Гвардиола о деле Негрейры: «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное. Вы просто не видели, как хороша была та команда»

Пеп Гвардиола поддержал «Барселону» и Жоана Лапорту на фоне дела Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Вчера действующего президента «Барселоны» также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

«Вы просто не видели, как хороша была та команда. Мы скандально хорошо играли.

Когда суд вынесет вердикт, я выскажу свое мнение. «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное», – сказал , который был тренером «Барсы» в период с 2008 по 2012 год.

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