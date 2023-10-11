«Барса» о деле Негрейры: «Спортивного коррупционного преступления не было. Клуб подвергается кампании по дискредитации. Ничто из этого не случайно»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» выступила с заявлением о деле Негрейры.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Решение по делу примут 9 присяжных.

«Барселона» хотела бы напомнить, что выступает в качестве частного обвинителя в процедуре, известной как «дело Негрейры», чтобы защитить организацию от потенциального преступления недобросовестного управления в период расследования.

Клуб предпочел сделать это с самого начала, чтобы обозначить позицию в отношении выплат третьим лицам, учитывая убежденность организации в том, что спортивного коррупционного преступления не было.

«Барса» еще раз заявляет, что в течение многих лет ей оказывались технические консультативные услуги в отношении судьей и игроков. Клуб располагает материалами, доказывающими их существование и реальность. Все эти материалы, направленные на улучшение подготовки матчей профессиональных футбольных команд, были оплачены компании, предоставлявшей услуги. Часть сохранившихся материалов недавно была передана в суд, который проводит расследование.

Под руководством президента Лапорты выплаты всегда производились компании, которая отвечала за эти функции, а не третьим лицам или компаниям.

Мы сожалеем, что постановление, о котором было сообщено вчера, содержит мнения и оценочные суждения, ставящие под сомнение этику президента Жоана Лапорты, так как:

1) лицом, которое фигурировало в процедуре и в отношении которого ведется расследование, является ФК «Барселона», а не ее нынешний президент;

2) клуб имеет право на защиту в этом процессе;

3) клуб также может быть потерпевшей стороной.

Также стоит помнить, что дело находится на стадии расследования, и что личные суждения, включенные в постановление, не привели ни к чему иному, как к путанице в общественном мнении, что – непреднамеренно, конечно – нанесло серьезный ущерб имиджу клуба и президента. 

В любом случае Клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через юристов. 

Наконец, мы еще раз подчеркиваем: по мнению Клуба, ничто из того, что пытается повлиять на действия в отношении руководства, не случайно. «Барселона» продолжает подвергаться внешней атаке, кампании по институциональной дискредитации, основанной на некоторых фактах, которые до сих пор вообще не признаны. Кампания направлена на дестабилизацию клуба во всех сферах: спортивной, экономической и социальной», – говорится в заявлении.

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27 комментариев

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King_X
Но переводы случайны 😂😂
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Elm
«Барса» о деле Негрейры: «Спортивного коррупционного преступления не было.

Мы просто платили деньги судьям.
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Evgeny Trifonov
Как в анекдоте про порутчика Ржевского и его штаны в которые ему "подложили"
+17
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Фауст
Это Перес одевал маски президентов Барселоны и давал деньги Афроамериканейре. Доказательством выступает второй фильм Миссии невыполнимой.
+13
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madaev
Ответ MESSIya
Есть подтверждение, что деньги осели на счетах судей? Пруфы, фамилии. Гражданская гвардия не нашла у Негрейры прироста капитала
Когда вы уже объясните зачем клуб платил главе комитету судей кучу лет ?
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Leon Petov
Это всё дискредитация и фейки от коллективного Мадрида
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Right Thursday night
Вам уже сказали что это вы никакой не обвинитель, и все ваши попытки отмазаться абсурдны. Особенно абсурдно слышать о обвинении самого себя лапорты )))
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Заборостроитель
И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар©
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Иван Баланар
Тот случай, когда лучше было промолчать😁
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alberto-m
Ответ Иван Баланар
Тот случай, когда лучше было промолчать😁
а почему тогда ты не промолчал
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Константин Эсперов
фифа 2023 вы можете пройти новую кампанию по дисскредитации судейства в Ла лиге
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Nike of FW
"Как выразился один бывший футболист «Мадрида», Бернабеу знал, когда у самого незначительного судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок"

(С) Сид Лоу
«Страх и ненависть в Ла Лиге»
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Nike of FW
Ответ King_X
Но переводы случайны 😂😂
новость не читал но осуждаю.... стандарт качества от поклонников сливочного проекта.
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alberto-m
Ответ madaev
Когда вы уже объясните зачем клуб платил главе комитету судей кучу лет ?
вообще-то это объяснение было сейчас у тебя просто прочитать что там написано Или ты не понимаешь прочитанного но если не понимаешь прочитал то что тебе объяснять всё равно тугодум не поймёшь
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фауст
Это Перес одевал маски президентов Барселоны и давал деньги Афроамериканейре. Доказательством выступает второй фильм Миссии невыполнимой.
Помню этот момент. Думал: Наконец-то Том Круз, и...
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