Президент «Севильи» о деле Негрейры: «Выплаты судье противоречат чистоте соревнований. Я не собираюсь сидеть в ложе «Барсы» как ни в чем не бывало»

Президент «Севильи» высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF взяточничеством. Из-за этого представители «Севильи» отказались от посещения матча с «Барсой», каталонский клуб объявил о разрыве отношений.

«Я получил поддержку от многих клубов первого и второго дивизионов, хотя они не делали этого публично. У нас есть убеждения. Это правда, что процесс правосудия еще идет, что окончательного решения нет, но эти выплаты были произведены. И если судьям были произведены выплаты, это противоречит чистоте соревнований.

Мы отвергаем такие действия, судья должен будет решить, являются ли они преступлением. Я могу сказать, что это очень серьезно. Нельзя платить 7,5 миллионов евро действующему судье.

В ответном заявлении «Барселоны» говорится, что уже все сказал на собрании , но я могу сказать, что он толком ничего не сказал. Если судье были выплачены деньги, то это не просто так. Я не собираюсь сидеть в ложе «Барселоны» как ни в чем не бывало.

Правосудие решит, преступление ли это, но сам факт выплат не вызывает сомнений. И это уже достаточно серьезно, чтобы мы могли отвергать такие действия», – сказал Хосе Кастро.

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