Дюков видит улучшения в работе российских судей: «В принципе, доволен работой Мажича»

Александр Дюков заявил, что видит улучшения в работе российских судей.

Напомним, 9 октября глава РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Алаев также отметил, что глава департамента судейства РФС серб Милорад Мажич избегает встреч с представителями клубов.

«В принципе, доволен работой Мажича, я вижу улучшения. Судьи ошибаются, и похожие эпизоды трактуются судьями по-разному, что раздражает и команды, и клубы, но в целом вижу положительную динамику и доверие к Мажичу. Но выводы делать рано относительно того, есть прогресс или нет.

Это рабочий момент, у Александра Александровича есть вопросы к людям, которые отвечают за судейство. Их можно было задать напрямую, не через СМИ. Что произошло, то произошло, сейчас прямой контакт восстановлен», – сказал президент РФС.

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