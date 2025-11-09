Фабрегас об «Арсенале»: «Они способны произвести фурор, исключительная команда. Выдвинуть Мерино вперед – отличный ход Артеты. Будем надеяться, что этот год станет удачным»

Франсеск Фабрегас: «Арсенал» способен произвести фурор, исключительная команда.

Экс-полузащитник «Арсенала », а ныне главный тренер «Комо » Сеск Фабрегас высоко оценил работу Микеля Артеты с лондонцами.

«Отличный ход Микеля, который выдвинул [Микеля] Мерино вперед, он действительно хорошо играет в атаке.

Эта команда очень хорошо обороняется. В этом году они сделали качественный скачок в физической форме. Это многое говорит о прочности этой команды.

Они голодны в атаке, у них есть у них есть голы, качество, талант. Возможно, «Арсенал» больше сосредоточен на стабильности, контратаках или стандартных положениях.

Сейчас у них исключительная команда. Будем надеяться, что этот год будет для них удачным. Команда очень хорошо подготовлена, чтобы справится со многими турнирами в этом году. Я вижу очень структурированную команду с опытом и высоким уровнем мастерства.

Они очень хорошо укрепились. Мартин Эдегор сейчас отсутствует, но есть Эберечи Эзе. Кристиан Москера в защите, Пьеро Инкапиэ и Риккардо Калафьори, который возвращается к хорошей форме.

Постепенно я вижу команду, способную произвести фурор», – сказал Фабрегас в интервью RSI Sport.