Президент «Севильи» о деле Негрейры: «Выплаты судье противоречат чистоте соревнований. Я не собираюсь сидеть в ложе «Барсы» как ни в чем не бывало»

Теги Барселона Севилья Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Кастро Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Севильи» высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF взяточничеством. Из-за этого представители «Севильи» отказались от посещения матча с «Барсой», каталонский клуб объявил о разрыве отношений. 

«Я получил поддержку от многих клубов первого и второго дивизионов, хотя они не делали этого публично. У нас есть убеждения. Это правда, что процесс правосудия еще идет, что окончательного решения нет, но эти выплаты были произведены. И если судьям были произведены выплаты, это противоречит чистоте соревнований.

Мы отвергаем такие действия, судья должен будет решить, являются ли они преступлением. Я могу сказать, что это очень серьезно. Нельзя платить 7,5 миллионов евро действующему судье.

В ответном заявлении «Барселоны» говорится, что Лапорта уже все сказал на собрании Ла Лиги, но я могу сказать, что он толком ничего не сказал. Если судье были выплачены деньги, то это не просто так. Я не собираюсь сидеть в ложе «Барселоны» как ни в чем не бывало.

Правосудие решит, преступление ли это, но сам факт выплат не вызывает сомнений. И это уже достаточно серьезно, чтобы мы могли отвергать такие действия», – сказал Хосе Кастро. 

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40 комментариев

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⚽️JuventuS⚽️
Ответ igls54
Еще один приготовился пинать тело :)
Представь сколько вони было бы от барсы, попадись на этом другой клуб
+49
-20
+29
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Born is the King
Ответ FC.Barcelona
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Новость читал? Особенно часть про 7,5 млн евро?
+21
-8
+13
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ML26
Ответ FC.Barcelona
Комментарий скрыт
То есть вице-президент судейского корпуса не может влиять на судей? Ты серьезно?
+13
-4
+9
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Lindeman
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Представь сколько вони было бы от барсы, попадись на этом другой клуб
Например Ювентус? Я думаю с вашим делом Моджи лучше вам промолчать
+11
-2
+9
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igls54
Еще один приготовился пинать тело :)
+12
-7
+5
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Владимир Владимир
Ага, конечно, одна Барса прям платит. Судя по судейству, клиенты у судей разные, но в основном это богатые клубы)
+3
0
+3
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BurBon
Каким судьям? имена в студию.
+3
0
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Born is the King
Ответ FC.Barcelona
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Барселона платила вице-президенту судейского комитета. Это был системный подкуп. Тебе лучше почитать эту новость и связанные новости
+8
-5
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gPk
Ответ ML26
То есть вице-президент судейского корпуса не может влиять на судей? Ты серьезно?
Фамилии назови на которых влиял..А то у вас уже 9 месяцев подряд один и тот же вопрос спрашиваешь ,а ответа нет..
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+3
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Гоп-стоп
А почему этот президент молчит о систематическом подпкупе судей Реалом? И левые чашки, которые он завоевал из-за этого? Сидеть с главным футбольным преступником в истории футбола Пересом в одной ложе для него нормально?
+4
-2
+2
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sd4fmwrvz8
Президент Севилью знатный балабол , про рамоса тоже многое базарил что не будет его в клубе итп…так что сегодня так говорит а завтра по другому 🤥
+6
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ericssons
Ну ничего себе. Вся УЕФА терпит, а этот отказался. Редко встрешиь нон-конформизм у современных западных европейцев.
+4
-2
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Алексей Ненахов
Ответ yarmuck
Теперь ты точно там не будешь сидеть
Что Севильи делать в Сегунде вместе с Барсой
+12
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FC.Barcelona
Ответ ML26
То есть вице-президент судейского корпуса не может влиять на судей? Ты серьезно?
Да, почитай дело и про саму должность, никаких полномочий у него нет для назначения судей.
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BurBon
Ответ mara(minsk)
Мне как болельщику Реала этого не хотелось бы. Штраф в десятикратном размере, снятие очков, публичные извинения, но ни как понижения до Сегунды.
За что снятие очков?
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Val Smith
Ответ Artuom Batishev
Платили долгие годы, в том числе и при Лапорте во время первого президентства. Тут легко повесить на кого-то не удастся... 😏
Ну тогда нарушено главное правило, не выйти на себя.
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футбольщик
Ответ Роман
Ребят, будем честны. Подавляющее большинство болельщиков желает Барсе спуститься в Сегунду. За самый вопиющий коррупционный скандал XXI.
Я болею за Реал 25 лет, бываю рад ее неудачам, но я никогда не пожелаю ей вылета в сегунду. Пусть Барса всегда остаётся сильной и конкурентноспособной. Сильная Барса=сильный Реал
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Umar Yunuszoda
Ответ mara(minsk)
Мне как болельщику Реала этого не хотелось бы. Штраф в десятикратном размере, снятие очков, публичные извинения, но ни как понижения до Сегунды.
Ты не похож на болельщик реал не ври
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mara(minsk)
Ответ Роман
Ребят, будем честны. Подавляющее большинство болельщиков желает Барсе спуститься в Сегунду. За самый вопиющий коррупционный скандал XXI.
Мне как болельщику Реала этого не хотелось бы. Штраф в десятикратном размере, снятие очков, публичные извинения, но ни как понижения до Сегунды.
+1
-1
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gPk
Ответ Алексей Ненахов
Что Севильи делать в Сегунде вместе с Барсой
Им бы лучше о своей игре думать.А то уже второй сезон подряд играют как полное говнецо.И с такой игрой у них шансов на Сегунду явно поболее)
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Val Smith
Ну логично, если прикинуться валенком и ничего толком не объяснить может и прокатит пройти суд с минимальными потерями, но репутационные потери никуда не денутся. Может стоило сотрудничать со следствием и повесить всё на причастных во главе с Бартомео?
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yarmuck
Теперь ты точно там не будешь сидеть
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