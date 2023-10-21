Дюков согласен, что было бы полезнее, если Смолов и Мамаев открыли футбольную академию в России, а не в Дубае

Александр Дюков высказался о футбольной академии Павла Мамаева и Федора Смолова.

– Вам не кажется, что было бы полезнее, если бы Кокорин и Мамаев открыли академию в России?

– Наверное, да. Согласен, – сказал президент РФС.

Напомним, В феврале прошлого года Мамаев и Смолов открыли футбольную академию в ОАЭ.

Мамаев о том, почему он и Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России: «ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар» – это бренды. Кому интересна академия Мамаева, когда есть такие глыбы?»

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