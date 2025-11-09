  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фабрегас об «Арсенале»: «Они способны произвести фурор, исключительная команда. Выдвинуть Мерино вперед – отличный ход Артеты. Будем надеяться, что этот год станет удачным»
2

Фабрегас об «Арсенале»: «Они способны произвести фурор, исключительная команда. Выдвинуть Мерино вперед – отличный ход Артеты. Будем надеяться, что этот год станет удачным»

Франсеск Фабрегас: «Арсенал» способен произвести фурор, исключительная команда.

Экс-полузащитник «Арсенала», а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высоко оценил работу Микеля Артеты с лондонцами.

«Отличный ход Микеля, который выдвинул [Микеля] Мерино вперед, он действительно хорошо играет в атаке.

Эта команда очень хорошо обороняется. В этом году они сделали качественный скачок в физической форме. Это многое говорит о прочности этой команды.

Они голодны в атаке, у них есть у них есть голы, качество, талант. Возможно, «Арсенал» больше сосредоточен на стабильности, контратаках или стандартных положениях.

Сейчас у них исключительная команда. Будем надеяться, что этот год будет для них удачным. Команда очень хорошо подготовлена, чтобы справится со многими турнирами в этом году. Я вижу очень структурированную команду с опытом и высоким уровнем мастерства.

Они очень хорошо укрепились. Мартин Эдегор сейчас отсутствует, но есть Эберечи Эзе. Кристиан Москера в защите, Пьеро Инкапиэ и Риккардо Калафьори, который возвращается к хорошей форме.

Постепенно я вижу команду, способную произвести фурор», – сказал Фабрегас в интервью RSI Sport.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?7441 голос
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМартин Эдегор
logoЭберечи Эзе
logoПьеро Инкапиэ
logoФрансеск Фабрегас
logoРиккардо Калафьори
logoКристиан Москера
logoКомо
logoМикель Мерино
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Арсеналу» нужно доминировать в определенных моментах, чтобы заслужить право доминировать в игре. Победа была близка»
сегодня, 09:33
Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Тяжелое испытание. Мне нравится, как отреагировал «Арсенал», отыгравшись и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига»
вчера, 20:49
«Арсенал» не выиграл впервые за 11 матчей – 2:2 с «Сандерлендом»
вчера, 19:41
«Арсенал» никогда не выглядел так сильно, как сейчас. Им не хватает только трофеев. Райс – это современный Брайан Робсон, носится по полю туда-сюда». Киоун о команде Артеты
вчера, 11:20
Главные новости
Соболев провел 50 матчей за «Зенит». У форварда 12 голов за этот отрезок
23 минуты назад
Семак после 1:1 с «Крыльями»: «Арсенал» не смог увезти три выездных очка с командой, которая гораздо слабее, «Бавария» не выиграла на выезде, планка высокая»
24 минуты назад
Семак про 1:1 с «Крыльями»: «Много борьбы и мало футбола, сложно создавать моменты по такому полю. Мяч очень дробил, такая бей‑беги игра получилась во 2-й части матча»
47 минут назад
Адиев про 1:1 с «Зенитом»: «Ничья по такой игре – не совсем успех. Набранное очко – движение вперед, но в нашем положении нужно больше»
55 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» принимает «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Балтики»
сегодня, 12:15Live
«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ – 4 ничьих и 7 побед. Сегодня – 1:1 с «Крыльями»
сегодня, 12:02
«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями» в Самаре – 1:1. Глушенков ответил на гол Костанцы
сегодня, 12:01
Новая глава в дуэли «Ман Сити» и «Ливерпуля» – кто победит? Ставьте с фрибетом 7777 рублей от Лиги Ставок
сегодня, 12:00Реклама
У Жерсона нет результативных действий в 9 матчах РПЛ за «Зенит»
сегодня, 11:43
У Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит»
сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дешам о возвращении Жиру в сборную Франции: «Если случится эпидемия травм, придется делать выбор. Сейчас я не задаю себе этот вопрос»
5 минут назад
Первая лига. «Ротор» против «Шинника».«Енисей» обыграл «Черноморец», «Урал» победил в гостях СКА, «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
7 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо Вальекано», «Атлетик» против «Овьедо», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
7 минут назадLive
«Рома» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
13 минут назад
«Болонья» – «Наполи». Хейлунд и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
18 минут назад
Бабаев о повышении налога букмекеров: «ЦСКА очень существенную часть бюджета клуб получает от букмекера. Серьезный удар по финансированию спорта»
38 минут назад
Нагорных о Батракове и «Монако»: «Никаких переговоров не ведется. Все новости об Алексее почему-то появляются перед матчами «Локомотива»
53 минуты назад
«Локомотив» – «Оренбург». Комличенко, Руденко и Бакаев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
59 минут назад
«Крылья» не побеждают 10 матчей подряд в основное время – 3 ничьих и 7 поражений
сегодня, 12:12
Тренер «Леванте» после 1:3 с «Атлетико»: «Судьи иногда не ставят фол против тебя, но твое малейшее нарушение фиксируют. Однако все зависит больше от тебя, чем от арбитра»
сегодня, 11:50