
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Владимир Самсонов
Ответ ЭкспертДиванный
Говоришь так, как будто ты ведешь это дело И тебя плюсуют еще Новости про Барсу,это хлеб спортс
Факт получения денег Негрейдой уже доказан.
Об этом деле пишут примерно год и каждую неделю.
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Заборостроитель
Если невиновна, то никаких контрактов с Баварией и Сити не было. А так середняки безденежные приглашали бы тебя на работу шарлатана, разрушающего команды и лебезящего перед Месси в угоду своим игрокам.
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zzzeeerrrooo
Ответ Сикарио
Да все мы видели. Особенно хорошо было видно как ты бежал за океан пылая заревом, когда Жозе набрал 100 очков в сезоне и забив 121 гол, показатели которые не снились даже "лучшей судейской команде в истории в эпоху Негрейры")))
Прошло 10 лет и Пеп стал ещё лучше , а вот Жозе...
Ну и не забываем , что ученик Гвардиолы Виланова взял реванш набрав эти же 100 очков
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иц а мен
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Ответ Владимир Самсонов
Речь не о команде. Речь о том, что должностное лицо получало деньги от клуба (и это факт). Вопрос только в том как этот факт интерпретировать и соответственно как за такое наказывать.
деньги были для помощи в лечении деменции, всё чисто и прозрачно
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Дмитрий Гончаров
Ответ Billy_Shears
Это не квантовая физика, а Барселона не кот. Барселона платила судьям. В сити вливаются левые деньги. А без этого великий пеп не такой уж великий.
Кому конкретно Барса из судей платила?)
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