Дюков согласен, что было бы полезнее, если Смолов и Мамаев открыли футбольную академию в России, а не в Дубае

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Павел Мамаев детский футбол Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков высказался о футбольной академии Павла Мамаева и Федора Смолова.

– Вам не кажется, что было бы полезнее, если бы Кокорин и Мамаев открыли академию в России?

– Наверное, да. Согласен, – сказал президент РФС.

Напомним, В феврале прошлого года Мамаев и Смолов открыли футбольную академию в ОАЭ.

Мамаев о том, почему он и Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России: «ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар» – это бренды. Кому интересна академия Мамаева, когда есть такие глыбы?»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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dimur
Ну так открой совместно с тем, кто задал этот вопрос.
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Beast
тут можно только классика процитировать:
ваши ожидания - ваши проблемы
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interested
Возомнили себя Роналду и Месси. ))
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alexis2020
У Ювентуса был филиал академии в Санкт-Петербурге. Хоть кто-то оттуда играл в РПЛ хотя бы?
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