«Крылья» не побеждают 10 матчей подряд в основное время – 3 ничьих и 7 поражений.

«Крылья Советов » продлили серию без побед в основное время до 10 матчей.

Сегодня команда тренера Магомеда Адиева сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в рамках Мир РПЛ .

За 10 матчей было 3 ничьих и 7 поражений. Стоит отметить, что с «Сочи» в Фонбет Кубке России в основное время сыграли 3:3, но выиграли по пенальти.

Последняя победа в основное время была 14 сентября в РПЛ – 2:0 с «Сочи».