«Крылья» не побеждают 10 матчей подряд в основное время – 3 ничьих и 7 поражений.
«Крылья Советов» продлили серию без побед в основное время до 10 матчей.
Сегодня команда тренера Магомеда Адиева сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в рамках Мир РПЛ.
За 10 матчей было 3 ничьих и 7 поражений. Стоит отметить, что с «Сочи» в Фонбет Кубке России в основное время сыграли 3:3, но выиграли по пенальти.
Последняя победа в основное время была 14 сентября в РПЛ – 2:0 с «Сочи».
