«Барса» о деле Негрейры: «Спортивного коррупционного преступления не было. Клуб подвергается кампании по дискредитации. Ничто из этого не случайно»

«Барселона» выступила с заявлением о деле Негрейры.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Решение по делу примут 9 присяжных.

« » хотела бы напомнить, что выступает в качестве частного обвинителя в процедуре, известной как «дело Негрейры», чтобы защитить организацию от потенциального преступления недобросовестного управления в период расследования.

Клуб предпочел сделать это с самого начала, чтобы обозначить позицию в отношении выплат третьим лицам, учитывая убежденность организации в том, что спортивного коррупционного преступления не было.

«Барса» еще раз заявляет, что в течение многих лет ей оказывались технические консультативные услуги в отношении судьей и игроков. Клуб располагает материалами, доказывающими их существование и реальность. Все эти материалы, направленные на улучшение подготовки матчей профессиональных футбольных команд, были оплачены компании, предоставлявшей услуги. Часть сохранившихся материалов недавно была передана в суд, который проводит расследование.

Под руководством президента Лапорты выплаты всегда производились компании, которая отвечала за эти функции, а не третьим лицам или компаниям.

Мы сожалеем, что постановление, о котором было сообщено вчера, содержит мнения и оценочные суждения, ставящие под сомнение этику президента , так как:

1) лицом, которое фигурировало в процедуре и в отношении которого ведется расследование, является ФК «Барселона», а не ее нынешний президент;

2) клуб имеет право на защиту в этом процессе;

3) клуб также может быть потерпевшей стороной.

Также стоит помнить, что дело находится на стадии расследования, и что личные суждения, включенные в постановление, не привели ни к чему иному, как к путанице в общественном мнении, что – непреднамеренно, конечно – нанесло серьезный ущерб имиджу клуба и президента.

В любом случае Клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через юристов.

Наконец, мы еще раз подчеркиваем: по мнению Клуба, ничто из того, что пытается повлиять на действия в отношении руководства, не случайно. «Барселона» продолжает подвергаться внешней атаке, кампании по институциональной дискредитации, основанной на некоторых фактах, которые до сих пор вообще не признаны. Кампания направлена на дестабилизацию клуба во всех сферах: спортивной, экономической и социальной», – говорится в заявлении.

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