Гвардиола о деле Негрейры: «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное. Вы просто не видели, как хороша была та команда»
Пеп Гвардиола поддержал «Барселону» и Жоана Лапорту на фоне дела Негрейры.
Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.
Вчера действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорту также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.
«Вы просто не видели, как хороша была та команда. Мы скандально хорошо играли.
Когда суд вынесет вердикт, я выскажу свое мнение. «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное», – сказал Гвардиола, который был тренером «Барсы» в период с 2008 по 2012 год.
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Вопрос только в том как этот факт интерпретировать и соответственно как за такое наказывать.
Барселона платила судьям. В сити вливаются левые деньги. А без этого великий пеп не такой уж великий.
Ну а в ЛЛ сразу вспоминается рекордное (левое) количество удалений у соперников,левые пенки в ворота соперников бчк,а также два дог матча против Депортиво и как вишенка на торте,целых 0 пенальти за 2 года в ворота главного кабинета футбола)
Об этом деле пишут примерно год и каждую неделю.
Ну и не забываем , что ученик Гвардиолы Виланова взял реванш набрав эти же 100 очков